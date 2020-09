La confesión de Seba Domínguez sobre su paso por la selección: "No veía la pelota" Crédito: Instagram @sebadominguez6

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de septiembre de 2020 • 14:24

El exdefensor de Newell's Old Boys, Sebastián Domínguez, confesó que tuvo dificultades para adaptarse a la selección argentina, de la que participó en las eliminatorias sudamericanas para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Flamante incorporación del programa deportivo 90 Minutos de fútbol, que desde esta semana se emite por la pantalla de ESPN 2, Domínguez se refirió a la presión que significa jugar para Boca y River, y lo comparó con la selección.

El objeto de la discusión era el caso de Pablo Pérez, quien vistió la camiseta xeneize entre 2015 y 2018. En ese sentido, Domínguez consideró que su excompañero y amigo, "se desgastó" en Boca. "Si no estás preparado, emocionalmente te lleva puesto, te agota. Son cuatro años en uno que vivís. Sumale la exposición".

Acto seguido, recordó su experiencia con el conjunto albiceleste: "A diferencia de Oscar (Ruggeri), yo no podía entrar al predio (de Ezeiza). Yo entraba al predio y decía: no pertenezco a este lugar, porque volaban los pibes. Yo jugaba bien en el fútbol argentino, pero cuando iba a hacer un reducido contra Agüero, Di María, Messi, no veía la pelota. Tenía miedo de lastimarlos, de llegar tarde y romperles un tobillo", confesó.

Al respecto, marcó lo que representa la "diferencia de personalidad" que implica jugar en un equipo grande en relación a hacerlo en otro que no tenga repercusión. En ese momento, Domínguez jugaba como titular en el Vélez campeón de Ricardo "Tigre" Gareca. Sin embargo, "acá los marcaba como quería a algunos delanteros. Después, hay otros jugadores en la misma condición que yo, por ejemplo, el Cholo (Pablo) Guiñazú, grande ya también, pero se paraba en el medio y te cortaba las patas. A mí, en mi equipo, me llevaba a todos puestos. En la selección, me costaba una enormidad. Estaba preparado para una situación y para otra no. Para capitán es lo mismo. Son cracks, pero les das la cinta y no tocan más la pelota", concluyó.