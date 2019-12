La despedida de Coudet: lo que no se vio del triunfal adiós del DT de Racing

Coudet se abraza con Mena: el DT se despidió de Racing Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Darío Palavecino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2019 • 22:16

MAR DEL PLATA.- "La despedida de Coudet", se leía y se escuchaba por allá y por aquí. Casi como si la posibilidad de sumar otra estrella al pecho del hincha de Racing pasara a un segundo plano. Claro que se festejó el título en la platea y popular copada por los hinchas de Avellaneda. Y que fue una fiesta la vuelta olímpica, que el plantel llevó tan cerca como se pudo de esas tribunas que les devolvía el grito que todos quieren escuchar: "!Dale campeón!". Con ese himno en los oídos, se fue Eduardo Coudet del estadio José María Minella y también del club en el que anduvo a los mimos con la gloria, con dos títulos en dos años y 73 partidos. Una racha que, dijo, reclamaba cerrar el ciclo. Por eso esta partida rumbo a Inter de Brasil, a regañadientes de la dirigencia que acaba de elegir a Sebastián Beccacece como nuevo director técnico.

El entrenador pisó el césped con ese uniforme en que ha convertido su jean y chomba negra, abrochada hasta el último botón. Pero con un bonus track que ameritaba para la ocasión: la misma bufanda negra que lo acompañó en el título de Superliga. ¿Por el frío de la tarde/noche marplatense? Nada que ver. Pura cábala. Y la tuvo que rescatar de manos de Roberto Torres, el dirigente al que se la había prometido y regalado en caso que aquella campaña se cerrara con otra copa para la vitrina del club. Se abrazó con Pipo Gorosito, anoche su rival y alguna vez compañeros en San Lorenzo. Hubo sonrisas y gestos de amistad antes del pitazo inicial. Desde entonces, Coudet permaneció de pie, junto a la raya de cal y casi siempre fuera del corralito que le marca sus límites.

Su chomba negra, un ritual que mantuvo hasta el final Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

A sus espaldas los plateístas de Racing. Lo saludaron, le gritaron y también lo chicanearon. "Nos cag..., Chacho, ¿quién nos va a sacar campeón?", le gritó uno. Él ni miró. Siguió con un brazo cruzado y el otro con el codo apoyado sobre aquel, con el puño en el mentón y la mirada clavada en el campo de juego. Fiel a su estilo, caminó de aquí para allá. Sigue las jugadas. Si pudiera desbordaría, como en sus épocas de carrilero. Si le dieran la chance, se tiraría a los pies del rival que pasa cerca con el mismo espíritu de aquel volante que fue ofensivo pero con una capacidad de marca y quite siempre notable.

Come un caramelo que no mastica. Pide los primeros ajustes en el ataque. Promedia el primer tiempo y pide a Cristaldo y Cvitanich que cumplan con un mandato: uno por adentro y otro por afuera. Se fastidia cuando Tigre encuentra espacios. Insulta, reniega, reclama presión. "Hay que pensar", se le lee en los labios. Da órdenes, no está conforme. Apunta al carril derecho. Pide juego por allí. Y enseguida le reclama a Rojas que llegue por el centro. Casi una premonición porque dos minutos después la receta termina en gol. Festeja tranquilo. Aplaude más de lo que levanta los brazos. Alivio.

Empieza su juego con el árbitro Rapallini. Pide amarilla para un Prediger que hace una falta tras otra. Sigue con los ajustes, pocos pero precisos. Hasta que llega el segundo gol, que celebra mucho más. Entonces salta y se abraza con los suplentes. Espera a Rojas que pasa frente al banco y le choca las palmas. Misión cumplida.

Sufre bastante más en el inico de la segunda mitad porque Tigre va decidido, pisa el área de Racing, y la defensa responde pero con dudas. Reniega de las faltas que se cometen cerca del arco porque son centros con los que su equipo sufre. Aunque de contra puede liquidar. Por eso lamenta la oportunidad que se pierde Cristaldo. Coudet salta una, dos, tres.cuatro veces . El zurdazo violento del delantero se va por arriba del travesaño. El entrenador hace el gesto de un golpe como para tocar suave. Golpea las manos. "Vamos, vamos". Después discute una vez más con Rapallini por la reanudación de juego con pique, en el borde del área de Racing,, que deriva en un cabezazo claro. El árbitro se vino hasta la línea para reprenderlo. Chacho no se calla. Mete cambios. Abraza y besa a Zaracho, con un mensaje al oído que será uno de los últimos recuerdos comunes que tendrá esa relación de entrenador/jugador.

Recurre a Orban para fortalecer la defensa y le da los últimos minutos a López, para que sea parte y alce la copa. "Que de la mano de Licha, todos la vuelta vamos a dar", llega desde las tribunas. Corre con el final del partido a saludar uno por uno a sus jugadores. Camina ese círculo central donde todos gritan y lloran. Se alzan en andan. El festejo es sin pausas. Salvo para Coudet, que en medio de esa algarabía divisa a Torres. Y cumple con su promesa: se quita la bufanda y se la coloca al cuello de (hoy) su real dueño. "Fue una locación por unos minutos", diría el dirigente. Y ya en el vestuario avisa que está a disposición. Porque él, como buena parte de Racing, sabe que la historia entre Coudet y la Academia tendrá alguna vez una segunda oportunidad.