Kylian Mbappé y la acusación de violación: de las “10.000 cámaras” del hotel a “La Fake News más grande del mundo”

Marie-Alix Canu-Bernard, abogada de Kylian Mbappé, afirmó este miércoles que el delantero francés del Real Madrid “está sereno” tras ser relacionado desde Suecia con un supuesta violación durante su estancia en Estocolmo la semana pasada, aunque la letrada insistió en que se sabrá exactamente qué pasó o qué no pasó” gracias a las “10.000 cámaras” que hay en el hotel donde supuestamente habrían sucedido los hechos.

“En el hotel hay 10.000 cámaras, mejor. Lo hemos visto en otras historias que últimamente han afectado a los deportistas en el extranjero, gracias a las cámaras en los pasillos de los hoteles podemos saber exactamente qué pasó o qué no pasó”, defendió en declaraciones al canal BFMTV recogidas por Europa Press.

Canu-Bernard insistió en que el delantero “está muy sereno, porque sabe lo que no hizo”, aunque está “protegido” en una “burbuja” ante esta “oleada mediática”. “Es inevitablemente impactante. Tiene 25 años. Una acusación de este tipo, incluso si no sabemos si está dirigido a él, los medios no dudan en decir que está dirigido a él. A partir de ese momento, es ciertamente complicado vivir con eso”, lamentó.

La prensa sueca aseguró el martes que Mbappé estaba siendo investigado por la policía por una supuesta violación la semana pasada en Estocolmo, un hecho desmentido por el futbolista y su entorno.

ARCHIVO - Kylian Mbappé, del Real Madrid, observa antes del inicio de un partido de fútbol de La Liga española entre Mallorca y Real Madrid en el estadio Son Moix en Palma de Mallorca, España, el domingo 18 de agosto de 2024. (AP Foto/Francisco Ubilla, Archivo) Francisco Ubilla - AP

Así, el diario ‘Aftonbladet’ informaba en su web que podía confirmar que el jugador parisino, que estuvo la pasada semana en la capital sueca, era el investigado de un hecho que se habría producido el pasado jueves, mientras que ‘Expresen’ también citó al jugador como sospechoso de esta agresión en un hotel de Estocolmo y detalló que la policía había incautado ropa. Pero en un comunicado emitido este miércoles, el mismo periódico afirmó ahora que “no se identificó ningún sospechoso”.

Antes esto, la abogada del futbolista confirmó que presentarán “una denuncia por difamación y calumnias”. “Estamos esperando saber más sobre la investigación en curso, no voy a presentar algo en el vacío. No tiene nada que reprocharse”, dijo.

“Tiene un cordón sanitario a su alrededor, para no estar en situaciones de riesgo. La burbuja está ahí para protegerlo de los riesgos inherentes a su notoriedad. Estamos hablando de un joven de 25 años, puede que tenga una madurez y una mentalidad extraordinarias, pero se da cuenta del estallido mediático y de esta especie de oleada totalmente perjudicial para su honor”, expresó.

La letrada reveló que su última conversación con el delantero trató del futuro deportivo del jugador. “Ahora tenemos que ir a jugar; intentar reenfocarme”, le dijo, antes de desvincularse de las “teorías de la conspiración” que vinculan esta acusación con el PSG. “No voy a entrar en esa teoría, lo que sí es cierto es que desde hace meses fue objeto de una campaña de denigración y daño a su imagen, es innegable”, argumentó “Ni siquiera sabemos si la denuncia es contra él. Lo único que puedo decirle es que no tiene nada que reprocharse”, concluyó.

Mbappé pidió no ser convocado por la selección francesa FRANCK FIFE - AFP

Respaldo de Real Madrid

Mientras tanto, Real Madrid aportó calma en plena tempestad. El club blanco se muestra sereno tras las tormenta mediática desatada al conocerse que la fiscalía sueca investiga una violación que los medios de ese país relacionan con el astro francés Kylian Mbappé.

La entidad, que no se pronunció oficialmente acerca de este asunto, se muestra tranquilo frente a las posibles consecuencias de estas acusaciones, calificadas como “el mayor fake de la historia del deporte” por una fuente interna del club contactada por la AFP.

Sólo se registró un movimiento extraño el martes, cuando el Real Madrid borró la imagen de Mbappé de una campaña publicitaria del patrocinador de las equipaciones Adidas. Al ser preguntado por ello, el club merengue explicó a los periodistas que Mbappé no podía aparecer en las imágenes debido a una cláusula que tiene con su sponsor Nike, que es competencia directa de Adidas.

Mbappé debería jugar este sábado para Real Madrid ante Celta de Vigo Manu Fernandez - AP

Una explicación plausible pero que pusieron en duda numerosos internautas ya que hay otros jugadores presentes en las fotos publicadas por el Real Madrid que también tienen contrato con Nike, como su compañero de equipo Eduardo Camavinga o el jugador de básquetbol español Sergio Llull.

En medio de esta tempestad mediática, el capitán de la selección francesa, no convocado por pedido propio por los Bleus para la reciente ventana internacional para recuperarse de su lesión en el bíceps de la pierna izquierda, estuvo esta semana haciendo trabajo individual en el club blanco y se reunió con el grupo en una sesión colectiva el martes por la tarde.

Los ‘merengues’ no dudaron en compartir en redes sociales fotos y videos del goleador francés, disponible para jugar frente al Celta de Vigo en Balaídos el próximo sábado a las 16 (hora de la Argentina) por la fecha 10 de LaLiga

“Fake news”

El lunes, tras las primeras informaciones acerca de esta investigación, Mbappé denunció en redes sociales que se trataba de “fake news” y relacionó la noticia con la audiencia prevista el martes ante una comisión de la Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) en el marco del litigio que opone al delantero con su antiguo club, el París SG: “Esto se está volviendo tan previsible, la víspera de una audiencia por casualidad”.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Fue entonces cuando la prensa española, prudente tras los primeros rumores aparecidos en redes acerca de lo que publicaba el diario sueco Aftonbladet, empezó a seguir en tiempo real la evolución del caso.

La cobertura se intensificó el martes por la tarde tras las declaraciones de la abogada del delantero del Real Madrid que fueron ampliamente recogidas por los diarios deportivos Marca y AS.

Mbappé “no está al corriente de la amplitud de la avalancha mediática, pero está totalmente tranquilo y no entiende que se le podría reprochar”, aseguró la abogada del delantero Marie-Alix Canu-Bernard a la AFP. “Está atónito por escuchar que podría afectarle. Prefirió ir a entrenar y le pidió a mi gabinete que las cosas no queden así, porque no es posible dejarse calumniar y difamar de esta forma. Por esa razón vamos a presentar una denuncia por calumnias”, añadió.

Marca y AS, medios madrileños que están ilustrando sus artículos con fotos antiguas de Mbappé con la camiseta del PSG, llevan desde el lunes destacando la acusación del jugador del Real Madrid contra su antiguo club, el París Saint-Germain. “Mbappé acusa al PSG de estar detrás del escándalo del hotel de Estocolmo”, tituló el Marca el lunes, y añadió que “el delantero insinúa que el club es la fuente de las falsas informaciones”.

El club parisino se limitó a “ignorarlo y conservar su clase y su dignidad”, según contó una fuente próxima al club a la AFP.

