Julio Zamora pide ayuda: el ídolo de Newell’s necesita mudarse antes de que lo desalojen

Julio Zamora, uno de los máximos ídolos de Newell’s Old Boys, preocupó al ámbito futbolístico al reconocer que está atravesando un complicado momento personal y económico, al punto que debe buscar un lugar urgente donde mudarse y que debe desalojar su actual hogar en la zona norte de Rosario el próximo lunes.

En medio de esta situación angustiante, el Negro, de 58 años, hizo pública su necesidad de encontrar una casa o un departamento para alquilar, de ser posible en la misma zona donde reside actualmente. Aunque en el diálogo con el diario rosarino La Capital dejó en claro que no quiere donaciones. “Estoy viviendo en el barrio Rucci y me gustaría algo por zona norte. No quiero dinero, sólo una casa para alquilar. Tengo tiempo hasta el lunes”, manifestó.

Zamora, de paso destacado por la Lepra y por River, e incluso por Cruz Azul, de México, fue un ídolo dentro y fuera de las canchas. Su última aparición pública fue el 9 de octubre pasado cuando se acercó al estadio de Rosario Central, el Gigante de Arroyito. Fue para despedir a su amigo y excontrincante Omar Palma, quien falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular, una situación que él mismo había atravesado en 2017 cuando sufrió dos infartos cerebrales mientras dirigía al Real Potosí en Bolivia.

Las indicaciones de Julio Zamora, cuando fue DT de Newell´s

Aquel episodio marcó un antes y un después en su vida, ya que el club del altiplano no se portó como debía y el rosarino se vio obligado a retirarse de la dirección técnica debido a las secuelas sufridas por esos infartos, lo que también complicó su situación financiera.

Si bien pudo superar la parte más crítica de su delicado estado de salud, aún en la actualidad afronta algunas dificultades, sobre todo un problema crónico en la vista. De todas maneras, el exjugador fue saliendo adelante con el apoyo incondicional de su familia.

En su momento, Cruz Azul, equipo en el que jugó entre 1993 y 1996, le brindó una mano solidaria y financió su tratamiento y rehabilitación en México, algo que Zamora siempre agradeció. Sin embargo, la falta de apoyo de otros clubes, como Real Potosí, complicó su situación económica y lo afectó en lo anímico y en lo emocional. De hecho, el exjugador le hizo una demanda al club boliviano, que no cumplió con sus compromisos contractuales luego de su incidente de salud.

Zamora inició su carrera en 1985 con la camiseta de Newell’s Old Boys, el club de sus amores, donde contribuyó a la obtención de los campeonatos 1990-91 y el Torneo Clausura 1992, consolidándose como una pieza clave en el equipo rojinegro. En 1993 se dio el gran gusto de compartir plantel rojinegro con Diego Maradona, durante el breve lapso en que el gran ídolo vistió la casaca de la Lepra.

El equipo campeón de Newell's en el Clausura 92. De izquierda a derecha, parados: Berizzo, Domizzi, Scoponi, Gamboa, Pochettino y Raggio; agachados, Alfredo Berti, Saldaña, Llop, Zamora y Franco

En su carrera también jugó en River, donde fue parte del plantel campeón del Campeonato 1989/90. Su talento también lo llevó a representar a la selección argentina, con la que ganó la Copa América 1993, en Ecuador, bajo la conducción técnica de Alfio Basile.

En el exterior tuvo un breve paso por el Sabadell de España y entre 1993 y 1996, vivió en México y jugó en Cruz Azul, donde dejó su huella al ganar dos títulos importantes en 1996: la Copa México y la Copa de Campeones de la Concacaf. Su éxito en tierras mexicanas lo convirtió en un referente para el equipo cementero.

En 1997 volvió a la Argentina para cerrar su etapa en Newell’s, y posteriormente, hacia el final de su carrera, jugó para Jorge Wilstermann en Bolivia y Platense en la segunda división de Argentina, donde decidió retirarse del fútbol profesional.

Tras colgar los botines, Zamora encontró en la dirección técnica una nueva pasión. Su mayor logro como entrenador fue en 2016, cuando dirigió al Club Deportivo Jorge Wilstermann de Bolivia y consiguió su primer título al consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Primera División boliviana. Sin embargo, su carrera como entrenador se vio interrumpida el 5 de noviembre de 2017, cuando sufrió dos infartos cerebrales tras un partido que dirigió con Real Potosí frente a Universitario de Sucre.

