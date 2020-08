El brasileño fue detenido en un control de alcoholemia y dio positivo Crédito: shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2020 • 11:41

El FC Barcelona atraviesa una crisis deportiva e institucional que involucra los malos resultados y la falta de responsabilidad de sus protagonistas. Tras haber perdido la liga de España ante Real Madrid y haber sufrido la humillante derrota frente a Bayern Múnich en la Champions League, el DT Quique Setién fue despedido y varios jugadores serían transferidos. Ahora, el mediocampista Arthur Melo sumó otro incidente que sacudió las entrañas del equipo culé.

Los últimos días del brasileño como futbolista de Barcelona han sido muy agitados. Arthur había decidido de manera unilateral dar por terminada su relación con el equipo catalán luego del acuerdo de su venta a Juventus por lo que la dirigencia le abrió un expediente disciplinario. Y ahora, mientras negocia su desvinculación, estalló un nuevo conflicto: fue detenido en un control de alcoholemia y dio positivo.

Según informó el Diari de Girona, Arthur protagonizó un leve accidente con su Ferrari en la localidad de Palafrugell, en la Costa Brava catalana, tras el cual dio positivo en la prueba de alcoholemia.

El medio especificó que la Ferrari que conducía el jugador de Barcelona tuvo un "pequeño incidente" al salirse de la calzada y golpear "mínimamente" una columna de luz "pasadas las cuatro de la madrugada". Este hecho fue visto por una patrulla de la policía local que abordó el vehículo y después de "hacer descender del mismo a su conductor", el brasileño de 23 años, se le sometió a una prueba de alcoholemia tras comprobar que no se encontraba en condiciones para manejar.

La prueba realizada confirmó la sospecha de los agentes de tránsito. El resultado arrojó una tasa de 0,55 miligramos/litro de aire expirado que es considerado un delito penal en España, ya que supera los 0,50 establecidos por la ley. Si bien Arthur ya se encuentra en Barcelona, las autoridades le abrieron un proceso que deberá resolver antes de partir hacia Italia.

De acuerdo a testigos presenciales, en el momento del incidente Arthur tenía un estado "poco edificante". De todas maneras, pudo abandonar el lugar en el mismo vehículo, aunque conducido por su acompañante. El brasileño tendrá que volver al ayuntamiento de Palafrugell dónde recibirá una multa (cuyo importe sería menor a 600 euros) y le retirarán la licencia de conducir (con un pena de hasta seis meses que lo afectaría también en Italia). Además, podría ser llamado a declarar en el juzgado de la localidad para aclarar las circunstancias del accidente.

El antecedente de Arthur

A finales de junio, Barcelona anunció el traspaso de Arthur a Juventus por 72 millones de euros. El Barsa, a cambio, fichó a Miralem Pjanic por 60 millones de euros. El pacto entre los clubes y los jugadores era que ambos futbolistas permanecían en sus antiguos equipos hasta el final de temporada. La Vecchia Signora no tuvo problemas con Pjanic, Barcelona sí los tuvo con Arthur.

Los jugadores del Barcelona se presentaron en el primer entrenamiento después de los cinco días de vacaciones que tuvieron al finalizar la liga española. Todos menos Arthur. El brasileño se comunicó desde Brasil con el director deportivo, Eric Abidal, para explicarle su situación. "Si no voy a jugar, yo aquí no pinto nada. Me quiero desvincular ya", dijo.

Arthur rompía así la promesa que le había hecho a sus compañeros después de confirmarse su traspaso a la Juve. El brasileño les aseguró que su compromiso con el equipo era total. El problema fue que comenzó a sentir que Quique Setién, por orden del club, no contaba más con él.