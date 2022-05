La FIFA cerró la investigación sobre la denuncia por abuso y acoso sexual contra un entrenador argentino

La FIFA cerró la investigación sobre la denuncia por abuso y acoso sexual contra el entrenador Diego Guacci que un colectivo de futbolistas argentinas presentó en el Comité de Ética de la entidad en enero de 2020 a través del sindicato mundial de jugadoras, FIFPRO. El fallo de 40 páginas, que es de acceso público, generó polémica porque, después de recabar cinco testimonios, la entidad determinó que los relatos no fueron prueba suficiente, aunque en la conclusión puede leerse que la resolución “no puede ser considerada como un reconocimiento de que los hechos denunciados no ocurrieron”.

Las declaraciones en primera persona de las denunciantes dan cuenta de que el técnico -que estuvo a cargo de las jugadoras cuando muchas eran adolescentes- les pedía imágenes íntimas de su cuerpo y las intimidaba al exponer sus partes íntimas. Además, las agredía individual y colectivamente con referencias sexuales, entre otras violencias y persecuciones que, según estos relatos, generaron situaciones traumáticas en cada una de las futbolistas.

La denuncia del sindicato no tuvo el final que esperaban las denunciantes

El Comité de Ética de la FIFA estuvo integrado por dos salas que trabajaron sobre la denuncia en estos más de dos años. La Sala de Investigación y la Sala de Adjudicación. La primera, a cargo de la abogada Margarita Echeverría, de Costa Rica, fue la encargada de relevar las declaraciones y trabajar, justamente, en la investigación. Fue la que concluyó que Guacci violó el artículo 23 del Código de Ética “por no proteger respetar y salvaguardar la integridad y dignidad personal de los demás”. Se trata del artículo que se refiere a la protección de la integridad física y mental. Ahí se detalla claramente que el acoso sexual está prohibido. Sin embargo, la segunda Sala, encabezada por el griego Vassilios Skouris, fue la que tomó la decisión final: que no había pruebas suficientes.

El nombre de Diego Guacci no había sido publicado porque, con la denuncia en curso, se podía entorpecer la investigación, pero la FIFA lo pone en conocimiento en un fallo en el que enumera su recorrido en la disciplina: fue DT de UAI Urquiza entre 2011 y 2014, después dirigió a River desde 2014 a 2017 y estuvo a cargo de las Selecciones argentinas Sub 15 y Sub 17. Además, es instructor de fútbol femenino de la FIFA desde 2011 y experto técnico y mentor de FIFA desde 2021. Sorprende -o no- que la entidad que emite el fallo lo haya designado en este último rol con el conocimiento de que tenía una demanda por acoso abierta. Según pudo averiguar LA NACION, después de haber dejado su cargo en las selecciones juveniles (un lugar del que se fue sin que mediaran explicaciones por parte de la AFA), desde marzo de este año coordina el fútbol femenino en Defensa y Justicia. El club, cuyo equipo femenino milita en la Primera B, no se pronunció públicamente mientras duró su caso en el Comité de Ética.

La sala de adjudicaciones de la Comisión de Ética de la FIFA decidió no sancionar a un entrenador argentino pese a las varias acusaciones de acoso sexual y comportamiento abusivo sobre futbolistas. pic.twitter.com/DqqjxMr3KM — FIFPRO (@FIFPRO) May 23, 2022

FIFPro ya publicó un comunicado en el que manifiesta la preocupación sobre cómo, frente a estas denuncias, el fútbol profesional mantiene a salvo a las y los futbolistas. En una entrevista con este medio, Alexandra Gómez Bruinewoud, asesora jurídica senior de esa empresa y responsable de la denuncia que elevaron las jugadoras, expresó que el fallo es “decepcionante y aberrante”. “No entendemos cómo faltan pruebas con testimonios que dan cuenta de las violencias y la valentía de las futbolistas que se animaron a hablar, a enfrentarse a un sistema y a un DT con poder en su país. Cabe la pregunta: ¿pero entonces cuántos testimonios son suficientes?”.

-¿Considera que se trata de un fallo sin perspectiva de género?

-Sí. Creo que es falta de formación. No se puede evaluar un caso de abuso y acoso como en un partido de fútbol se mide una tarjeta roja. No me parece prudente que la decisión final sea de una Sala integrada por varones, cuando hay evidencias de que la diversidad en cuestiones de este tipo es fundamental. Más allá del género creo que no hubo perspectiva y formación suficiente.

-¿En qué situaciones observa que esto queda en evidencia?

-Por ejemplo, no se cuidó a las futbolistas y en la declaración del denunciado se agregan sus iniciales. Tenemos correos en los que resaltamos la importancia del anonimato y el compromiso de la FIFA de respetar eso. El entrenador leyó los testimonios y asumió quién es, para él, cada una de ellas. No voy a confirmar si las iniciales son correctas o no, pero lo cierto es que nos deja dudas. ¿Cómo sabe quiénes son en base a lo que relatan? Lo veo como una posible admisión de conducta si dichas iniciales fueran correctas; y si no lo fueran, nos podría indicar que entonces hay más casos.

Alexandra Gómez Bruinewoud, asesora jurídica senior de FIFPro Archivo

-En Argentina no hay una causa judicial iniciada por este caso. ¿Consideran que haber recurrido a esa vía hubiera modificado algo?

-Las jugadoras pueden tener muchas razones para no ir a la justicia y no tienen que dar explicaciones por eso. Quienes lo reclaman nos demuestran que tenemos mucho que aprender. A veces no se entiende cómo opera la psiquis cuando alguien es sometido a un abuso y, además, la denuncia penal no es requisito para un procedimiento administrativo.

-¿El fallo puede apelarse?

-Según el Código de Ética quien podría apelar es la jefa de la Sala de investigación que estableció que se había violado el artículo 23. La sanción en ese caso es un importe mínimo de 10 mil francos suizos, así como con la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo mínimo de dos años. En los casos más graves podría decretarse la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo mínimo de diez años.

-¿Van a intentar desde Fifpro que se concrete esa apelación?

-Sí, haremos un requerimiento formal. Confiamos en la abogada Echeverría, que es una persona muy respetable. Si esto no sucede nuestra idea es recurrir al TAS para continuar con la defensa de las futbolistas. Queremos que se entienda que la FIFA no es que considera que el accionar de Guacci no fue grave. Dice que no hay pruebas suficientes, así que también es posible sumar más pruebas para la revisión del caso. Nosotros no lo damos por finalizado.

En Argentina, en mayo de 2021, la AFA publicó un comunicado en el que aclaró que no era parte dentro del proceso en la FIFA y que desconocían la identidad de la persona denunciada como la de sus denunciantes. El presidente Claudio “Chiqui” Tapia lo compartió en su cuenta de Twitter con un mensaje personal: “Iremos hasta las últimas consecuencias”.

Iremos hasta las últimas consecuencias. https://t.co/nGJjtN0IbY — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 6, 2021

En el fallo de la FIFA puede leerse que entre las pruebas presentadas por Guacci para defenderse aparecen declaraciones de testigos y, llamativamente, también una conversación en audio con Tapia del 8 de mayo de 2021. En el momento en el que la denuncia se hizo pública la futbolista Macarena Sánchez compartió el comunicado de AFA con un texto suyo: “Todos sabían”. La referencia era que la identidad del DT que la AFA decía desconocer no representaba un secreto en el mundo del fútbol femenino.

El lunes, la jugadora de San Lorenzo y Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes tipeó su bronca: “Él va a seguir ejerciendo como si nada, de hecho lo hace actualmente en un equipo femenino y a cargo de menores de edad. El mensaje que deja la mismísima FIFA: no denuncien porque no les va a servir de nada, bánquense el acoso, el abuso y los malos tratos. Qué triste y lamentable todo”.

FIFA decidió NO SANCIONAR al DT argentino denunciado por acoso sexual. Fueron 5 las jugadoras que lo denunciaron.

Él va a seguir ejerciendo como si nada, de hecho lo hace actualmente en un equipo femenino y a cargo de menores de edad. https://t.co/LOxHsXYaYD — Maca Sánchez (@Macasanchezj) May 23, 2022

Luciana Bacci, defensora de Estudiantes de La Plata, también expresó su postura en las redes sociales, por momentos utilizando las mayúsculas: “Es una vergüenza. Un acosador sigue a cargo de jugadoras (algunas menores de edad). La impunidad enoja y mucho. Si las instituciones no hacen nada, que tenga la condena social que se merece. Háganse cargo. Guacci, no vas a poder trabajar tranquilo nunca más. Basta de impunidad”.

ES UNA VERGUENZA. Un acosador sigue a cargo de jugadoras (algunas menores de edad). La impunidad enoja y MUCHO. Si las instituciones no hacen nada, que tenga la condena social que se merece. HAGANSE CARGO. Guacci, no vas a poder trabajar tranquilo nunca más. Basta de impunidad. https://t.co/jRCqJxvsHF — Luciana Bacci (@LucianaBaacci) May 23, 2022

La referente del club La Nuestra Fútbol Feminista e integrante de la Coordinadora sin Fronteras de Fútbol Feminista, la entrenadora Mónica Santino, manifestó su “sensación de rabia e impotencia” frente al cierre de la investigación que decidió la FIFA. “Hablamos siempre de lo difícil que es probar estas situaciones y de los privilegios y el poder acumulado de la mayoría de los varones que pertenecen al mundo del fútbol. Si se establece una comparación, cuando ocurren los casos de abuso sexual intrafamiliar a veces pareciera que las instituciones funcionan de la misma manera que esas familias que preferían guardar silencio, culpabilizar a la víctima y seguir como si nada ocurriera. El problema es inmensamente social, está naturalizado y estos casos son la punta del iceberg”, dijo.

Para Santino, en este contexto histórico las mujeres y las diversidades lograron construir herramientas políticas para transformar estas lógicas violentas. “No puede ser que el juego que amamos sea el nicho de estas injusticias, delitos y atropellos -analizó-. Ya no somos las que nos quedamos calladas porque tenemos miedo a las sanciones y a las medidas disciplinarias y que nos dejen sin jugar. Este es el gran fantasma de la mayoría de las jugadoras. Hay que pensar estrategias para avanzar hacia un fútbol más justo porque no es Diego Guacci el primero ni va a ser el último, y el ejemplo está repartido en otros deportes donde las mujeres y diversidades somos protagonistas”.

En ese sentido y con la mira puesta en el futuro, la socióloga Julia Hang describió que la categoría “violencia de género” sufrió modificaciones en los últimos años. “Situaciones que antes eran vividas como naturales dejaron de serlo”, dijo. Y propuso hacer un trabajo de discusión y concientización para poder ver esas violencias: “Si no hacemos eso puertas adentro de nuestras instituciones nos encontramos con que por ahí quienes las habitan no saben que existen. El otro día en el proyecto Hacia clubes inclusivos en el que trabajo -en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP- una dirigente nos contaba una situación de acoso pero a la hora de interpretarlo como práctica violenta no lo entendía de esa forma. Que las autoridades de nuestros clubes pero también de la FIFA puedan dar cuenta de la especificidad de estas violencias es fundamental para que puedan ser abordadas”.