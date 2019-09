Felipe Miceli, el joven hincha tripero que publicó la noticia falsa sobre la llegada de Maradona a Gimnasia cuando las conversaciones no habían ni arrancado.

Máximo Randrup SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 20:14

La lógica del periodismo gráfico (los hechos suceden y luego se narran) no siempre se cumple en la actualidad. En la era de las fake-news puede ocurrir a la inversa (primero se comunica y después ocurre), tal como pasó con la llegada de Diego Maradona a Gimnasia.

"No puedo creer que esto haya empezado por mí. Nunca lo imaginé y todavía no caigo", dice con sincero asombro Felipe Miceli, el hincha del Lobo que -sin darse cuenta- le tiró un centro a la comisión directiva albiazul.

"Por un lado estoy asimilando que Maradona haya venido a mi club, algo absolutamente impensado, y por el otro estoy sorprendido por todo lo que me pasa a mí: me hacen notas, me veo en la tele y la gente me agradece. Ahora que ya vino Diego, que era una utopía, mi sueño pasó a ser poder estar con él: cruzar dos palabras, que me firme un autógrafo y sacarme una foto", agrega el chico de 18 años.

Este joven tripero, que en Twitter se llama @feelimiceli, logró una revolución a pesar de tener menos de mil seguidores. Le bastó con ingenio y un buen manejo de la web. Pero, ¿por qué lo hizo?, ¿pretendía con eso la llegada del 10? No, en absoluto. En realidad nació como un chiste para su círculo íntimo.

"La idea era hacer algo gracioso, para que mis amigos y familiares se divirtieran, y terminó viniendo Maradona. Empezó como una broma, aunque enseguida se viralizó porque lo compartieron periodistas conocidos y después los medios comenzaron a darlo como una noticia cierta", explica Felipe, quien el 28 de agosto (cuando Gimnasia todavía tenía a su anterior DT), mandó el siguiente mensaje como si fuese Juan Pablo Varsky: "TODO ENCAMINADO: el reemplazante de Hernán Darío Ortiz sería nada más, ni nada menos, que Diego Armando Maradona. Buena noticia para el Lobo".

La noticia falsa sobre la llegada de Maradona a Gimnasia que divulgó Felipe Miceli y se hizo viral antes de que fuera una realidad.

Más allá de que ese posteo se volvió famoso, no fue la primera fake-news que lanzó este hincha tripero. Si bien la primera también tuvo repercusión (253 me gusta, 64 retuits y 25 comentarios), lejos estuvo de causar el revuelo que provocó la publicación referida al excapitán del seleccionado nacional. Aquel texto decía: "URGENTE. En las últimas horas de la tarde SE CAYÓ el pase de Hurtado a Boca y perdió peso la oferta italiana. Hurtado jugará en GIMNASIA por una temporada más. Bien por el Lobo platense".

En ambas utilizó el nombre del mismo reconocido periodista y esa parte de la historia no lo enorgullece para nada. "Sé que no estuve bien: usé la identidad de otra persona y eso no se hace. De hecho, quiero pedirle disculpas públicas a Varsky. Lo que hice no fue para mancharlo a él. Al contrario: lo elegí porque creo que hace un gran periodismo y pensaba que así me iba a leer más gente. Mi papá me dijo que había estado mal y después me terminó agradeciendo. Igual, los dos sabemos que no estuve bien", confiesa Felipe, que no se arrepiente, aunque sí considera necesario pedir perdón.

El chico que plantó la semilla del regreso de Diego al fútbol argentino nació unos años después de que Maradona se retirara. Sin embargo, es uno de sus ídolos y a diferencia de la mayoría de los futboleros opta por no compararlo con Lionel Messi. No se inclina por uno. Escoge la "y" en lugar de la "o". Los abraza a los dos: "Los amo por igual. A uno lo disfruto por los videos, porque a pesar de mi edad me vi todas sus jugadas, y del otro puedo ver sus genialidades en vivo. Son dos cracks y no me parece que haya que elegir".

Hasta hace algunas horas, el joven tripero deseaba ver al 10 con la camiseta de Gimnasia; ese anhelo ya se convirtió en realidad. Ahora, con el sueño consumado, se permite ser más analítico pero sin despegarse de la fe: "La verdad es que estamos muy complicados en lo futbolístico y el objetivo de quedarnos en primera no será fácil de cumplir a pesar de tener a Diego. Lo que sí creo es que su llegada le puede servir al club por lo económico y quizás en lo deportivo para que los jugadores cambien la cabeza. Ojalá que el efecto anímico de tener a Maradona sirva para salir adelante".

Felipe, como cualquier chico, está repleto de sueños. Uno ya se le cumplió y -claro que sí- va por más.