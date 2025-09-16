LA NACION

Juventus y Borussia Dortmund empataron 4-4 en la Champions League

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Juventus-Borussia Dortmund
Juventus-Borussia Dortmund

Juventus y Borussia Dortmund empataron 4-4 en el estadio Allianz Stadium este martes 16 de septiembre, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Juventus los goles fueron marcados por Kenan Yildiz (a los 63 minutos), Dusan Vlahovic (a los 67, 94 minutos) y Lloyd Kelly (a los 96 minutos). Para Borussia Dortmund los goles fueron marcados por Karim Adeyemi (a los 52 minutos), Felix Nmecha (a los 65 minutos), Yan Bueno Couto (a los 74 minutos) y Ramy Bensebaini (a los 86 minutos).

En la próxima fecha, Borussia Dortmund se medirá con Athletic Club, mientras que Juventus tendrá como rival a Villarreal.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8
    1

    Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8

  2. Mundial Sub 20 2025: la posible lista de convocados de la selección argentina y qué pasa con Franco Mastantuono
    2

    Mundial Sub 20 2025: la posible lista de convocados de la selección argentina y qué pasa con Franco Mastantuono

  3. Empieza la Champions League con Real Madrid, Vélez-Racing por la Libertadores y sigue la Copa Sudamericana
    3

    La agenda de la TV del martes: la Champions League, Vélez-Racing por la Libertadores y la Copa Sudamericana

  4. Cuándo juega River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025
    4

    Cuándo juega River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

Cargando banners ...