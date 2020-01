El entrenador de River se refirió al conflicto entre AFA y Superliga Crédito: Prensa River

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2020 • 12:33

Una de las características más emblemáticas de Marcelo Gallardo en River es la frontalidad y la contundencia a la hora de opinar. Sin tapujos, el técnico millonario suele dejar en claro su opinión sobre cada tema que afecte directa o indirectamente a su plantel. Hoy, el conflicto entre la AFA y la Superliga, que mantuvo en suspenso el regreso de la actividad en la máxima categoría del fútbol argentino, no fue la excepción. Y la palabra que más repitió en la conferencia de prensa para describir el panorama fue "desprolijidad".

Ayer por la tarde, tras la votación en la reunión del comité ejecutivo de la Superliga,se conoció que finalmente no se iba a modificar el reglamento del torneo y que el calendario oficial se mantendría tal cual estaba estipulado. Todavía resta conocer qué pasará con la fecha 18 (la segunda tras el regreso), pero River tendrá su inicio este domingo a las 19.10 frente a Independiente para afrontar el duelo postergado de la jornada 14. Más allá de la confirmación, la situación generó una expectativa inesperada en el inicio del año.

River trabaja en su centro de entrenamiento: el domingo visita a Independiente Crédito: Prensa River

"Entiendo que puede haber cambios en un calendario. Sabemos que es apretado y nos preparamos para eso, nosotros debemos haber sido el equipo que más partidos jugó en los últimos años. Pero son los directivos los que resuelven este tipo de situaciones. Ellos van a las reuniones del Comité y eso se vota y se acepta. Me pareció ilógico que si se votó hace meses, sean los mismos directivos los que pidan que se cambie. Hay clubes que no querían reiniciar la Superliga y no tenían jugadores en la Sub 23. Después debe haber otros tintes... si la pelea es política o de poder, no lo sé", apuntó Gallardo tras el entrenamiento matutino en River Camp.

"Esto se debía haber previsto antes. Hay un Preolímpico con jugadores citados y esto se resolvió cinco meses atrás. Los dirigentes deben estar atentos a los calendarios en ese momento, no cuando ya estamos a punto de jugar después de la preparación. Estamos a tres o cuatro días. es desprolijo. Y no es sacar ventaja, es intentar ser prolijo y cumplir lo establecido. A mi no me importa AFA o Superliga, no sé la pelea. Me importa preparar el equipo para saber cuándo voy a jugar", agregó el entrenador millonario.

Luego, para concluir su análisis, el Muñeco también explicó: "No debemos acostumbrarnos a estas cosas. Lo malo que hacemos, lo naturalizamos y esta mal. Y nadie hace nada, yo lo hablo desde mi sentir. Pero parece que quedo medio solo igual... digo lo que pienso, pero puedo estar equivocado y escucho todas las opiniones. Ojalá podamos coincidir en que lo que queremos es ser lo más prolijo posible. Vivimos en la Argentina y hay dificultades para cumplir hasta los mismos reglamentos. Pero no me corresponde a mí todo el tiempo hablar, pero yo no me callo y está perfecto si se aprovecha para debatir sobre esto. Criticar por criticar no sirve de nada".

Gallardo celebró haber mantenido al plantel: "Es muy bueno sostener la jerarquía" Fuente: FotoBAIRES

Cómo está el plantel

Sin tener definido el equipo que jugará ante Independiente en el debut oficial del 2020, Gallardo volvió a confirmar que River no saldrá al mercado de pases ya que no se encuentra apto económicamente para hacerlo, pero también destacó que el mejor refuerzo posible es haber mantenido al resto del plantel tras la única salida de Exequiel Palacios a Bayer Leverkusen de Alemania.

"No estamos en condiciones de salir al mercado salvo que el club venda. Y no es fácil salir a buscar a un jugador que supla las características de Palacios. En mi opinión, no hay en el fútbol argentino. Buscar por buscar no es nuestra idea, más allá de que hacemos evaluaciones a futuro para visualizar alternativas. Salgo que se vaya alguien, que hasta el 31 de enero siempre es una posibilidad latente, no va a haber movimientos", comentó el DT.

"Más allá de la salida de Exequiel, no nos debilitamos en cuanto a la cantidad y sigo manteniendo la misma base y estructura para los jugadores que vienen trabajando desde hace un tiempo con nosotros. En un fútbol y un país que está bastante complejo, sostener la jerarquía que tenemos en el plantel es muy bueno. Hay que reconocerlo. Vamos a tratar de enfocarnos en el inicio de la Superliga para ver si tenemos la chance de pelearla hasta el final", cerró el Muñeco.

Otros conceptos de Gallardo

El debut frente a Independiente. "Tal vez tenga alguna idea, pero veremos cómo se da el partido. Pusineri recién llega al fútbol argentino, estuvo unas semanas trabajando con el plantel y veremos qué puede presentar. Independiente es un equipo grande, se juega un clásico y sabemos de la importancia que tiene el partido en este arranque para nosotros, como también lo será para ellos en su cancha y con su gente. Sabemos qué vamos a proponer y no vamos a renunciar a nuestra idea de juego".

"Tal vez tenga alguna idea, pero veremos cómo se da el partido. Pusineri recién llega al fútbol argentino, estuvo unas semanas trabajando con el plantel y veremos qué puede presentar. Independiente es un equipo grande, se juega un clásico y sabemos de la importancia que tiene el partido en este arranque para nosotros, como también lo será para ellos en su cancha y con su gente. Sabemos qué vamos a proponer y no vamos a renunciar a nuestra idea de juego". El posible cambio de esquema. "Existen todas las posibilidades, pero debemos pensar que más allá de los esquemas o sistemas de juego, nuestra idea no va a cambiar en cuanto a la búsqueda. Podemos variar, pero la idea va a ser siempre la misma: salir a buscar y ser los que asumen el protagonismo. A veces se da, otras no, siempre depende de lo que te deje hacer el rival. Yo observo cualidades y qué me ofrecen los futbolistas que tengo. Y también el momento de cada uno. Me baso en qué me pueden aportar los jugadores que están mejor para darle funcionalidad al equipo. Pruebo, observo y charlo con ellos para encontrar las mejores alternativas".

"Existen todas las posibilidades, pero debemos pensar que más allá de los esquemas o sistemas de juego, nuestra idea no va a cambiar en cuanto a la búsqueda. Podemos variar, pero la idea va a ser siempre la misma: salir a buscar y ser los que asumen el protagonismo. A veces se da, otras no, siempre depende de lo que te deje hacer el rival. Yo observo cualidades y qué me ofrecen los futbolistas que tengo. Y también el momento de cada uno. Me baso en qué me pueden aportar los jugadores que están mejor para darle funcionalidad al equipo. Pruebo, observo y charlo con ellos para encontrar las mejores alternativas". El conflicto entre Boca y Aysa. "No me corresponde a mí opinar. No soy especialista, para eso hay periodismo de investigación y las personas correspondientes para investigar el tema"

"No me corresponde a mí opinar. No soy especialista, para eso hay periodismo de investigación y las personas correspondientes para investigar el tema" Su frase de la "guardia alta". "Muchos aprovecharon a criticarme, claramente no interpretando cuál era mi visión o mi pensamiento y mi sentir sobre eso. Siempre fui una persona que estuvo alerta, desde muy chico que aprendí a que hay que estar alerta. Nada más. Me manejo así. Confío en la gente hasta que me demuestra la contrario. Yo me manejo así, después algunos quieren aprovechar para decir que yo quise acusar a alguien. Y los que dicen eso debe ser porque no están bastante limpios. Yo no acuso a nadie".