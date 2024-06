La lesión de Kylian Mbappé: todo Francia sufre por su máxima figura, que podría quedar afuera de la Eurocopa

Escuchar

La noticia de la jornada en la Eurocopa no fue el triunfo de Francia por 1-0 en su debut, tampoco la sorpresa de Eslovaquia ni la goleada de Rumania: la información viral que recorrió el mundo este lunes fue la lesión de Kylian Mbappé, que debió dejar el partido ante Austria por un corte en la nariz que le generó un sangrado que impresionó a cámaras y espectadores. Incluso ya hay especulaciones cerca del entorno del jugador y de la selección de Francia de las dificultades para seguir participando del campeonato.

“Su nariz no está bien... Obviamente es el lado negativo de esta noche”, dijo Didier Deschamps, entrenador de Francia, tras el partido. Son horas claves para saber cuál será su futuro en la Eurocopa. Según la agencia AFP, Mbappé tiene la nariz fracturada. Y según el diario español Marca el atacante será operado en Duesseldorf, que fue la sede del partido. Cabe remarcar que Mbappé fue trasladado del estadio directamente al hospital Universitario de la mencionada ciudad.

Mbappé debió abandonar el campo de juego sobre el final del partido con mucha sangre en su nariz y también en su camiseta. Luego volvió al campo de juego, pero sin autorización del árbitro y ya cuando Deschamps lo quería cambiar, pero de inmediato se tiró al piso. Por esa acción recibió la amarilla. En su lugar ingresó Olivier Giroud.

Mbappé saltó a cabecear en el área y chocó con la espalda de Kevin Danso. El delantero quedó tendido en el piso y enseguida se dio cuenta de que empezó a salirle sangre de su nariz. Sus muestras de dolor fueron evidentes, y el arquero austriaco Patrick Pentz se apuró a pedir atención médica.

Los médicos atienden a Kylian Mbappe OZAN KOSE - AFP

Con su camiseta ensangrentada, Mbappé recibió primeros auxilios por el incidente. El delantero quiso seguir jugando pero volvió a desplomarse y se llevó la mano al rostro, provocando los silbidos de los hinchas de Austria que creyeron que buscaba hacer perder tiempo. Claramente no fue así: se trata de la motivación y actitud de un futbolista que no quería dejar a su equipo con diez futbolistas.

“Tiene la nariz muy mal. Fue un buen golpe. Aún lo tienen que examinar, ahora mismo no puedo dar la respuesta”, repitió Deschamps en la conferencia de prensa posterior al encuentro: “Tendremos que esperar y ver, el personal médico se está ocupando de ello. Habrá que ver qué se hace y cuánto tarda. Son muy malas noticias para nosotros”. Y agregó: “Evidentemente, la selección francesa no es lo mismo con o sin él. Espero que pueda seguir jugando, pero nos tenemos que preparar en caso de que tengamos que hacerlo sin él. Si las noticia no son buenas, tendremos que seguir sin él”, añadió el DT, cuyo balance es ahora de 100 victorias, 30 empates y 24 derrotas en sus casi 12 años al frente del equipo.

La selección francesa superó por 1-0 a Austria en su debut en la Eurocopa gracias a un gol en contra en un partido en el que nunca pudo dominar el desarrollo y que le costó más de la cuenta. Austria, que venía de sufrir una sola derrota en sus últimos 16 partidos, se plantó con todo ante los dirigidos por Deschamps y le opuso resistencia. Pero si bien no convirtió, Mbappé había participado activamente en la acción del gol.

El momento de la lesión de Mbappé, cuando cabecea y choca con Kevin Danso durante el partido ante Austria KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Es cierto que el gol en contra fue de Maximilian Wober antes del entretiempo. La acción fue provocada por Mbappé, quien desbordó por la derecha explotando todo su potencial para los amagos y los cambios de ritmo y mandó un centro pinchado que el zaguero desvió de cabeza a su propia red.

Durante el partido, Mbappé había contado con varias chances de gol, pero la más clara la erró en la segunda etapa, a los diez minutos, cuando remató afuera luego de una gran corrida y cuando quedó en un mano a mano con el arquero. Embalado hacia el arco, Mbappé dejó atrás a Wober y tuvo tiempo para perfilarse en el área para medir el disparo. Con los hinchas franceses detrás del arco aguardando que la red se inflara, el remate de Mbappé se fue besando el palo para el alivio de los austriacos.

Lo mejor del partido de Francia

Francia se enfrentará ahora a Países Bajos este viernes, a las 16 de la Argentina, por la segunda fecha del Grupo D, que también suma tres puntos tras imponerse el domingo a Polonia 2-1. Casi seguro será sin Mbappé, por más que ya se empezaron a realizar especulaciones sobre si podría utilizar una máscara protectora.

Justo Mbappé venía de vivir un contexto especial. Se había confirmado hace poco su traspaso a Real Madrid luego de irse en libertad de acción de París Saint Germain, y eso implicaba que no podría ir a los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en su país. El delantero, capitán de la selección nacional de Francia, había dicho en la previa de este partido ante Austria: “Para los Juegos Olímpicos, mi club fue muy claro con su posición”, había dicho Mbappé. “Creo que no participaré en los Juegos”. Aunque había agregado que sí espera respaldar a la selección francesa y “seguir todos sus partidos”.

🚨 ¡¡EN AMBULANCIA!! 🚨 Así se retiró Mbappé del Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, tras sufrir la FRACTURA de su nariz vs. Austria por la #EURO2024.



📹 @lequipedusoir pic.twitter.com/b2CF8QMFAa — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2024

A diferencia de la mayoría de los torneos internacionales como la Copa Mundial, la Eurocopa, y la Copa América, los clubes no tienen la obligación de ceder sus jugadores para el torneo masculino de los Juegos Olímpicos.

Estaba claro: la presencia como jugador en París 2024 no iba a ser posible. Ahora tratará de aferrarse a la posibilidad de poder volverse a poner la camiseta de Francia en la Eurocopa.

