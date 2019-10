La frustración de Guillermo en la MLS y el gesto polémico de Zlatan Ibrahimovic

Guillermo Barros Schelotto no pudo encaminar a su equipo, LA Galaxy, a la final de la MLS

25 de octubre de 2019 • 12:08

No alcanzó con la figura de Zlatan Ibrahimovic. Tampoco con el aporte y los goles de Cristian Pavón. Los Angeles Galaxy, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, quedó eliminado en las semifinales de la Conferencia Oeste de la liga estadounidense de fútbol (MLS). El golpe por 5-3 se dio ante su clásico rival, Los Angeles FC.

El mexicano Carlos Vela resultó la gran figura del encuentro tras anotar dos goles. Para el equipo dirigido por el mellizo no fue suficiente que Pavón marcara otro de los tantos del encuentro. Fue la primera victoria de LAFC sobre el Galaxy, una creciente rivalidad de la Major League Soccer. Ahora, los vencedores enfrentarán el martes a los Seattle Sounders por un lugar en la final de la Copa MLS.

"Creo que se realizó un buen trabajo. Hicimos un gran partido y me voy orgulloso del equipo y de los jugadores, porque no merecíamos perder. Ellos tuvieron mayor efectividad a la hora de marcar. Hay una rivalidad muy buena entre los equipos de Los Angeles y ojalá que se pueda sostener con el tiempo. Fue muy lindo venir a jugar este clásico. Se vive fútbol y celebro que los dos equipos siempre salgan a ganar", dijo Barros Schelotto.

Por otra parte, el campeón defensor de la MLS, Atlanta United, le ganó como local a Philadelphia Union 2-0 y avanzó a la definición de la Conferencia Este. En el equipo de Frank de Boer -que sustituyó a Gerardo Martino- fueron titulares los argentinos Pity Martínez, Leandro González Pirez, Ezequiel Barco y Franco Escobar. Así, Atlanta se cruzará con Toronto FC para ver quién avanza a la siguiente instancia.

El gesto polémico

Tras la derrota, Ibrahimovic -que también marcó un gol- sumó una nueva polémica a su repertorio. Tras ser hostigado por los hinchas rivales, el sueco se agarró los genitales e hizo señas frente a los simpatizantes mientras abandonaba el Banc of California Stadium.

Luego de la eliminación en el clásico de la ciudad y en el medio de una ola de rumores acerca de una posible salida al Napoli, Ibrahimovic habló fiel a su estilo: "Es muy temprano para hablar de eso. Tengo dos meses de contrato. Veremos qué pasa. Si me quedo, la MLS va a estar bien, porque todo el mundo va a mirarla. Si no me quedo, nadie va a recordar qué es la MLS".