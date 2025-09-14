La brutal patada a Mac Allister paralizó los corazones de un Liverpool que solo sabe ganar en la Premier League

Liverpool volvió a ganar en el último suspiro. En Turf Moor, contra un Burnley que resistió con valentía durante casi todo el partido, el campeón vigente de la Premier League se llevó un triunfo agónico por 1 a 0 gracias a un penal convertido por Mohamed Salah a los 95 minutos. El gol le permitió sostener el comienzo perfecto en la Liga (cuatro victorias en cuatro fechas) y conservar la cima en soledad.

Pero más allá de la victoria, la preocupación se posó sobre Alexis Mac Allister. El mediocampista de la Selección argentina sufrió una durísima patada en el primer tiempo que lo obligó a dejar el campo en el entretiempo.

Las imágenes de la patada que recibió el argentino son impactantes: su tobillo derecho se dobló de manera peligrosa. En Inglaterra hubo sorpresa porque Oliver solo amonestó a Lesley Ugochukwu.

El dolor de Alexis, tras el patadón Jon Super� - AP�

El DT Arne Slot, en conferencia, llevó calma, aunque sus palabras no disiparon del todo las dudas.“Perdió gran parte de la pretemporada, por lo que hoy siempre tuve claro que iba a salir después de 60 minutos. El golpe que recibió influyó, por supuesto, pero no creo que sea grave. Él quiso seguir, aunque rengueaba mucho”, explicó.

El propio Salah, en sus redes sociales, transmitió un mensaje tranquilizador. Publicó una foto celebrando en el vestuario, en la que se ve a Mac Allister sonriendo, con un vendaje en el tobillo.

El duro planchazo a Alexis Mac Allister en Burnley-Liverpool

Un cerrojo que casi funciona

El plan de Arne Slot quedó empantanado desde el inicio. Con un bloque compacto y un Maxime Estève impasable en defensa, Burnley le cerró todos los caminos al Liverpool. La situación se complicó aún más cuando Ugochukwu, protagonista involuntario de la jornada, le cometió una infracción escalofriante a Mac Allister a los 16 minutos. Llamativamente, el árbitro Michael Oliver solo le mostró la amarilla. El argentino terminó el primer tiempo con evidentes gestos de dolor y fue reemplazado por Conor Bradley en el descanso.

El francés fue expulsado en el tramo final por otra entrada violenta sobre Florian Wirtz, lo que dejó al Burnley con diez hombres en los minutos decisivos.

Martin Dubravka, arquero del Burnley, sostuvo el cero con atajadas decisivas: primero frente a un bombazo de Szoboszlai y luego tapándole un mano a mano a Jeremie Frimpong ya en tiempo añadido. La ilusión local se derrumbó en la siguiente jugada: un centro del propio Frimpong rebotó en el brazo de Hannibal Mejbri y el penal fue inevitable. Salah, con la categoría que lo caracteriza desde siempre, definió fuerte y alto para quebrar la resistencia local.

Mac Allister y Salah, antes de la lesión Tim Markland� - PA Wire�

El egipcio no solo le dio tres puntos a su equipo: también alcanzó los 188 goles en la Premier, lo que le permite quedar cuarto en la tabla histórica del club detrás de Alan Shearer, Harry Kane y Wayne Rooney.

El miércoles, Liverpool recibirá al Atlético de Madrid en Anfield, en el inicio de la Champions League. Todo indica que será el momento del debut oficial de Alexander Isak, fichaje estrella del mercado, que todavía no jugó un partido completo desde mayo.

La incógnita es si Mac Allister podrá estar disponible. En Anfield saben que su presencia puede ser determinante, tanto en la Premier como en Europa.