Juventus y Borussia Dortmund empataron 4-4 en la Champions League

Juventus y Borussia Dortmund empataron 4-4 en el estadio Allianz Stadium este martes 16 de septiembre, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Juventus los goles fueron marcados por Kenan Yildiz (a los 63 minutos), Dusan Vlahovic (a los 67, 94 minutos) y Lloyd Kelly (a los 96 minutos). Para Borussia Dortmund los goles fueron marcados por Karim Adeyemi (a los 52 minutos), Felix Nmecha (a los 65 minutos), Yan Bueno Couto (a los 74 minutos) y Ramy Bensebaini (a los 86 minutos).

En la próxima fecha, Borussia Dortmund se medirá con Athletic Club, mientras que Juventus tendrá como rival a Villarreal.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.