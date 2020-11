Racing recibe a Flamengo en la ida de los octavos de la Libertadores Fuente: AP

Este martes habrá una agenda muy cargada que se podrá disfrutar por televisión y el fútbol será el gran protagonista porque continúa la Champions League y además comienzan los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.

River comienza su camino por los octavos de la Copa. El equipo de Gallardo visita a Paranaense y buscará un buen resultado que lo deje bien parado de cara al encuentro de vuelta. El otro equipo argentino que se presenta por la Libertadores es Racing. El equipo de Beccacece atraviesa un momento complicado con respecto a los resultados y recibe al último campeón de América, Flamengo.

La Champions League retoma su actividad luego de la fecha FIFA. Se juegan los partidos de la cuarta fecha con la presencia de Barcelona que no contará con Lionel Messi. Juventus, por el mismo grupo, también juega su encuentro. También tendrá la presencia de grandes equipos como PSG, Manchester United y Sevilla.

Por último, habrá presencia argentina en Copa Sudamericana que este martes da el puntapié inicial a la llave de los octavos. Unión viaja a Brasil para visitar a Bahía y Vélez juega en casa frente a Deportivo Cali.

Juventus busca la victoria que le dé el pase a los octavos de final de la Champions League Fuente: Archivo - Crédito: Xinhua/Federico Tardito

La televisación del martes 24

FÚTBOL

Champions League

14.55 Rennes vs. Chelsea. ESPN

14.55 Krasnodar vs. Sevilla. Fox Sports

14.55 Borussia Dortmund vs. Brujas. Fox Sports 2

17 Lazio vs. Zenit. Fox Sports 2

17 Dinamo Kiev vs. Barcelona. ESPN 2

17 Juventus vs. Ferencvaros. ESPN

17 PSG vs. Leipzig. ESPN 3

17 Manchester United vs. Basaksehir. Fox Sports

Copa Libertadores

19:15 Paranaense vs. River. ESPN 2

19:15 Liga de Quito vs. Santos. Fox Sports

21:30 Racing vs. Flamengo. ESPN 2

Copa Sudamericana

19:15 Bahía vs. Unión. ESPN y DirecTV Sports

21:30 Vélez vs. Deportivo Cali. ESPN y DirecTV Sports

