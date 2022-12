La insólita teoría geopolítica sobre la misión de Ivana Knöll, la fanática de Croacia en el Mundial de Qatar

escuchar

Es uno de los personajes del Mundial fuera de los campos de juego: Ivana Knöll, la influencer que alienta a Croacia vestida con ropa provocativa de látex en los estadios de Doha, sigue captando la atención pública por las razones más inimaginables. Pero no se trata solo de su atractivo y de las reacciones que provoca en el ambiente ultraconservador de Qatar. Ahora también su nombre se mezcla con una estrafalaria hipótesis geopolítica.

Ilija Kajtez, un sociólogo que presidió la Academia Militar de Belgrado, fue el encargado de denunciar una supuesta conspiración encabezada por Knöll, con la mira puesta en minar la credibilidad de Serbia, histórico enemigo de Croacia por el dominio de los Balcanes. “No hay coincidencias en la vida y en la política. Algunos pensarán que es su proyecto personal, pero tarde o temprano se verá que es un proyecto bien planeado, que detrás de ella y su viaje hay servicios de inteligencia serios, principalmente servicios de inteligencia occidentales cuyo subcontratista es el servicio de inteligencia croata”, dijo Kajtez, en la televisión serbia.

El profesor militar serbio Ilija Kajtez

Según la explicación de este militar retirado que ha escrito docenas de libros y ocupó cargos relevantes en el Ejército de su país, “el servicio de inteligencia croata es el más presente en territorio de Serbia”. Y añadió: “Tenemos el mismo idioma y la misma matriz cultural, y también tienen familiares y amigos. Esto está muy bien pensado. Lo que atrae a la mayoría de la gente es la desnudez de esta chica, que bordea la pornografía”.

Ivana Knoll posa en el partido contra Brasil JACK GUEZ - AFP

Y ese es solo el principio de la hipótesis conspirativa, según Kajtez: “El siguiente paso es un sutil marketing a favor de Croacia y la democracia occidental, y resultará ser en contra de los serbios. Hay un odio patológico colectivo y, al final, todas estas imágenes deslumbrantes se volverán a favor de Croacia, su independencia y su ideología, y contra nosotros, los serbios”.

Serbia y Croacia eran las dos repúblicas más grandes de Yugoslavia, el estado comunista que se disolvió a principios de los 90 en medio de una brutal guerra. Las relaciones entre los dos países nunca se normalizaron. Los croatas consiguieron el ingreso a la Unión Europea (UE) en 2013. Serbia es un aspirante a ingresar al espacio comunitario, aunque los croatas se resisten denodadamente. La invasión de Rusia a Ucrania aumentó las tensiones y la inestabilidad en los Balcanes. El gobierno serbio mantiene una buena relación con Vladimir Putin, mientras que los croatas están alineados con la postura europea pro-Ucrania.

En ese contexto, el profesor Kajtez denuncia que la modelo que pasea su ropa llamativa por los estadios del Mundial tiene una intencionalidad política. “Detrás de estas acciones hay realmente centros de poder muy serios. Cuando nos enfrentamos a un trabajo de inteligencia, debemos tener en cuenta que detrás hay think tanks, facultades serias, institutos, sabios de diversos perfiles. Buscan influir sobre la conciencia de la gente. No hay demasiada improvisación, todo está planeado hasta el último detalle. Como podemos ver en estas imágenes, no hay nada casual, es parte de una acción muy bien planeada de los servicios de inteligencia”.

Fenómeno viral

Knöll, de 30 años, se convirtió en un fenómeno viral por su forma de vestir en los partidos que su selección, Croacia: pantalón rojo ajustado, y corpiño con los cuadrados rojos y blancos de la bandera de su país. Una imagen de ella bajando por las escaleras en el partido en que el equipo de Luka Modric eliminó a Bélgica en el estadio Ahmed bin Alí fue cuestionada por la “doble moral” en un país de normas estrictas para las mujeres. En esa postal se veían árabes sonrientes en la platea con el celular en la mano sacándole fotos. Después de que se viralizara en redes, ella misma la compartió en su Instagram.

Ivana Knoll Instagram @knolldoll

En la previa del decisivo choque por los octavos de final entre Japón y Croacia, LA NACION se encontró con Knöll. Su outfit para el encuentro: pollera mini de jean, y medias largas, cinto, moño y top con los colores croatas. Aunque muchos medios la presentaban como una empresaria de ese país de Europa del Este, ella aclaró que solo es “una influencer que vino a divertirse a Qatar”.

Consultada por este medio en la puerta 5 del estadio Al Janoub, en Al Wakrah, al sur de la capital, sobre si tuvo algún llamado de atención por sus prendas en los estadios, fue contundente: “Nadie me dijo nada por mi ropa. Nunca tuve problemas por la forma en la que me visto en Qatar”.

Sin embargo, la situación cambió en el partido de cuartos de final contra Brasil, cuando fue expulsada del estadio por su ropa de látex.

Ivana Knöll, influencer de Croacia, Mundial Qatar 2022 LA NACION

“No permiten que los fanáticos se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla”, dijo la croata nacida en Alemania en 1992 al diario alemán Bild, en alusión a la seguridad del estadio. “Les pregunté por qué eran tan groseros”, agregó. Sin embargo, explicó que hasta el momento no había tenido ningún inconveniente en el Mundial. “Es realmente genial. Nadie me ha dicho nunca que me cubra. Todo el mundo quiere fotos conmigo, incluso los lugareños. Solo en Twitter hubo una reacción negativa de un qatarí. Pero probablemente solo quería llamar la atención”, sostuvo al mismo medio.

Además, adelantó sus planes para el resto de la competición: “De hecho, quería irme cuando los croatas fueran eliminados. Pero ahora definitivamente me quedo hasta la final, sin importar quién juegue allí”. En su último posteo de Instagram, se preguntó: “Para saber ¿cuántos goles marcará Argentina mañana?”, y agregó un emoji de una oreja, además de una cuenta adonde apostar con el resultado.

El martes volvió a las tribunas, para alentar a Croacia en la semifinal contra Argentina.

