Tigre quiere evitar la B Nacional tras haber ganado la Copa de la Superliga

Alejandro Casar González 3 de junio de 2019

Flamante campeón de la Copa de la Superliga con Tigre, 'Pipo' Gorosito sorprendió a todos: "Hay un artículo y el club se va a agarrar de eso para ver si se puede defender la categoría. Es un artículo que dice que el que sale campeón no puede dejar la categoría. Si existe, y para eso trabajarán los abogados del club, hay que respetarlo". Tigre, entonces, guardaba en las reglas una última esperanza para no perder la categoría. El problema para el Matador es que esa regla... no existe.

"No hay nada", confirmaron a LA NACION fuentes de la AFA, la entidad madre del fútbol argentino. Se sabía de antemano que la competencia que ganó Tigre tenía validez de copa local, y no de torneo nacional, por lo que el reglamento que lo regía era el estipulado por la propia Superliga, que la organizó, y no lo que eventualmente dijera el Reglamento General de la AFA que, en definitiva, nada estipula sobre los campeones que se van al descenso por el promedio de puntos en las últimas tres temporadas, como ocurrió con el Matador de Victoria.

La frase "los campeones no descienden" fue muy escuchada en los pasillos de la AFA durante la presidencia de Julio Humberto Grondona, pero no aparece como tal en la última versión del Reglamento General de la casa madre del fútbol argentino. Era, en realidad, una máxima grondonista. Como aquella que establecía que el presidente de la AFA debía ser de los clubes chicos, flanqueado por River y Boca. "Un chico al gobierno y los grandes al poder", era otra máxima durante aquellos años del poder eterno. Tampoco figura, claro, en ningún reglamento.

El descenso de Tigre a la B Nacional será homologado en los próximos días por el comité ejecutivo de la Superliga, que enviará la nómina de los equipos que cayeron a la B Nacional junto con aquellos que se clasificaron a las copa internacionales. Será el miércoles 12, cuando los principales dirigentes de los clubes de primera se reúnan en la sede de Puerto Madero.

En ese cónclave también se definirá qué ocurrirá con la última plaza para la Copa Sudamericana 2020. Según el reglamento, ese lugar le corresponde a Lanús. De todas maneras, Argentinos Juniors hizo una presentación para que, en lugar de considerar el reordenamiento en la tabla de posiciones de la Superliga, se tome en cuenta la posición en la Copa de la Superliga. De esa manera, el conjunto de la Paternal, semifinalista, sería dueño de ese lugar. Definirán los abogados de la Superliga.