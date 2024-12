La ampliación de la Bombonera: las frases de Mauricio Serna que entusiasman a los hinchas de Boca

La ampliación de la Bombonera fue, es y será un tema central en el Mundo Boca. Y ese asunto que parece no tener solución también se convirtió en una de las máximas prioridades del presidente del club, Juan Román Riquelme, quien es consciente de que si logra concretar esa postergada obra dejará huela como dirigente, después de todo lo realizado como futbolista.

En un estadio que actualmente puede albergar a 57.000 espectadores, el objetivo es ambicioso: llevar el aforo a 75.000 lugares, una cifra que permitiría acomodar al menos un 25% más de público dentro de la amplia masa societaria del club.

El asunto no es sencillo. Ocurre que desde su inauguración en 1940, la Bombonera no solo es un emblema arquitectónico, sino también un templo futbolístico que guarda la mística del club y que es reconocido a nivel mundial. Sin embargo, las limitaciones de su capacidad y el lugar donde está erigida fue siempre un problema recurrente para la institución. Sucede que la tensión crece con el paso de los años, ya que con apenas un tercio de sus socios pudiendo asistir a los partidos, la ampliación se convierte en una necesidad urgente.

Una imagen aérea de la Bombonera Anadolu - Anadolu

Bajo la actual gestión (antes con Jorge Ameal como presidente y desde hace un año Riquelme), se logró un leve aumento de 54.000 a 57.000 espectadores, mediante la eliminación de butacas en sectores populares y la transformación del palco presidencial en plateas. Sin embargo, estos avances son apenas un preludio de lo que se está proyectando para el futuro.

Si bien el proyecto oficialista está guardado bajo siete llaves, en una reciente entrevista con el Canal de Boca, Mauricio Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol, dejó entrever que el anuncio del nuevo proyecto podría estar muy cerca de hacerse público.

“Estoy seguro de que en cualquier momento Román nos va a dar la noticia. Lo noto muy ocupado con el tema de la ampliación. Él quiere que muchos más de nuestros hinchas puedan venir”, dijo el exmediocampista.

Una postal de la Bombonera durante un partido de Boca Franco Origlia - Getty Images Europe

Otro obstáculo importante que la gestión pudo sortear fue evitar que la Bombonera sea declarada Patrimonio Nacional, una medida que habría imposibilitado cualquier modificación. En ese sentido, Serna destacó: “Ganamos un partido muy importante con la Legislatura. Entendieron que si la declaraban patrimonio, no podríamos mejorarla. Eso lo logró Román”.

Hasta el momento, la ampliación de la Bombonera siempre fue tema de debates e incluso se la utilizó como caballito de batalla de al menos las últimas cuatro elecciones. Sin embargo, es un desafío que ninguna gestión anterior logró concretar, pese a los intentos de figuras como Mauricio Macri, Pedro Pompilio y Daniel Angelici. Para Riquelme, lograrlo significaría un hito histórico: conservar la esencia y la mística del estadio, pero adaptándolo a las necesidades de un club que no deja de crecer.

El proyecto, además, representa una oportunidad única para diferenciarse de las gestiones previas. Mientras que el oficialismo logró renovar parte de la infraestructura, como el pintado de la fachada y las tribunas, la ampliación sería el broche de oro.

La Bombonera, un ícono del fútbol mundial Boca

La última gran reforma fue realizada en el primer trimestre de 1996, cuando Mauricio Macri, por entonces flamante presidente de Boca, derrumbó los viejos palcos que daban a Del Valle Iberlucea para construir las plateas preferenciales en ese mismo lugar.

Aunque todavía no hay confirmaciones definitivas, las expectativas son altas. La posibilidad de anunciar el proyecto en los próximos días renueva las ilusiones de los hinchas. Sin embargo, el camino no será sencillo: resolver las complejidades técnicas, urbanísticas, edilicias y económicas será clave para que la Bombonera no solo sea más grande, sino que mantenga su lugar como uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

LA NACION