Kun Agüero: "Cuando uno no está convocado a la selección piensa lo peor"

"La llamada de Leo fue en abril, ahí me confirmó que iba a ser parte de la Copa América", dijo el Kun Agüero

30 de mayo de 2019

El predio de la AFA es un espacio natural para Sergio Agüero , porque el delantero fue parte de los últimos ciclos futbolísticos de la Argentina. La nueva era, con Lionel Scaloni como entrenador, lo tuvo al Kun fuera de la órbita de la selección, una rareza para quien en la Premier League es el máximo goleador de la historia de Manchester City, equipo con el que se consagró por cuarta vez campeón de la Liga, aunque en la sumatoria de títulos acumula once.

Cuatro días lleva entrenándose el atacante junto a un plantel que desanda una transición, con una renovación de nombres, respecto a la frustración que significó el Mundial Rusia 2018. Y Agüero se adapta a las nuevas formas, aunque se trate de uno de los futbolistas con mayor recorrido con la camiseta argentina. "Cuando uno no está convocado piensa lo peor. Intenté dejé de pensar en eso y hacer las cosas lo mejor posible en el club, retomar mi nivel y eso hizo que nuevamente pueda estar acá", señaló, quien asistió a la charla con los medios junto al defensor Nicolás Otamendi , que en Europa se desempeña también en Manchester City.

Sergio Kun Agüero y Nicolás Otamendi, en Ezeiza

La decepción de Rusia 2018, las finales perdidas en el Mundial de Brasil 2014, las derrotas en los juegos decisivos en las Copa Américas de Chile 2015 y los Estados Unidos 2016 resuenan en la cabeza de los futbolistas de mayor trayectoria. Agüero no le quita el cuerpo. "A nadie le gusta salir segundo, te queda la experiencia, pero siempre vamos a intentar lo máximo. Somos competitivos, somos Argentina y siempre pensamos en levantar la Copa. Lo importante es que dejemos todo, así nos podremos mirar satisfechos al final de la competencia", explicó el artillero, que sin la presencia de Gonzalo Higuaín , con el que sostuvo una puja por el puesto de delantero-centro en los últimos ciclos, ahora asoma como primera opción de ataque.

"La llamada de Leo [Scaloni] fue en abril, ahí me confirmó que iba a ser parte de la Copa América , pero de lo que hablamos intento no decir nada, queda entre nosotros. La relación es muy buena, porque todos queremos lo mejor para la selección. A algunos de los jugadores que están los conozco, por eso las bromas de siempre, y hay muchos a los que voy conociendo en estos días. El mensaje es que a veces las cosas salen bien y a veces salen mal, pero todos tiramos para el mismo lado, nos apoyamos. Como veterano, intento de dar consejos si me los piden", refrescó sobre cómo fue reencontrarse con algunos viejos conocidos en un espacio que le es familiar, como la concentración de la AFA.

Y ahí se juntó con Messi, socio en el juego desde los días en que eran juveniles: "A nadie le gusta perder y obviamente está mal por los últimos resultados de la Champions League y la Copa del Rey. Pero Leo es grande y tiene experiencia; sabe que la tristeza se le pasará. Siempre tiene ganas de estar en la selección y por eso se nota su felicidad cuando esta acá. Ama a la selección, ya se deberían dar cuenta", fue el apoyo para su compañero, para el capitán y emblema argentino.

La incorporación de César Luis Menotti , en la función de director general de selecciones nacionales, se ofrece como una movida que los futbolistas recibieron con satisfacción. Agüero lo conoce de sus días en Independiente, cuando él era una joven promesa, una joya, y el Flaco conducía a los Rojos. "Siempre la palabra del Flaco te llega, nos dijo que él estará atento para cualquier cosa, porque está para ayudarnos, para charlar del juego, de cosas futbolísticas y de problemas personales. Está para apoyarnos y nos da tranquilidad y confianza".