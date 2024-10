La crisis sin fin de Chile: Carlos Palacios se bajó de la convocatoria ante Colombia y se desató una ola de críticas

Escuchar

Se profundiza el malestar. Chile no encuentra respuestas como selección y cada situación parece darle un nuevo golpe al proceso de Ricardo Gareca del otro lado de la Cordillera. Sucede que la Roja figura última en las Eliminatorias Sudamericanas tras la caída de local ante Brasil y las últimas noticias no son para nada alentadoras.

En la fecha que se completó el viernes, la victoria de Perú ante Uruguay dejó a los chilenos en el fondo de la tabla, a seis puntos del repechaje. Así, se multiplican las críticas para el entrenador argentino y ahora se sumó una nueva controversia: Carlos Palacios se bajó de la convocatoria por “problemas personales” y no estará disponible para el choque del martes próximo ante Colombia, una difícil excursión en la calurosa Barranquilla.

Esta salida de Palacios despertó todo tipo de incomodidades: algunos medios de Chile especulan con que el delantero desertó de la citación justo en el momento en el que Colo Colo, su club, no pudo postergar el duelo pendiente ante Unión La Calera que se jugará el próximo miércoles y es clave en la pelea por el campeonato local. El equipo dirigido por Jorge Almirón figura segundo, a cuatro puntos de Universidad Católica y con dos partidos menos. Algunos medios chilenos explican que Palacios podría estar desde el arranque de ese partido correspondiente a la liga.

Carlos Palacios se bajó de la convocatoria de la selección de Chile y explicó que debe hacerlo por "motivos personales". (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images) Marcelo Hernandez - Getty Images South America

Ante este escenario se desató una ola de críticas para el futbolista y hasta el técnico argentino dejó algunas palabras que marcan cierto enojo por esta situación y alguna desconfianza de los argumentos de la salida. El futbolista de 24 años, que es pretendido por Boca, no dio detalles de esos problemas personales y en la previa a la fecha FIFA había deslizado la posibilidad de no estar con la Roja: “Todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no voy a poder jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año. Creo que eso no debería volver a pasar en el fútbol chileno”, había dicho Palacios en la misma entrevista en el programa La Junta.

“La noticia cayó pésimo en Pinto Durán, porque más allá de que el jugador se juntó con el cuerpo técnico para comunicarle su decisión, sus explicaciones generan muchas dudas, ya que no ahondó en detalles sobre sus motivos de la baja. Antes había manifestado la idea de no acudir a la Roja para jugar la recta final del torneo con los albos. Asimismo, el Tigre (Gareca) siempre ha manifestado que la selección es lo primero”, publicó el diario La Tercera.

Gareca también habló acerca de la situación de Palacio, que contra Brasil fue suplente e ingresó para los 15 minutos finales en la derrota en Santiago, antes de que se conociera que se bajaba de la selección: “Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración. No llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos. No existe nada más importante que la selección”, había dicho el DT argentino.

"TENDREMOS UNA CHARLA" 🇨🇱



🐯 Ricardo Gareca fue consultado sobre la queja de Carlos Palacios.



👉 Días atrás, el delantero puso en duda su participación en la Roja por la superposición con los partidos de Colo Colo.



#PuedePasar pic.twitter.com/qoTioHZ6oO — DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 9, 2024

El sábado último, la Federación Chilena (ANFP) hizo oficial la baja de la convocatoria de Palacios. “La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”, expresó en un comunicado.

No quedó ahí el tema, porque en el plantel también generó cierta controversia, por eso uno de los referentes de la selección chilena, Eduardo Vargas dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, que luce como un tiro por elevación: “Siempre es un orgullo querer vestir la camiseta de tu país. Independientemente de los resultados, nunca me bajaré de este barco”, publicó el goleador con una foto tocándose el pecho en el himno...

Carlos Palacios, en medio de una controversia por su baja en la selección Marcelo Endelli - Getty Images South America

Otro de los que habló sobre la salida de Palacios, fue el defensor Guillermo Maripán, que no dio precisiones del tema, pero pidió enfocarse en el duelo ante Colombia: “No sabemos realmente lo que pasa, pero estamos acá adentro y vamos a seguir luchando. Carlos tendrá sus motivos, lo respetamos y ya está. Creo que damos vuelta la página pronto y nos vamos a enfocar en el partido en los que estamos aquí”.

También se sumó a la polémica Arturo Vidal, compañero de Palacios en Colo Colo y salió a respaldar al delantero: “Sabemos que el fútbol permite que muchos hablen, pero son pocos los que conozcan la verdad, hoy estamos contigo. Te quiero mucho, hermano, y acá estamos para ti y tu familia. El pueblo albo esta contigo… y para lo que necesites, ahí estaremos…”, escribió junto a una foto de ambos festejando en su equipo.

LA NACION