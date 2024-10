La filosofía Gago: qué piensa, qué le exige a sus equipos y cómo es la relación del nuevo DT de Boca con Riquelme

Escuchar

Fernando Gago dirigirá su primera práctica como técnico de Boca este lunes desde las 17. Allí se dará el primer cara a cara con un plantel al que conoce en gran parte porque lo enfrentó hace un año como DT de Racing (cuartos de final de la Libertadores 2023) y por gustos personales por determinados futbolistas. Es por eso que además del reencuentro con cuatro ex compañeros (Sergio Romero y Marcos Rojo en la selección argentina, Frank Fabra en Boca y Lucas Janson en Vélez), también estará cara a cara con al menos tres futbolistas que en su momento quiso sumar a la Academia.

El primero de ellos es Agustín Martegani, por el cual Pintita habló con Victor Blanco, entonces presidente del club de Avellaneda. Esas negociaciones no llegaron a buen puerto, pero ahora el DT sí lo tendrá a disposición en el Xeneize. Cabe recordar que el mediocampista llegó hace dos meses, durante el mercado de pases de invierno.

Martegani, flamante refuerzo de Boca y del gusto de Gago Marcelo Aguilar

Los otros dos nombres que Gago buscó durante su etapa al frente de Racing y ahora los tendrá a disposición en el Xeneize son el mediocampista Ignacio Miramón y el delantero Brian Aguirre. Se presume que los tres pican en punta en sus preferencias, en esta nueva etapa en Boca.

Por el estilo ofensivo y la búsqueda de protagonismo que el entrenador le impone a sus equipos, ya quedó claro que su sistema táctico preferido es el 4-3-3. En ese sentido, otro que puede tener una consideración alta y más chances de titularidad es Exequiel Zeballos, quien exhibió un muy buen nivel en los últimos partidos de la era Martínez y se mostró plenamente recuperado de las dos graves lesiones sufridas en los últimos dos años (una fractura de tobillo y una rotura de ligamentos cruzados).

Dentro de la cautela con la que siempre se manejó el hombre nacido hace 38 años en Ciudadela y uno de los más jóvenes de la historia en dirigir a Boca, se destaca una declaración sobre lo que es, para él, estar al frente del club de sus amores. Sobre esa posibilidad, en una entrevista realizada en 2021 había dicho: “Primero tengo que tener la capacidad para poder dirigir. Sentirme capaz, con las ideas claras y el convencimiento de poder hacerlo. Yo creo que el entrenador tiene que ir formándose, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir creciendo y eso te lo lleva el tiempo, la experiencia, te lo llevan los errores”.

La premisa que alguna vez Gago tenía de tener al menos cinco años de carrera como DT para estar preparado para conducir a Boca se adelantó un año. Así suele suceder cuando surgen las oportunidades y florecen las pasiones.

Gago debutará en la Bombonera como DT de Boca el sábado 26, frente a Deportivo Riestra Marcelo Endelli - Getty Images South America

Las bases de su proyecto se sostienen sobre tres columnas innegociables: trabajo, respeto y disciplina. A la vez, tendrá vía libre para tomar todas las decisiones que considere ideales para el equipo. El dato más importante es que durante su gestión “jugarán los que estén mejor en cada puesto” y nadie tendrá garantizada la titularidad, más allá del apellido o la trayectoria que tengan.

“Para jugar nadie tiene privilegios. Tienen que estar a disposición, tienen que estar al 100 por ciento desde lo físico y lo futbolístico y los tengo que ver bien para que jueguen, sea el que sea el nombre. Yo no trabajo con un equipo, no trabajo con el equipo que va a jugar el domingo. Trabajo a todos por igual, después la decisión final depende de si entrenó bien o mal”, resumió durante una entrevista que le dio a ESPN en medio de su gestión en Racing, donde, entre otros, le exigió al colombiano Edwin Cardona que baje 8 kilos de peso para ser considerado.

La visión que tiene Gago del fútbol, que pretende imprimirle a sus equipos, y que ya supo darle identidad a Aldosivi, Racing y Chivas, es clara y tiene relación con lo que hacía él dentro del campo de juego: tener la mayor cantidad del tiempo posible la pelota. De hecho, el propio DT lo contó en 2022 en diálogo con ESPN: “Yo trato que mi equipo sea protagonista, que tenga la pelota. Lo más lindo del futbolista es cuando tiene la pelota, cuando se dan pases. Es feo cuando se corre detrás de la pelota. En cualquier cancha, en cualquier escenario, contra cualquier rival, nosotros tenemos que imponernos, desde nuestra idea de juego, desde nuestro funcionamiento y, a partir de ahí, generar esa sensación de que somos un equipo que va a competir. La idea mía era competir cada partido, nosotros no tenemos que pensar más adelante”.

⚽️ LA POSESIÓN



Gago es un técnico que le gusta que su equipo tenga posesión de la pelota pero con criterios para atacar y así lo explica ✍️🏻 pic.twitter.com/S78orau8mQ — ʙʀᴀɪᴀɴ ᴘᴀʟᴍᴀ 💫 (@BraianJP10) October 14, 2024

Además, compartía: “Yo creo en la forma de jugar, creo en lo que sé y en lo que soy capaz de enseñar. Trato de que el jugador tome la mejor decisión desde el concepto: quiero salir jugando, pero no puedo tirar un caño dentro del área chica. Es una cuestión lógica y el jugador lo sabe y lo entiende”.

En relación al auge mundial que hay sobre salir jugando por abajo, Pintita analizaba entonces: “Muchas veces se confunde el querer salir jugando con que siempre hay que salir jugando. Queremos hacerlo la mayor cantidad de veces, porque quiero tener yo la pelota, no la quiero dividir, no la quiero dejar en el aire. Cuando no está esa opción de pase, y estoy presionado, intento salir jugando igual. Intento que aunque el jugador tenga presión, juegue. La primera opción es jugar, no tirarla larga. Esa sería la última opción. Si puedo jugar y tengo el hombre encima, mejor, porque genero superioridad numérica”.

Consciente de que una cosa es estar dentro del campo y otra muy distinta es dar indicaciones, en una charla con Eduardo Sacheri, para el ciclo “Contar la vida” que emitió DeporTV, compartió: “Del lado del entrenador hay algo que trato de facilitarle al jugador. Porque tenés el pique de la pelota, la velocidad de la pelota, la velocidad del pase, la velocidad del rival y la jugada que planeás en tu cabeza dependiendo el movimiento de tu compañero. Y todo eso lo tenés que resolver en menos de dos segundos”.

Por otro lado, el vínculo con Juan Román Riquelme es muy bueno. En la manera de entender el fútbol puede afirmarse que hablan el mismo idioma. Cuando en 2013 Gago volvió a Boca destacó: “Entendemos el mismo fútbol, tenemos la misma idea de jugar, la misma forma. Pero lógicamente que somos once y tenemos que jugar los once porque esto se gana en equipo. No se gana con dos jugadores ni con uno, al contrario. Tenemos que tener los once el mismo objetivo, que es claro: ser campeón”.

Una década más tarde los une otro concepto que el actual presidente de Boca manifiesta cada vez que puede: competir. Durante una conferencia de prensa cuando era DT de Racing, Pintita se cruzó con un periodista que le exigía ganar, a quien le respondió: “Nosotros no tenemos la obligación de ganar la Copa Argentina. Nosotros estamos para competir y la obligación de competir. Pero hay un montón de equipos y lamentablemente gana uno solo. ¿Queremos ganarla? Sin dudas. También queríamos pasar de serie en la Libertadores, pero es un juego. Necesitamos competir para ganar algo. Una cosa es ganarlo y otra cosa es intentar ganarlo. Ganar es lo que quieren los 28 equipos del fútbol argentino, pero gana uno solo. Hay que intentar ganarlo. Esa es nuestra obligación”.

"VAMOS A LUCHAR PARA SER CAMPEONES" 👊🏻💙



👉🏻 La explicación de por qué Fernando #GAGO utiliza la palabra "competir".



📹 @RacingClub pic.twitter.com/t71nArsMDo — Data Racing 👑 (@DataRacingOK) September 1, 2022

El cuerpo técnico

Fernando Gago estará acompañado por Fabricio Coloccini como ayudante de campo, que continúa en ese puesto. Quien no seguirá en el equipo de trabajo será Federico Insua, quien ya había definido con Pintita que a fin de año se alejaría. El llamado de Boca y el cambio de equipo aceleró los tiempos.

Coloccini nació en Córdoba y se formó en las inferiores de Argentinos Juniors. En 1998 se incorporó a Boca, club en el que debutó en Primera en la última fecha del torneo Clausura 1999, con Carlos Bianchi como entrenador. En aquel 2 a 2 con Unión marcó su primer gol oficial.

Poco después, a pesar de su gran proyección como defensor, todo se terminó de mala manera. Su padre, el ex jugador de Vélez Osvaldo Coloccini, hizo uso de la patria potestad y se lo llevó de Boca a Milan, sin que la dirigencia, con Mauricio Macri como presidente, pudiera hacer algo para evitarlo. Más allá de eso, Fabricio tiene una gran relación con Riquelme, al punto de que formó parte de su partido homenaje, realizado en junio de 2023.

Gago, en una de sus últimas imágenes como DT de Chivas; detrás, Fabricio Coloccini, el ayudante de campo que lo acompaña en Boca ULISES RUIZ - AFP

Diego Cogliandro, ex futbolista de Argentinos Juniors, será el entrenador de arqueros. Además, al haber estudiado kinesiología aporta sus conocimientos también en ese ámbito. Trabaja junto a Gago desde el primer día suyo como DT, en Aldosivi. No es un hombre desconocido en el mundo azul y oro, ya que hace poco más de 10 años se desempeñó en las divisiones inferiores.

Quien se sumó al cuerpo técnico de Gago desde que agarró Racing es el preparador físico Roberto Luzzi, quien ya trabajó en Boca en 2007 durante el primer ciclo de Miguel Ángel Russo, cuando el Xeneize levantó por última vez la Copa Libertadores. Continuó en su cargo hasta que el DT interino Abel Alves fue desvinculado en 2010.