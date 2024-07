La defensa de Javier Mascherano a Enzo Fernández: “Se ha tomado todo fuera de contexto”

Escuchar

El entrenador de la selección argentina de fútbol Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024, Javier Mascherano, defendió al volante argentino Enzo Fernández tras la polémica por un cántico racista contra los jugadores de la selección de Francia luego de ganar la Copa América 2024. “Los argentinos, si hay algo que no somos, es racistas, ni mucho menos. Creo que se ha tomado todo fuera de contexto ”, opinó en una conferencia de prensa de Fougères, Francia, durante la preparación de su equipo para los juegos, según la agencia AFP.

El jugador del Chelsea fue criticado fuertemente en redes sociales por sus compañeros de equipo y por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) luego de que iniciara un vivo de Instagram por accidente donde se escuchaba a los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni cantar un tema con connotaciones racistas contra los franceses y especialmente homofóbicas contra el nuevo jugador del Real Madrid Kylian Mbappé. La situación ocurrió durante los festejos en un micro rumbo a un hotel en Miami luego de que la albiceleste le ganara a Colombia en la final disputada en el Hard Rock Stadium de esa ciudad de Florida y se convirtiera en el mayor ganador del certamen en la región.

Enzo Fernández durante la transmisión en la que se escucharon los cantos Captura

“Conozco a Enzo, es un gran chico y no tiene ningún tipo de problema con eso. Lo que pasa es que muchas veces, dentro de una celebración, se puede agarrar una parte de un vídeo y sacarla de contexto ”, afirmó Mascherano en la conferencia. “Si hay algo que somos como país es un país totalmente inclusivo. En Argentina vive gente de todos lados del mundo y la tratamos como se debe tratar. De hecho, no tenemos que olvidarnos que muchos de nosotros tenemos antepasados europeos. Ha sido un país formado y desarrollado por gente que ha venido de un montón de partes del mundo”, agregó.

El martes Fernández utilizó su cuenta de Instagram para disculparse públicamente a través de una historia: “Quiero disculparme sinceramente por el video publicado en mi Instagram durante las celebraciones con Argentina. La canción incluye lenguaje muy ofensivo y no hay excusas para esas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar en la euforia de nuestra celebración por la Copa América. El video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias o mi carácter”.

Las disculpas de Enzo Fernández tras la difusión del video donde la Selección celebra con un cántico con connotaciones racistas contra los jugadores de la Selección de Francia. Foto: captura

El impacto del video fue tal que la FFF presentó una denuncia judicial contra la selección argentina con el objetivo de “desafiar a su par argentino y a la FIFA”. En un comunicado escribieron que el presidente de la federación, Philippe Diallo, condenó “los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios”. La situación también le generó conflictos a Fernández en el vestuario del Chelsea: sus compañeros franceses Wesley Fofana, Axel Disasi y Malo Gusto dejaron de seguirlo en Instagram. Además, el club inglés inició un “procedimiento disciplinario interno” contra el jugador.

“Muchas veces hay que entender la cultura de cada país y muchas veces lo que nosotros entendemos como una broma puede ser malinterpretado en otro lugar”, aseveró Mascherano este miércoles. ”En este caso, conozco a Enzo, sé la clase de persona que es (...) Ha hecho saber en las redes sociales que se disculpaba. A veces se trata de hacer las cosas mucho más grandes de lo que son. Y creo que cuando alguien se equivoca lo primero que tiene que hacer es tratar de pedir disculpas. Enzo ya ha hablado”, concluyó.

El equipo argentino jugará un amistoso este viernes contra Guinea en Vitré. Su primer partido por los juegos de París será el miércoles 24 de julio frente a Marruecos en Saint-Etienne, dos días antes de la ceremonia inaugural. Argentina comparte grupo, además, con Irak y Ucrania, a quienes enfrentará el sábado 27 y martes 30 de julio respectivamente. Entre los convocados se encuentran los recientes campeones de América, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Gerónimo Rulli.

