La dura autocrítica de Vinicius en redes sociales por la eliminación de Brasil de la Copa América

El impacto por la eliminación de Brasil de la Copa América todavía resuena en los Estados Unidos y entre los futbolistas que no pudieron llevar al equipo de Dorival Júnior hasta la final de la competencia. El traspié ante Uruguay por penales, tras igualar sin goles en el tiempo regular, es una herida que no resulta sencilla de sanar para el conjunto brasileño. Y en especial para Vinicius Jr, la máxima figura del equipo, que no pudo jugar el partido ante los charrúas por estar suspendido y en sus redes sociales relató cómo está viviendo este momento.

Vinicius, que vio la eliminación desde las tribunas, apenas marcó dos goles en la Copa, ambos en la goleada por 4-1 ante Paraguay (4-1). “ Una vez más vi la eliminación desde afuera. Pero esta vez fue culpa mía. Pido disculpas por ello. Sé escuchar las críticas y, créanme, las más duras vienen de casa ”, manifestó el delantero de Real Madrid.

Días después de la eliminación, Vini publicó un comunicado en Instagram en que se disculpó por las tarjetas recibidas y asumió la responsabilidad por la derrota. Subrayó que aunque su desempeño en la Copa América fue frustrante, considera que su recorrido con la selección brasileña apenas comienza y reafirmó su compromiso de llevar a Brasil de vuelta a lo más alto del fútbol continental.

“ La Copa América ha terminado y es hora de reflexionar, de saber afrontar la derrota. El sentimiento de frustración se apodera de nuevo de nosotros. Otra vez en los penales. Fallé con dos tarjetas amarillas evitables. Una vez más vi la eliminación desde afuera. Pero esta vez fue culpa mía. Pido disculpas por ello. Sé escuchar las críticas y, créanme, las más duras vienen de casa ”, publicó Vinicius en su cuenta de Instagram.

Y finalizó: “ Afortunadamente, mi carrera con la selección no ha hecho más que empezar. Junto con mis compañeros, tendré la oportunidad de devolver a nuestra selección al lugar que le corresponde. ¡Volveremos a lo más alto! ¡Los quiero y vamos juntos! ”.

Vinicius Jr. apenas marcó dos goles en la Copa América: en la goleada por 4-1 ante Paraguay . (Photo by Frederic J. Brown / AFP) FREDERIC J. BROWN - AFP

A los 23 años, Vinicius es considerado el líder natural de la selección brasileña y el que lo será en el futuro, ya que Neymar ya no está en el centro de la escena. Ante este panorama es que Vinicius es seguido con lupa por todos los brasileños. Anotó cinco goles en 34 encuentros y la actuación de la selección verdeamarelha provocó un aluvión de críticas tras la caída en la Copa América.

El adiós prematuro de Brasil en la Copa América representa una mirada de desconfianza al proceso. Incluso, la mirada del entrenador Drival despertó algunos comentarios negativos, ya que a su discurso le faltó autocrítica: “Nos vamos invictos del torneo, pero no satisfechos. Por lo que trabajamos, teníamos más expectativas. No hicimos partidos de alto nivel desde lo técnico, pero yo no descarto ninguno de los partidos. Creo que hubo entrega, espíritu de lucha. En ningún momento el equipo dejo de ir a buscar el resultado. Fue un equipo valiente y hubo más cosas positivas que negativas en este proceso. No son los resultados que queríamos, asumo esa responsabilidad, pero creo que este equipo tiene todo para evolucionar mucho. Este proceso necesita paciencia”.

Brasil apenas ganó un partido de cuatro en este certamen: 4-1 a Paraguay. Luego igualó sin goles ante Costa Rica y empató 1-1 ante Colombia y el empate sin goles (con eliminación) ante Uruguay. Si bien Dorival Júnior apenas acumula 7 partidos, los fanáticos parecen no estar demasiado conformes con la producción del equipo desde que él asumió en reemplazo de Fernando Diniz.

Y lo que sucedió antes de la definición por penales potenció la sensación de incertidumbre acerca de este ciclo de Dorival Junior. Sucedió que en la clásica ronda de futbolistas en la que se decide quiénes patean y se produce una arenga final en la que se le da confianza a los jugadores, allí el que fue apartado fue Dorival Júnior. El DT se quedó escuchando desde afuera cómo su hijo les hablaba a los jugadores y cuando intentó meterse en la ronda, no tuvo éxito. La contracara fue Marcelo Bielsa, que fue el alma de la arenga uruguaya.

