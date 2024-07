La fecha 7 de la Liga Profesional 2024: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Escuchar

La Liga Profesional 2024, luego del parate por la Copa América en la la selección argentina logró el bicampeonato, se reanudó con ritmo frenético porque, concluida la sexta fecha el domingo pasado, desde este martes se disputará la siguiente jornada con 14 partidos en ocho días.

El cronograma tiene la particularidad de que finalizará el miércoles 31 de julio, luego de que se termine la octava fecha, con los encuentros Unión vs. Rosario Central y Boca Juniors vs. Banfield a raíz de que esta semana el Canalla y el xeneize disputarán sus respectivos partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Esos cuatro clubes afrontarán primero sus juegos de la octava jornada que los de la séptima.

Además de los encuentro mencionados, sobresalen Gimnasia de La Plata vs. San Lorenzo con arbitraje de Pablo Echavarría; Independiente vs. Barracas Central con Leandro Rey Hilfer; Sarmiento vs. Racing con Fernando Rapallini; Godoy Cruz vs. River Plate con Darío Herrera; y Huracán vs. Estudiantes de La Plata con Silvio Trucco.

Cronograma de la fecha 7 de la Liga Profesional

Martes 23 de julio

15.00 Deportivo Riestra vs. Argentinos (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Hugo Páez.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Gastón Suárez.

18.45 Gimnasia vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: José Carreras.

AVAR: Laura Fortunato.

18.45 Newell’s vs. Independiente Rivadavia (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Javier Mihura.

21.00 Independiente vs. Barracas Central (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri.

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Franco Acita.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Pablo Giménez.

Julio Vaccari comenzó su era en Independiente con una derrota ante Instituto en Córdoba 3 a 1 Independiente

Miércoles 24 de julio

17.00 Talleres vs. Defensa y Justicia (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.

Árbitro asistente 2: Diego Martín.

Cuarto árbitro: Federico Benítez.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Gisella Trucco.

17.15 Sarmiento vs. Racing (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Rapallini.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Andrés Gariano.

AVAR: Fabricio Llobet.

19.30 Huracán vs. Estudiantes (ESPN Premium)

Árbitro: Silvio Trucco.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Julio Fernández.

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Nelson Sosa.

19.30 Godoy Cruz vs. River (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Salomé Di Iorio.

River necesita mejorar el juego para pelear el título en la Liga Profesional 2024 Manuel Cortina - LA NACION

Jueves 25 de julio

18.45 Lanús vs. Belgrano (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta.

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Javier Delbarba.

18.45 Platense vs. Vélez (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky.

Árbitro asistente 2: Daiana Milone.

Cuarto árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Javier Uziga.

21.00 Atlético Tucumán vs. Instituto (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Marcos Recalde.

VAR: Darío Herrera.

AVAR: Mariana De Almeida.

21.00 Tigre vs. Central Córdoba (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Julián Jerez.

VAR: Luis Lobo Medina.

AVAR: Iván Núñez.

Tigre que confirmar su levantada con su segundo triunfo seguido en la Liga Profesional Fotobaires

Miércoles 31 de julio

18.30 Unión vs. Rosario Central (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Mariano Viale.

Cuarto árbitro: Bruno Bocca.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Diego Romero.

20.30 Boca vs. Banfield (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Julio Barraza.

VAR: Nicolás Lamolina.

AVAR: Diego Verlotta.

Boca Juniors jugará el último partido de la séptima fecha el miércoles 31 de julio Tomás Cuesta - LA NACION

Los partidos de la Liga Profesional 2024 se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

