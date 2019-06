Klopp levanta la Orejona: una alegría deportiva infinita Fuente: Reuters

Ariel Ruya SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2019 • 18:09

Enérgico, divertido, apasionado. Contracultural, intenso, liberal. Jürgen Klopp es esa clase de personajes que invitan a un abrazo. Así lo hace, cada vez que acaba una faena: se reencuentra con cada jugador, un puñado de segundos, de corazón a corazón. Lo hace ahora, mientras se sienta en las nubes. El mundo del fútbol, sin embargo, lo señala con el dedo: adora su juego audaz -siempre va para adelante, vertical y profundo-, pero le recrimina su alicaída vitrina de trofeos. Un gran perdedor.

Finales de Champions League, finales de Europa League, reciente subcampeón -con récord de puntos, fueron 97, uno menos que Manchester City- en la Premier League; su carisma detrás de escena y sus equipos volcánicos quedan en un costado de la historia. El fútbol no sabe de justicia, escapa a los merecimientos. El alemán, de 52 años, religioso y progresista, lo intenta de nuevo. Lo intenta una vez más.

Y lo consigue, en una histórica noche de Madrid. La hazaña de Anfield -el sorprendente 4-0 sobre el Barcelona de Leo Messi ("para todo el mundo era imposible, salvo para nosotros")-, por fortuna, queda como un casillero único, especial. Esto es otro asunto: al fin el gran perdedor es el dueño de Europa. Lo consigue con Liverpool, el gigante mundial que vuelve por lo que es suyo: sentarse en la mesa de los grandes otra vez. Seis Champions League, toda una declaración de principios. Y lo consigue con el misterio del sufrimiento, arropado en Alisson y con Gerrard, un viejo héroe, en las gradas.

"Desde 2012, sacando 2017, estuve con mi equipo en una final. En los últimos siete años tengo el récord mundial de semifinales ganadas. Puede haber momentos de mala suerte y otros de buena suerte, pero no puedo cambiar eso. Entiendo que la suerte, si uno trabaja, está de su lado de vez en cuando", reflexiona, ahora mismo, cuando celebra como lo imaginó toda su vida, desde su Stuttgart natal, después de su breve paso como jugador en Mainz y su sello volcánico como conductor de ese mismo equipo, de Burussia Dortmund y de los Reds de la mítica ciudad de The Beatles. Gigante fortalecido en las bases de los antiguos trabajadores, futboleros en las entrañas de las viejas fábricas.

El DT de Liverpool: sabiduría, carisma y criterio para armar un plantel que terminó siendo el campeón de la Champions Crédito: DPA

Dos Bundesliga y tres copas alemanas tenían gusto a poco. De las magnéticas, perdió -o no ganó- dos: en 2012, con Borussia Dortmund cayó por 2-1 contra Bayern Munich y en 2018, con Liverpool perdió por 3-1 con Real Madrid.

"No me veo como un perdedor. Si me viera como un perdedor todos tendríamos un problema. Lo que tenemos que hacer es ganar ahora con todo lo que tenemos, porque hemos mejorado mucho, pero también lo que pasó en el pasado me da confianza", contaba, horas antes de la gesta. "Duele perder una final. Es como un medicamento que sabe asqueroso pero que te ayuda. Puede revitalizarte. Puedes usarlo como motivación adicional", contó, alguna vez.

Klopp y Pochettino se abrazan, mientras atrás Liverpool desata el festejo. Fuente: Reuters

Le escapa al "tiki-tiki", no se enamora de la posesión. "¿Te acordás del Arsenal de Wenger? Son como una orquesta. Pero yo prefiero el heavy metal", se define. Le pega con la zurda en la política ("jamás le daría mi voto a un representante de la derecha"), cree en Dios, escucha a los Beatles, Génesis y Kiss en sus ratos libres. Y ama profundamente el tenis. "Me hubiera gustado haber ganado alguna vez Wimbledon. ¿Quién la ganó la última vez? ¿Djokovic? Ok, entonces me gustaría haber sido como Boris Becker en el año 1985. Somos casi de la misma edad, entonces hubiera ganado con mucho gusto Wimbledon", aseguró días atrás.

Rubio con algunas canas, siempre con anteojos, con una barba de una semana, suele bromear con su dentadura. Se inspira, cuando cree que los imposibles, en dos películas de cabecera: Forrest Gump y Rocky. Abraza a Origi, el héroe del silencio. Se ríe Klopp, el gran perdedor.