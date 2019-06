La estrategia de Burdisso para que De Rossi cumpla el sueño de jugar en Boca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2019 • 09:44

Mucho se ha hablado ya de la posibilidad de que Daniele de Rossi juegue en Boca. Que el volante italiano sueña desde pequeño con jugar en la Bombonera, que no será posible porque a los 35 años continuará su carrera en la MLS, que él y su esposa le están buscando escuela a sus hijos en Buenos Aires, que la amistad entre el exRoma y NIcolás Burdisso hace factible esa incorporación.

Sobre eso y mucho más se explayó el director deportivo de Boca, en el primer día de la pretemporada. Tal como lo había anticipado LA NACIÓN, el objetivo es que voces oficiales del club logren desactivar los rumores y las operaciones de prensa habituales durante los mercados de pases, y hablar de gestiones y posibilidades de incorporaciones concretas.

En ese contexto, y durante una extensa entrevista con el programa No Todo Pasa, que emite TyC Sports, Burdisso reconoció que cambió la estrategia con su amigo, a quien en todo momento lo llamó por su nombre de pila, Daniele, evidenciando una relación estrecha.

"No sé si llega. Cambié estrategia: dejé de presionarlo. Ahora parece que puede resultar. Hay una realidad y hay que tener en claro los objetivos. El objetivo es mejorar al plantel. No es imperativo que Daniele venga, es un premio a su carrera venir a Boca y un regalo para nosotros tener a alguien como él. No es condicionante tenerlo o no. Hay jugadores en esa posición, como Marcone, Nandez, Capaldo, que es una proyección, Campuzano, que se ambientó muy bien a Boca. Para ellos, al tener a alguien como De Rossi al lado sólo pueden crecer. No es cantidad, sino calidad lo de Daniele. Desde el momento en que se interesó en venir y empezó a preguntarme, me pareció una posibilidad concreta para alguien que sé lo que puede dar. Sería importante para el grupo compartir cosas con un campeón del mundo".

Cuando le recordaron que el italiano había manifestado que quería conocer la Bombonera, el exdefensor salió al cruce como en sus mejores épocas de zaguero: "No digas que quiere conocer la Bombonera porque es una falta de respeto. Es simbólico. Quiere venir a jugar en Boca, por conocer la Bombonera viene un domingo y se va".

Fuente: Télam - Crédito: Alejandro Santa Cruz

Los refuerzos, la urgencia por ganar y Tevez

La idea inicial de Burdisso era arrancar la pretemporada con al menos dos refuerzos, algo que no se pudo concretar. Hasta el momento, el único que está a un paso de firmar es el volante de Argentinos Alexis Mac Allister, a quien elogió: "Puedo tener un proyecto a mediano o largo plazo, pero gano con el que es a corto plazo. Para eso necesito calidad como Mac Allister. Lo íbamos a hacer en enero, pero se nos cayó y ahora es un jugador más funcional", señaló. Y agregó: "Nos puede dar algo que hasta ahora nos venía faltando. Es un jugador de jerarquía. El criterio es claro, porque el objetivo es claro. No puedo pensar en un jugador que me va a dar respuesta de acá a un año cuando necesito cosas ya. Ustedes mismos piden eso. Me gustaría expresar lo que voy a hacer en los próximos cinco o diez años, pero si no ganó el domingo... En el mercado local hay poco, y lo que hay está en equipo grande que ya jugaron Copa Libertadores. Me encantaría traerlos para el año que viene, pero no sé si llegamos al año que viene."

Maxi Meza continuará en Monterrey Fuente: LA NACION

Sobre Maxi Meza, a quien el Monterrey le puso una cláusula de salida de 17.000.000 de dólares, el director deportivo de Boca jugó al misterio: "Es imposible pagar esa cláusula. No sé si está descartado, pero no puedo hablar mucho más. Son jugadores que nos interesan y recién estamos a mediados de junio". Además, reconoció que en el caso de que ninguna de estas opciones se concreten, existen alternativas sobre la mesa, que hipotéticamente irán a buscar más adelante. "En este poco tiempo que llevo, avanzas dos casilleros y al otro día retrocedés cuatro. Y de repente se destraba todo. Lo importante es encontrar la voluntad de que quieran venir a Boca. Así, las cosas son más simples."

No solamente es un mercado de pases de incorporaciones, sino que también pueden darse algunas salidas. Al respecto, el exdefensor reconoció: "Si es por mí, los que quieren quedarse se quedan. La idea del Pipa (Benedetto) es la de siempre, es un jugador de los nuestros. Es carismático e ídolo, y lo que quiero que siga en Boca. En cambio con Pavon todavía no pude hablar". Y amplió: "No hay jugadores que se quieran ir del club, pero entiendo que algunos consideran estar atravesando un fin de ciclo".

Por último, Burdisso fue cauto sobre la posible renovación de contrato de Tevez, quien deslizó que no está en sus planes retirarse a fin de año, cuando culmine su vínculo con Boca. "Hablo constantemente con él y lo hice antes de empezar la pretemporada, pero no es momento para charlar de renovación. En su momento se verá, pero hoy los esfuerzos están en otra cosa."