La lesión de Lionel Messi en la Copa América y el reemplazante de Marcos Acuña ante Perú, por la última fecha del Grupo A

Escuchar

MIAMI (De un enviado especial).- Algo es seguro de cara al partido que le falta disputar a la Argentina ante Perú, por el Grupo A de la Copa América. La cita será este sábado, desde las 21, en esta ciudad. Lionel Messi no jugará. La molestia en el aductor que diezmó su rendimiento en el triunfo 1 a 0 frente a Chile, obligó al capitán a detener la marcha y recuperarse, y este jueves le hicieron estudios para determinar si se trata de una simple contractura o hay algo más. En principio, iban a realizarse las placas el miércoles, pero se optó por esperar para que se desinflame la zona afectada. Ya logrado el objetivo de la clasificación a los cuartos de final, solo resta conocer si el equipo liderado por Lionel Scaloni terminará primero o segundo, para determinar el rival y la sede en la continuidad. Pero lo de Messi será un tema a seguir, ya que ni siquiera participó del entrenamiento vespertino.

Si bien nunca estuvo en duda para jugar ante Chile, Messi ya había llegado al partido contra el conjunto trasandino con dolor de garganta y fiebre. En la Copa América hay un desgaste que va más allá de los partidos. La seguidilla de encuentros es uno de ellos, los viajes también generan cansancio. Messi lo hizo durante toda su carrera y nunca se quejó, pero sabe que acaba de cumplir 37 años y los cuidados y precauciones deben ser mayores.

Lionel Messi de Argentina hace gestos durante el partido CONMEBOL Copa América 2024 entre Chile y Argentina TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El “10″ recibió frío para calmar el dolor que le apareció durante el partido con Chile. Una y otra vez, Daniel Martínez, médico de los campeones del mundo, masajeó la zona para que el crack rosarino estuviera aliviado. En el segundo tiempo, Messi no mostró signos de lesión ni de merma física. Tampoco miró hacia el banco de suplentes. No pareció haber rastros de aquella molestia por la que debió ser atendido en la primera parte. Y pudo haber anotado el 1-0 en un pique largo: recibió la habilitación de Lo Celso e intentó una definición por arriba de Bravo. La pelota se fue cerca, pero la jugada estaba invalidada por una milimétrica posición adelantada.

Messi completó los 90 minutos y no bien finalizó el partido eso pareció una buena señal. Podría indicar que no tenía ninguna molestia severa, pero en la zona mixta, el ‘10′ había dejado los puntos suspensivos cuando refirió a su lesión: “Qué sé yo, me molesta un poco, pero pude terminar jugando, así que espero que no sea nada”, había dicho Messi. Y había agregado: “Fue de la nada, llevo un par de días que vengo de dolor de garganta, fiebre, quizás un poco de eso me paso factura hoy (por el martes), pero no es nada viejo ni nada que traía, simplemente una contractura y veremos”. Este jueves le siguió molestando la zona.

Lionel Messi lucha por la pelota con Rodrigo Echeverría durante el partido que disputaron las selecciones de Chile y Argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

¿Qué tiene Messi? Todavía no se conocen oficialmente los resultados de los estudios, pero sigue dolorido y podría perderse más de un partido. No es seguro que pueda jugar desde el arranque el partido por los cuartos de final de la Copa América.

Las dos victorias de la selección ante Canadá y Chile les dio tranquilidad al grupo: la clasificación para los cuartos de final y tener la posibilidad de aplicar una rotación en la formación del último encuentro ante Perú. Con un empate, la selección se asegurará el primer lugar del grupo y el viaje a Houston, Texas, para enfrentarse con el segundo del Grupo B, que todo indica saldrá de entre México y Ecuador. En el caso de una derrota y que Canadá gane por buena diferencia y lo deje segundo, el conjunto de Scaloni deberá viajar a Arlington, para medirse con el líder del B, que seguramente sea el sorprendente equipo de Venezuela, comandado por el argentino Fernando Batista.

Marcos Acuña controla la pelota durante el partido entre Argentina y Canadá, por el Grupo A de la Copa America 2024 en el Mercedes-Benz Stadium Anibal Greco

Quien además de Messi tampoco jugaría ante Perú es Marcos Acuña: el lateral izquierdo arrastra una molestia muscular y podría ser reemplazado por Nicolás González, que ya fue utilizado por Scaloni en esa posición.

La mitad de la cancha tiene variantes de sobra como para darles descanso a los motores que tuvieron más minutos. Exequiel Palacios podría reemplazar a De Paul, Guido Rodríguez ingresaría en un puesto que habitualmente suele ser de Paredes o Alexis Mac Allister y Lo Celso, una debilidad del entrenador y factótum del despertar de gloria de este ciclo, tendría la oportunidad de volver a jugar desde el comienzo.

El probable equipo para jugar ante Perú podría ser: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás González; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez y Giovanni Lo Celso; Valentín Carboni, Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho.

“Argentina, siempre que el partido se pone bravo, no se achica”, dice Lionel Scaloni. “Eso lo tenemos garantizado, porque hay que creer en nuestro fútbol y seguir jugando. Eso el equipo lo tiene incorporado, sigue buscando”. Es el mensaje que repite puertas adentro del DT de la selección, que no piensa dar ni un centímetro de ventaja ni siquiera cuando su equipo ya está clasificado para los cuartos de final de la Copa América 2024. Pueda contar o no con Messi.