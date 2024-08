La chicana de Cristiano Ronaldo contra Pelé por el récord de máximo goleador histórico: “Están en video”

Escuchar

Durante la goleada por 4 a 1 de Al-Nassr ante Al Feiha por la primera división de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo convirtió para su equipo y alcanzó los 899 goles en toda su carrera. De esta manera, aseguró que no se conformará con llegar a los 900, sino que buscará conseguir los 1000 gritos, y además chicaneó a Pelé, a quien se le reconocen 757 tantos oficiales, pero se estima que anotó 1284.

“Para mí, la mejor marca que puedo tener es alcanzar, primero los 900 goles, y después llegar a los 1000. Es mi desafío”, señaló el delantero portugués en una charla con su excompañero Rio Ferdinand para su canal de Youtube, el cual estrenó la semana pasada.

En esta línea, continuó con su explicación y lanzó una chicana para Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, quien en 1969 celebró la anotación de su tanto número 1000, pero de quien no existe evidencia visual sobre cada uno de ellos. “Con una diferencia: todos los goles que hice están en video y lo puedo probar” , expresó Ronaldo.

En efecto, ambos comenzaron a reír y Ferdinand le retrucó al goleador respecto a sus declaraciones: “Sos un cabrón. Te referís a Pelé, Di Stéfano, Eusébio”.

Así, el “Bicho” respondió que respeta a cada uno de ellos, pero volvió a bromear: “Es más, si querés más goles puedo traer de los entrenamientos también, así que no hay problema. Todos los goles con video y se lo demostraré a la gente. Después, si prefieren a un jugador o a otro, no me importa”. En tanto, Ronaldo ironizó con las prácticas debido a que al exjugador brasileño se le cuestionó que contaba tantos que no valían como oficiales.

El día que Pelé festejó los 1000 goles

En 2022, LA NACION conversó con Milton Neves, periodista brasileño que estuvo presente en el estadio Maracaná el 19 de noviembre de 1969, día en el que Pelé festejó su anotación número 1000. “Había hinchas de todos los equipos porque nadie quería perderse el acontecimiento de ese gol. Después de hacerlo, le pusieron una camiseta del Vasco [Da Gama] con el número 1000 y se lo llevaron en andas. Pelé lloraba y besaba la pelota. Fue una gran fiesta”, manifestó.

Según aseguran las crónicas de la época, el gol número 1000 de Pelé -el cual denominan como polémico debido a que incluyó en las estadísticas tantos que convirtió en partidos amistosos, con combinados regionales y hasta tantos anotados con un equipo del ejército- se produjo en el minuto 77 del partido ante Vasco, de penal frente al argentino Andrada.

“No podía ser de mejor forma que con un penal, porque así el suspenso se alargaba y todo el estadio palpitaba fuertemente lo que había ido a observar”, declaró Neves.

A cuántos goles está Messi de Cristiano Ronaldo

Según las estadísticas de El Gráfico, el delantero portugués encabeza la lista de máximos goleadores de la historia del fútbol con 899 en 1235 partidos jugados, lo que equivale a un promedio de 0,73 tantos por cada encuentro. El segundo es Messi, quien posee 838, pero cuenta con un mejor balance (0,78), debido a que los ejecutó en 1069 disputas.

Cristiano Ronaldo : 899 goles en 1235 partidos.

: 899 goles en 1235 partidos. Lionel Messi : 838 en 1069.

: 838 en 1069. Josef Bican : 759 en 495.

: 759 en 495. Pelé : 757 en 820.

: 757 en 820. Romario: 745 en 962.

