Después de más de cinco años y dos meses, River vuelve a estar en lo más alto de la tabla de la Superliga. Con el deseo a cuestas de lograr el viejo anhelo del ámbito local, el equipo de Marcelo Gallardo tendrá seis finales por delante para intentar mantener la distancia lograda y soñar con el título. Para eso, el entrenador sabe que deberá reforzar día a día la mentalidad y el convencimiento si no quiere dar el brazo a torcer: "Debemos enfocarnos muy bien para no dar ventajas".

Mientras afianza detalles y busca potenciar el novedoso esquema 3-2-2-2, con tres defensores centrales, que repetirá el domingo ante Central Córdoba (Santiago del Estero) de no mediar ningún imprevisto, Gallardo también opta por no mirar hacia abajo: River suma 33 unidades y los escoltas son Boca, Argentinos Juniors y Vélez (con un partido más) con 30. Pero, aunque el máximo rival promete ser uno de los grandes animadores hasta el final, el DT decide no hacer foco en eso.

"Si nosotros nos hemos sostenido hacia acá, fue por no mirar hacia afuera. Nos ponemos objetivos y tratamos de desarrollarlos de la mejor manera posible, más allá de lo que haga el rival o Boca. Hay ciertas paridades entre los dos clubes más grandes del país y siempre te medís con los que suelen ser los equipos que te dan pelea. Y entre ellos está Boca. En estos seis partidos debemos enfocarnos muy bien para no dar ventaja, perder la menor cantidad de puntos posibles y terminar el campeonato allá arriba", destacó el Muñeco en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza, y también habló de la necesidad de recuperar los puntos perdidos como local.

"Nosotros debemos mantener el convencimiento, más allá de lo que ha pasado últimamente que no pudimos ganar con continuidad en nuestra casa. Algunos partidos los merecimos ganar y, aunque los merecimientos no cuentan, sí hemos jugado para ganar. Pero ahora es un momento distinto al momento en el que perdimos puntos en casa, con otras cosas y desafíos en la cabeza. Ahora estamos expectantes y metidos de lleno en esta Superliga. Sabemos la importancia que tiene ganar afuera de casa, pero ahora nos falta confirmar en nuestra casa con nuestra gente. Esperemos sacar una ventaja más si es posible", agregó el entrenador.

Por otro lado, Gallardo destacó que la Superliga es un torneo en el que "cualquiera le puede ganar a cualquiera" y que su equipo "hizo los deberes y ahora no debe perder puntos en esta etapa". Y, además de confirmar el mismo once inicial que jugó en la victoria por 1-0 sobre Godoy Cruz del fin de semana pasado, también se mostró conforme con el rendimiento del equipo en un nuevo esquema táctico y

"Hemos encontrado un buen acople al no cambiar mucho en cuanto al estilo y la calidad de juego, solo variando un poco el sistema. Nos hemos sentido bastante bien y no descarto que siga funcionando así. Iremos corrigiendo cuestiones de movimientos, pero después puede resultar o puede que llegue a cambiar. Yo no me ato a ningún sistema, y dependo de los futbolistas que tenga para ver cómo se desarrollan", reconoció el DT.

Otras frases de Gallardo

El duelo ante Central Córdoba: "Va a ser un partido muy difícil. Lo enfrentamos hace poco en la final de la Copa Argentina y no fue fácil, más allá del resultado final. Ellos tienen un entrenador que viene trabajando muy bien y es inteligente para plantear los partidos, además de que tienen un estímulo muy importante tras ganar la semana pasada".

"Va a ser un partido muy difícil. Lo enfrentamos hace poco en la final de la Copa Argentina y no fue fácil, más allá del resultado final. Ellos tienen un entrenador que viene trabajando muy bien y es inteligente para plantear los partidos, además de que tienen un estímulo muy importante tras ganar la semana pasada". El campo de juego del Monumental: "Tiene inconvenientes en todos los principios de año y no será la excepción. Sabíamos los trabajos que se iban a hacer, pero la semana pasada cuando estuve en el estadio me preocupé y mucho. No tenemos más remedio que esperar que esté de la mejor manera posible. Sabíamos que podía suceder lamentablemente, pero hemos jugado en campos difíciles y el nivel futbolístico baja para todos, no solo para nosotros".

"Tiene inconvenientes en todos los principios de año y no será la excepción. Sabíamos los trabajos que se iban a hacer, pero la semana pasada cuando estuve en el estadio me preocupé y mucho. No tenemos más remedio que esperar que esté de la mejor manera posible. Sabíamos que podía suceder lamentablemente, pero hemos jugado en campos difíciles y el nivel futbolístico baja para todos, no solo para nosotros". El buen rendimiento de Robert Rojas: "Es un jugador que va perfectamente con este sistema de juego actual: es rápido, tiempista y está muy atento siempre. Como entrenador necesito jugadores que se puedan adaptar y que sean inteligentes para comprender los sistemas , asimilar conceptos y tratar de desarrollarlos. Yo los tengo y me da facilidades porque entienden lo que pretendemos".

"Es un jugador que va perfectamente con este sistema de juego actual: es rápido, tiempista y está muy atento siempre. Como entrenador necesito jugadores que se puedan adaptar y que sean inteligentes para comprender los sistemas , asimilar conceptos y tratar de desarrollarlos. Yo los tengo y me da facilidades porque entienden lo que pretendemos". Su mensaje para Gago por la lesión: "Me da pena que un jugador tenga que sufrir. Él ha dado muestras de recuperación y fortaleza para volver en varias ocasiones. Y le volvió a pasar. yo si lo tuviera enfrente le daría un abrazo porque a nadie le gusta sufrir o que te quiten la posibilidad de desarrollarte. Tendrá que tener una vez más la fortaleza para ver si vuelve a un campo de juego. Es un gran profesional y un gran jugador"