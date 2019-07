Contrastes de la resonante goleada de Atlético de Madrid sobre Real Fuente: AP

Lo que ocurrió en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey fue único entre esos dos rivales. La goleada de Atlético de Madrid sobre Real Madrid por 7 a 3 todavía resuena fuerte en España y en todo el mundo.

El equipo del Cholo Simeone jugó un partido de alto vuelo y se aprovechó de un adversario que parece no encontrar el rumbo desde la salida de Cristiano Ronaldo. La goleada dejó conclusiones y consecuencias. Aquí algunas de las repercusiones tras el partido:

1) "Baño histórico"

Los periódicos madrileños, siempre grandilocuentes para lo positivo y lo negativo, reflejaron con títulos impactantes la goleada de Atlético de Madrid sobre Real por 7 a 3. "Un baño histórico", tituló el diario Marca. "Impacto mundial: exhibición de Joao Félix y la impotencia blanca", escribió As. Incluso los medios catalanes se burlaron de la situación. "Histórica humillación del Atlético a un bochornoso Real Madrid", descargó el periódico Sport de Barcelona.

"Baño histórico": la referencia que el diario Marca eligió para calificar la goleada de Atlético de Madrid sobre Real

2) Joao Felix, para "crack mundial"

Por insistencia de Diego Simeone, Atlético de Madrid invirtió 126 millones de dólares en el juvenil portugués que tiene apenas 19 años y viene de convertir 20 goles en la última temporada con Benfica. En un primero momento, se escucharon algunas crtícias para el entrenador argentino, porque Felix proviene de una Liga, la portuguesa, que no es considerada de las mejores de Europa. Y el elevado costo de su traspaso fue un motivo de dudas. Sin embargo, tras el excelente partido que el atacante de 1,80m jugó ante Real Madrid, el diario AS no dudó en calificarlo: "el próximo gran crack mundial".

Joao Felix, la joya de Atlético de Madrid: costó 126 millones de dólares y fue la gran figura en la goleada ante Real Fuente: AP

3) La joya de Zidane que debe esperar

Real Madrid también estuvo cerca de contratar a Joao Felix, pero el francés Zinedine Zidane, pensó que era mejor apostar por Luka Jovic, procedente del Eintracht Frankfurt, y con buenos rendimientos en la Bundesliga, una de las cinco grandes ligas de Europa. El delantero serbio, de 21 años, le costó al conjunto merengue 60 millones de euros. Y si bien todavía es muy temprano para dar un veredicto sobre su jerarquía, no comenzó bien los amistosos de pretemporada. Para completar el combo de mala suerte en la que se ve envuelto el equipo de Zidane, el serbio sufrió una lesión en el tobillo izquierdo y se tuvo que retirar de la cancha en el primer tiempo del partido contra Atlético de Madrid.

4) La furia de Sergio Ramos

"Estamos jodidos. Se puede perder de muchas formas, pero así no. Nosotros lo tomamos como un amistoso y ellos como una final". Sergio Ramos, capitán de Real Madrid no se guardó nada tras la derrota. Y continuó: "Después de una primera parte horrible el objetivo era olvidarla y tratar de ganar la segunda. Eso al menos lo hicimos. Pero no deja de ser un resultado muy malo".

5) La prudencia de Simeone

El resultado abultado no le permitió relajarse a Diego Simeone. No sólo por sus sabida personalidad obsesiva, sino porque prefirió relativizar el amistoso, algo que sus clásicos adversario, golpeados por la goleada, no pudieron hacer. "Hoy se jugó un derby y el equipo preparó el partido en consecuencia. Salió todo bien. Pero no considero que este partido sea la realidad de potencial entre unos y otros".

Los memes de la goleada