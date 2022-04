La conmovedora historia de la abuela hincha de Talleres que fue con una mochila de oxígeno a la cancha

Elvira Reina tiene 80 años y convive con fibrosis pulmonar, una enfermedad que limita drásticamente su función respiratoria. Por eso, para poder trasladarse, necesita de una mochila de oxígeno. Lejos de verlo como un impedimento, ella se obliga a salir siempre de su casa. Una foto la convirtió en la verdadera protagonista. Una historia de amor, fidelidad y superación. La verdadera postal de hasta dónde puede llegar el amor por los colores de un club.

No existe una explicación racional para desandar la pasión por el fútbol y el amor a un equipo. La acción de Elvira va más allá de cualquier imponderable que la vida pueda presentar. Su imagen se volvió viral en las redes sociales. Una publicación de un usuario en Twitter la muestra a ella sentada y muy tranquila en la platea Osvaldo Ardiles en el estadio Mario Alberto Kempes. Acompañada de un respirador, su mirada está enfocada en lo que pasaba en el partido que Talleres le ganó por 1-0 a la Universidad Católica, en lo que fue el debut del equipo cordobés en la actual edición de la Copa Libertadores.

En 2020, cuando la pandemia azotó al mundo, Elvira reconoció que sus tareas cotidianas se vieron afectadas, como casi todo el mundo. Entre tantas cosas que había dejado, hubo una que la afectó: dejar de ir a una cancha de fútbol. Elvira es una persona resiliente, tiene esa capacidad que tienen algunos seres humanos para adaptarse de manera positiva a situaciones adversas.

“Talleres es mi amor. Yo siempre lo voy a amar porque es el único que me da muchas satisfacciones. Era muy chica cuando mis padres me llevaban a la cancha. Yo después lo seguía por todos lados, como cuando jugaba los campeonatos Nacionales”, dijo Elvira en diálogo con Cadena 3 de Córdoba.

"Tengo una enfermedad en los pulmones, pero no me voy a quedar quieta"

Elvira sabe que la fragilidad está por todas partes y también anida en su cuerpo. “Tengo una enfermedad en los pulmones, pero no me voy a quedar quieta. Sus hijos, nietos y bisnietos son todos hinchas de la T. Muchos de ellos la vieron que estaba triste en su casa y la convencieron. La propuesta fue tentadora. “Vamos abuela, vamos a la cancha”. Elvira se ilusionó.

Ella asegura que no quiere perderse un partido más de Talleres. La cancha es su hábitat, es donde la sonrisa se dibuja de manera permanente en su rostro. Ella es consciente de eso y lo explica: “Siento una alegría muy grande. Yo no me lo quiero perder nunca. Por eso voy a seguir yendo a la cancha. Dios me va a llevar y me va a ayudar siempre porque yo me voy a sanar”, dice convencida.

Elvira sabe de conocer la gloria con Talleres. Aseguró que estuvo en todos los partidos en la consagración de la ya inexistente Copa Conmebol, esa misma que el equipo cordobés ganó en 1999, el único título internacional para el fútbol de Córdoba.

“Me siento muy contenta. Es la única salida que tengo”, dice siempre con una sonrisa. Y reconoce que si no van todos sus nietos, ella no va. Al ser consultada sobre cómo ve el fútbol argentino, lanzó un mensaje categórico: “No me gustan ni los referí ni los laiman porque cobran cualquier cosa. Mis nietos me dicen que me quede callada, pero yo lo vivo a full. No tengo otra cosa”, afirma.

Desde Talleres, ya se pusieron en contacto con Elvira para que pueda estar en el próximo partido y recorrer el club el mismo día que la T enfrente a Defensa y Justicia por la Copa de la Liga.