La furia de Chile por la eliminación de la Copa América, las críticas contra el árbitro Wilmar Roldán y la mirada sobre Ricardo Gareca

Chile está sumergido en el fracaso de no haber podido dar el salto hacia los cuartos de final de la Copa América y embargado de ira por un arbitraje que consideran injusto. Es una sensación que tienen tanto los jugadores, como la Federación de su país y hasta ex futbolistas de la Roja. Lo sienten como un primer golpazo en la era de Ricardo Gareca como entrenador de la selección trasandina. En estas horas, todo es bronca y fastidio del otro lado de la Cordillera.

El empate sin goles ante Canadá fue la sentencia definitiva para las aspiraciones de Chile. Un desenlace muy duro, porque se despidió de la Copa América sin victorias y, para peor, sin goles. Y más allá de los enojos internos por un desempeño decepcionante, la bronca de todos los chilenos se depositó contra el árbitro Wilmar Roldán.

Roldán le muestra la tarjeta roja a Gabriel Suazo, una de las primeras acciones controvertidas del partido entre Chile y Canadá (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El enojo con el juez colombiano comenzó a los 25 minutos del primer tiempo, con la expulsión de Gabriel Suazo por doble amonestación. Pero la locura de todos los chilenos se desató a los 4 minutos de juego, cuando Cyle Larin le dio un codazo a Rodrigo Echeverría en el área que ni siquiera fue advertido por el VAR, bajo la supervisión del estadounidense Armando Villarreal.

Por eso, cuando terminó el encuentro los jugadores de la selección de Chile fueron los primeros en disparar contra Roldán: “ Creo que 11 contra 11 hubiese sido otra la historia. No nos habían generado peligro, pero son detalles que marcan el rumbo del partido ”, dijo Gabriel Arias. Mientras que en las redes sociales, Claudio Bravo publicó el video del codazo a Echeverría y escribió: “ Increíble que con la tecnología que existe a día de hoy en el fútbol te puedan cagar de está manera, cuesta mucho entenderlo, imposible competir contra esto. Nos vamos con la frente en alto, entregamos todo! ”.

Increíble que con la tecnología que existe a día de hoy en el fútbol te puedan cagar de está manera, cuesta mucho entenderlo, imposible competir contra esto.

Alexis Sánchez también se refirió al arbitraje y le apuntó a la Conmebol: “ Buena onda todo, pero ya no es primera vez que nos pasa. La Conmebol debe aprender de Europa. No es excusa, pero calienta. Con Argentina ya pasó. Fue justo ganador Argentina, pero este no. Con una expulsión así, te jode todo el partido ”. Y agregó: “ Le dije al árbitro, que no lo veía bien, no lo veía con calma. Son varias veces. Le dijimos que arbitrara bien ”.

Echeverría, que quedó en el centro de la escena, también fue duro con la tarea de Roldán: “ Otra vez por temas arbitrales y otra vez el mismo personaje (por Roldán). Para los demás son faltitas y para nosotros son de expulsión. Así no se puede, es muy extraño, le dije tres o cuatro veces que me había pegado un codazo y me dijo que fue un toque, como un manotazo ”.

Los medios chilenos también se hicieron eco de los reclamos y calificaron el desempeño de Chile como decepcionante. El diario El Mercurio publicó en su portada principal calificó de “fracaso” el paso de su selección por la Copa América y en la tapa de su suplemento deportivo abrieron con el titular: “ Mucha rabia, cero gol ”. En la nota del análisis de la tarea de Chile en la Copa América escribieron: “ Chile se quedó sin magia en Orlando ”. El periódico La Tercera, en su portal, abre con este título: “ Golpe al mentón de la era Gareca: Chile se va de la Copa América sin gol y con mucha frustración ”.

La furia chilena siguió en las redes sociales con comentarios de algunos jugadores históricos como Arturo Vidal, que fiel a su estilo fue contundente. En una de sus historias de Instagram, el volante de Colo Colo, publicó una foto de codazo a Echeverría y la frase: “ Otra vez robando, siempre lo mismo ”. Mientras que Gary Medel, en su cuenta de X también fue directo en su mensaje: “ Y nos siguen robando y cagando ”.

Y nos siguen robando y cagando

El reclamo de la Federación a la Conmebol

En los medios chilenos reflejaron todas las protestas de los jugadores y en La Tercera, además publicaron el reclamo formar de la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) en la que detallan las situaciones en las que se sienten perjudicados por los arbitrajes y piden la suspensión de Roldán: “ Durante los primeros dos encuentros disputados en la Copa América por la Selección Chilena hubo una serie de decisiones arbitrales cuestionables, que perjudicaron directamente la participación de nuestra selección para su continuidad en dicho campeonato ”, consigna la nota de la Federación.

Hay referencias a las actuaciones del brasileño Wilton Sampaio y del uruguayo Andrés Matonte, pero todos los dardos son para Roldán: “ De máxima gravedad: la falta de imparcialidad del árbitro don Wilmar Roldán dirigiendo partidos de la Selección Chilena y los errores groseros en el partido del día de hoy ”.

Y continúa: “Previo al partido, el árbitro don Wilmar Roldán había mostrado una absoluta falta de imparcialidad en aquellos encuentros en que participó la Selección Chilena. Es más, de los 9 partidos dirigidos por el señor Roldán, la Selección Chilena ha ganado solo uno, dando cuenta de una extraña estadística . En todos los encuentros previos, el señor Roldán ha cometido errores garrafales, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra aquel cometido en el partido válido por la Copa América 2021 ante Paraguay, donde el árbitro no cobró un evidente penal”.

Y en otro tramo de la nota piden sanciones para el árbitro colombiano: “ Por lo expresado, la Federación de Fútbol de Chile solicita se sancione al árbitro don Wilmar Roldán con la suspensión indefinida y definitiva, y/o en su defecto, con la máxima sanción aplicable ante conductas tan nefastas como las señaladas, en razón de los errores garrafales que cometió en el partido disputado hoy entre las Selecciones de Chile y Canadá , y que corresponden a una conducta recurrente del señor Roldán en aquellos partidos en que arbitra a la Selección chilena, poniendo de manifiesto su absoluta falta de imparcialidad”, consigna la primera.

Para finalizar: “ Asimismo, la FFCh solicita una copia de todos los audios del VAR de todo el Partido, con la finalidad de determinar si existieron otros responsables del nefasto arbitraje del día de hoy para que reciban las máximas sanciones que correspondan. Chile fue eliminado arbitrariamente de la Copa América 2024″.

