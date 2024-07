Julio Grondona, los promedios y los clubes grandes: “¿Qué diario vendés?”

Escuchar

El 30 de julio de 2014, 17 días después de la derrota de Argentina a manos de Alemania en la final del Mundial de Brasil, murió Julio Humberto Grondona, que, además de vicepresidente senior de FIFA, fue quien más tiempo ejerció como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), 35 años. Su gestión es recordada por, entre muchas otras cosas, ser aquella que restituyó los promedios en la primera A, un polémico mecanismo para definir los descensos, que se mantiene hasta la actualidad.

Implementado en el torneo argentino en 1957, el sistema de promedios divide la cantidad de puntos obtenidos por la de partidos o campeonatos jugados a lo largo de una determinada cantidad de temporadas. En esa tabla de posiciones, un cierto número de clubes que ocupan el fondo pierden la categoría. El primero en caer por ese método fue Ferro Carril Oeste, que promedio 22 unidades entre ese año (17) y el anterior (27). Hasta entonces, se iban a la B los que acumulaban los menores puntajes netos durante una sola liga.

Con los años, se abrió un debate que se mantiene hasta el día de hoy: ¿los promedios benefician a los equipos grandes? El argumento en contra es que esos clubes no suelen tener malos rendimientos por mucho tiempo consecutivo. En contraste, Grondona justificaba el método en razón de que con él se evitaba el arreglo de resultados, ya que todos estaban en constante competencia, aun en las últimas fechas, cuando los clubes en carrera por un título de campeón o por una clasificación ya estuvieran definidos.

Julio Grondona fue el dueño de la pelota durante 35 años en el fútbol argentino; en 1983, cuatro después de asumir, reimpuso el mecanismo de los promedios, que había debutado en 1957 y sido reinstaurado en 1963 por muy poco tiempo. GERARDO HOROVITZ - IMAGEN DIGITAL D1H

En una entrevista de hace 21 años, el directivo fundamentó en favor del sistema y, a la vez, mostró su forma de pensar en cuanto al éxito del negocio del fútbol según los clubes y grandes y los chicos. “La tranquilidad del promedio. No estás de acuerdo con el promedio porque no estás en el meollo”, respondió el presidente de AFA al periodista Ramiro Sánchez Ordoñez en una charla para TyC Sports. Y procedió a contarle los motivos por los cuales había reincorporado, veinte años antes, la medida inaugurada en 1957.

“Si yo no pongo promedios, los del medio se arreglan con los de abajo. Como era antes, cuando yo era dirigente. Con esto, no se arregla nadie. El motivo es que no haya arreglos. Porque nosotros somos muy proclives”, razonó Grondona. “Jugás el último partido [del campeonato] y esos tres puntos te sirven para el año que viene. Hay una claridad total. Perugia no le gana a Juventus acá”, ejemplificó, aludiendo a que con los promedios ningún equipo se dejaría vencer para beneficiar a otro. “¿No ves que los cuido a todos?”, expuso el ex titular de Independiente.

Y entonces se refirió a la porción del negocio del fútbol, involucrando al propio periodista. “Un equipo grande no va a hacer tres campañas malas para descender”, contrapuso Sánchez Ordóñez. “Afortunadamente. Si los necesitás”, replicó el directivo. “¿Qué vendés vos? ¿Qué nota ponés? ¿Me vas a poner la nota conmigo, con Arsenal?”, desafió el fundador del club de Sarandí, que había ascendido recientemente a la primera A (2002), 45 años luego de su creación por parte de Grondona. “¿Pero no ves que los cuido a todos? ¿Qué diario vendés si hay dos o tres [grandes] en primera B?”, acicateó el veterano dirigente.

🗣️ "CON LOS PROMEDIOS NO SE ARREGLA NADIE. EL MOTIVO ES PARA QUE NO HAYA ARREGLOS"



🔙 A 10 años de la muerte de Julio Grondona, presidente de la AFA durante 35 años, recordamos su contundente postura a favor de los promedios, sistema que volvió a instaurarse desde 1983 en la… pic.twitter.com/w78RwTTwZc — TyC Sports (@TyCSports) July 30, 2024

El descenso más importante que ocurrió durante la gestión de Grondona en AFA fue el de River, en 2011, dos años antes que el del propio Independiente. Al respecto, Ernesto Cherquis Bialo, ex vocero de la entidad nacional del fútbol, recordó a LA NACION que cuando al dirigente se le reprochaba que el club millonario había descendido por culpa de AFA tras aquella promoción de 0-2 y 1-1 contra Belgrano, de Córdoba, él respondía: “¿A vos te parece que después de 112 partidos –no me acuerdo–, seis torneos cortos con promedio [eran 114 encuentros], te vas al descenso por el último partido de la promoción, errando un penal en tu cancha? Si [Mariano] Pavone hacía el penal, River no descendía”.

Lo cierto es que al día de hoy, a 10 años de la muerte de Grondona, todavía rige el sistema de promedios, más allá de que en alguno que otro torneo fue puesto en pausa.

Cómo está el fondo de la tabla de promedios en 2024

En la actual temporada, descenderá el último ocupantes de la tabla de promedios (así como también el que cierre la tabla anual de puntos netos). En las posiciones más bajas de ésta se encuentran los siguientes clubes:

Platense: 125 puntos, 104 partidos, 1,201 de promedio .

125 puntos, 104 partidos, . Tigre: 124 puntos, 104 partidos, 1,192 de media.

124 puntos, 104 partidos, de media. Sarmiento: 118 puntos, 104 partidos, 1,134 unidades por encuentro.

118 puntos, 104 partidos, unidades por encuentro. Central Córdoba: 109 puntos, 104 partidos, 1,048 de promedio.

109 puntos, 104 partidos, de promedio. Independiente Rivadavia: 22 puntos, 22 partidos, 1 unidad por fecha.

22 puntos, 22 partidos, unidad por fecha. Riestra: 22 puntos, 22 partidos, media de 1.

LA NACION