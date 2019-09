Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Fuente: Télam

Campeón de la Supercopa Argentina. Subcampeón de la Copa de la Superliga. Semifinalista de la Copa Libertadores y, desde anoche, único puntero de la Superliga. Gustavo Alfaro tiene pergaminos para disfrutar de estos primeros 9 meses al frente de Boca. Sin embargo, sigue considerando que es demasiado criticado. Y después del apretado 1-0 frente a Estudiantes, volvió a explicar por qué el conjunto xeneize realizó un planteo tan austero contra River, en el Monumental.

"Yo no quería ser partenaire del festejo de nadie", resumió el entrenador xeneize, en relación a que al ser el primer superclásico posterior al histórico triunfo millonario en Madrid, todo hacía suponer que una victoria local construiría una nueva alegría contra el rival de siempre. "Me han criticado a más no poder, pero yo tenía claro cómo jugar. Aparte, más que nada, era el primer partido después de la final (de Copa Libertadores 2018) y yo no iba a ser partenaire del festejo de nadie, yo quería demostrar que Boca estaba de pie", dijo.

Luego, amplió: "Yo fui a jugar el partido que tenía que jugar. Ahora miro para adelante, no me detengo en lo que pasó. Yo estaba tranquilo porque el foco de la crítica estaba en un lugar en el que no me incomoda. Distinto sería si hubiésemos perdido y le hubiesen pegado a los jugadores. Yo prefiero que le peguen al técnico, eso no me mueve el amperímetro. Yo al equipo lo necesito con la cabeza clara y la mente fuerte en busca de los objetivos que tenemos".

Además, Alfaro elogió el buen presente de Emanuel Bebelo Reynoso y destacó la firmeza defensiva: "Mantener el arco en cero es una constancia más allá de que hoy cometimos distracciones en el fondo. Dos de ellas fueron muy groseras y Estudiantes podría habernos convertido. Pero el equipo está sólido en el aspecto defensivo. Me gustaría que tenga mayor eficacia en ofensiva".

Como era de esperar, el entrenador explicó por qué Carlos Tevez fue suplente: "Los jugadores tienen que estar preparados para darle una mano al equipo cuando el entrenador lo decida. Carlos ha sido titular en muchos partidos, pero a veces el entrenador tiene que hacer lo que está convencido. Si no, perdemos dos veces: perdemos el partido y traicionamos nuestras convicciones. Yo entiendo la trayectoria, el liderazgo y la jerarquía, pero el equipo es el equipo. Por el hecho de que Carlos no haya sido titular no deja de ser nuestro líder. Es una persona muy importante y un referente".

Por último, se explayó sobre su rol como conductor: "Yo los tengo que tratar de tener bien a todos (los jugadores). Esto es difícil en un lugar donde los requerimientos son grandes y donde te buscan para generarte crisis internas. Lo importante es que las cosas estén claras entre nosotros. Yo tengo libertad absoluta para decidir quién juega y ellos para encolumnarse detrás de lo que el entrenador decida", acotó.