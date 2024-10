La durísima crítica de Lula Da Silva a los jugadores de la selección de Brasil en medio de las eliminatorias

Escuchar

La selección de Brasil atraviesa uno de los momentos más irregulares de su historia. La victoria del último jueves frente a Chile como visitante (2-1) sobre el final en el duelo de las eliminatorias le dio algo de aire al equipo dirigido por Dorival Junior. Sin embargo, la críticas de la prensa y de la opinión pública continúan, y uno de los que se expresó al respecto fue el presidente de la nación, Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva, que disparó contra las figuras de la Verdeamarelha.

En una entrevista brandada a la radio O Povo CBN, de Fortaleza, el presidente brasileño apuntó contra las estrellas que visten la camiseta del seleccionado pentacampeón del mundo: “Los futbolistas que están jugando en el exterior no son mejores que los que están aquí”, fue la frase utilizada por el primer mandatario brasileño en primer lugar.

Lula también agregó: “Hace tiempo que propongo que la selección brasileña tenga jugadores que jueguen en el país. Los dos jugadores que marcaron los goles contra Chile juegan en el campeonato brasileño. Tenemos que darles oportunidades a los jugadores de aquí, no a los invitados del exterior”. Su frase tiene que ver con el triunfo de Brasil frente a la Roja en Santiago, por la novena fecha del torneo que clasifica a los seleccionados sudamericanos al Mundial de 2026. En ese encuentro, los goles fueron marcados por Igor Jesús y Luiz Henrique, ambos futbolistas de Botafogo, líder del torneo Brasileirao y uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

Luego, el presidente de Brasil contó una situación que pensó mientras miraba el duelo entre el combinado de su país visitando a Chile. “Estaba en el sofá viendo el partido y reconocí al arquero (Ederson), al central del PSG (Marquinhos), a Rodrygo y a Raphinha, a quien reconocí por su pelo. No conocía a los jugadores, y eso no puede ser. Convoquen para la selección a los jugadores que juegan aquí, en el campeonato brasileño”, insistió durante la entrevista. Vale destacar que Vinicius Junior, figura del Real Madrid y candidato a ganar el Balón de Oro, no fue convocado a esta doble fecha FIFA por una lesión en la espalda.

Otra de las frases que dejó el primer mandatario brasileño de 78 años, que es reconocido hincha de Corinthians, fue una comparación que hizo con las figuras que juegan en el exterior y dos figuras que tuvo la Canarinha durante su gloriosa historia: “Fuera de Brasil no hay ningún Garrincha, ni Romario. Hay muchos jóvenes, pero ninguno de ellos es una estrella”.

Lula Da Silva atraviesa su tercer mandato como presidente brasileño desde el 1° de enero de 2023. Además, estuvo como primer mandatario también entre 2003 a 2011. El dirigente es una persona muy cercana al fútbol y a muchos deportes más. Sus declaraciones se dan en un contexto de altibajos de la Canarinha.

La crisis de la Verdeamarela comenzó tras quedar afuera en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 frente a Croacia. Luego, ante la salida del entrenador Tite, la dirigencia de la Confederación (CBF) aguardó en vano la llegada de Carlo Ancelotti, que prefirió seguir al frente de Real Madrid. Mientras, hubo un interinato de Fernando Diniz, quien compartía su puesto como técnico de la Canarinha al mismo tiempo que conducía al Fluminense, pero no a principios de este año, fue reemplazado por Dorival Junior, que tampoco contó con un buen comienzo de su gestión, debido a que fue eliminado en los cuartos de final de la Copa América por penales frente a Uruguay.

En nueve fechas de las eliminatorias Brasil tiene 13 puntos, producto de una campaña irregular con cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas. Dentro de ese camino la Verdeamarela perdió su invicto como local en eliminatorias contra Argentina en el Maracaná y sufrió tres derrotas al hilo por primera vez en su historial en la competición que otorga seis plazas directas y una más para disputar el repechaje de cara a la próxima Copa del Mundo, que se jugará en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

