El conductor del programa 90 Minutos de Fútbol , Sebastián Vignolo , realizó una peculiar metáfora para describir este miércoles cómo funciona (en su opinión) la estructura institucional del Club Atlético Boca Juniors .

Los participantes del envío debatieron sobre el manejo de la dirigencia en relación con la renovación del contrato de Carlos Tevez . En ese sentido, Marcelo Sottile aportó: "Acá hay un plan. No es solamente una cuestión económica. Tiene que ver con un modelo de conducción, que si vos decís que nosotros mentimos, te tiramos con todo".

Por su parte, Diego "Chavo" Fucks dijo: " Riquelme es el dirigente más importante que tiene Boca. Y también sé que Tevez y Riquelme no se van a querer nunca . Tampoco tienen la obligación de ser amigos".

La palabra del "Pollo" Vignolo

Luego, llegó el turno del conductor del programa, que, evaluó la estrategia electoral del actual presidente de la institución xeneize, Jorge Amor Ameal, y la actual dirigencia: " A Ameal no le daba para ser president e. Riquelme manejaba las elecciones de Boca. El que tenía a Riquelme, ganaba. Lo tuvo Ameal".

Después, opinó: "Está bien armado Boca, desde su manera de manejar el club. Ameal reconoció no saber de fútbol. Para eso, tenía a Riquelme. Cada uno se mete en lo que sabe. Yo no creo que Riquelme le diga a Ameal si la cuota está alta o baja ; o que le diga a Pergolini: hay que cambiar el wifi , y no creo que Pergolini le diga a Riquelme: comprá un nueve".

A su vez, diferenció a la actual CD con la que la precedió, liderada por Daniel Angelici : "Había una manera de dirigir donde el, por lo general, decidía mucho más hasta que algún entrenador. Ha traído jugadores porque a el le gustaban, Wanchope (Ábila), por ejemplo".

Finamente, realizó una extraña metáfora para rematar su análisis: "Me extraña que no me des la razón Chavo, porque en tu canal de YouTube estábamos hablando el otro día que, en las transmisiones de fútbol, a mí me gusta que el relator relate, que el comentarista comente y que el campo de juego, haga campo de juego. Boca es más o menos como una transmisión que me gusta a mí. Cada uno en su función", concluyó.