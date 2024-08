La lista de bajas de River: después de la euforia y las evaluaciones de Marcelo Gallardo, los jugadores que podrían irse

Escuchar

River se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores y Marcelo Gallardo ganó tiempo. La victoria en la serie contra Talleres le permitió superar un duro escollo en el inicio de su segundo ciclo y acceder a un mes completo de preparación de cara al duelo con Colo Colo.

En ese tiempo, el entrenador millonario buscará potenciar tanto en los entrenamientos como en los partidos de la Liga Profesional la dinámica de juego, el conocimiento, la fluidez y la comunicación colectiva para conformar un equipo seguro y convincente antes de la definición. Pero, además, con un mercado de pases que se estiró hasta el 6 de septiembre, también buscará reestructurar una plantilla que hoy cuenta con 35 profesionales. Y los primeros movimientos ya se empiezan a dar: Lanús confirmó anoche el regreso de Felipe Peña Biafore y Franco Carboni está próximo a irse. Ambos arribaron en julio bajo el mando de Martín Demichelis y encabezan una amplia lista de posibles bajas.

Este jueves por la tarde se dio la primera práctica del Millonario en Ezeiza tras la clasificación. Y pudo haber sido la última tanto para Carboni como para Peña. El lateral izquierdo de 21 años, que ni siquiera jugó un minuto oficial, rescindirá de común acuerdo en las próximas horas su contrato con el club y regresará a Inter de Milán, que lo había prestado sin cargo hasta junio de 2025 y con una opción de compra de cuatro millones de euros. Ahora, volverá al fútbol italiano y pasará cedido al Venezia a tan solo 42 días de su llegada al país. En tanto, el volante central, de 23 años, vuelve a Lanús tras su positivo año a préstamo: aunque River lo repescó en julio, se ultimaron los detalles de la venta por el 50% del pase. El Granate pagará cerca de US$1.500.000, con un contrato hasta 2028.

Franco Carboni en el único partido que jugó con la camiseta de River: ingresó durante el segundo tiempo de un amistoso contra Millonarios de Colombia, que finalizó empatado 1-1 Instagram

Carboni y Peña son los dos primeros apellidos de una lista que tiene al menos otros seis prescindibles. Y entre ellos se encuentra Federico Gattoni, quien también arribó en julio a préstamo desde Sevilla por 12 meses (extensible por seis meses más) con un cargo de un millón de euros y una opción de compra de 3,5 millones de euros. Ahora, el marcador central de 25 años no tendría lugar en la consideración de Gallardo y podría salir con tan solo dos partidos oficiales disputados (2-2 con Lanús y 1-2 con Godoy Cruz). Una clara muestra del cambio absoluto en la política de fútbol profesional del club que produjo el regreso del Muñeco.

Sumado a tres de las cinco incorporaciones que llegaron antes del despido de Demichelis, hay otros dos recientes refuerzos que también analizan un nuevo destino: Sebastián Boselli tiene una oferta de Estudiantes de La Plata y se espera una definición por el futuro de Nicolás Fonseca, quien no ha vuelto a jugar aún tras el regreso del entrenador más ganador de la historia millonaria. Por otro lado, se analizarán propuestas por los juveniles Daniel Zabala, Ian Subiabre y Agustín Ruberto, quienes podrían buscar rodaje a préstamo en otros clubes del fútbol argentino.

Agustin Ruberto festeja un gol ante Barracas Central; el 9 podría emigrar en busca de más minutos Osvaldo Fanton - Télam

Además, más allá de que River no está buscando negociarlos, tanto en la Comisión directiva como en el cuerpo técnico conocen que Enzo Díaz y Pablo Solari tienen sondeos del exterior que todavía no se concretaron en ofrecimientos formales. Dos focos de atención dentro de este largo plantel de 35 profesionales que Gallardo, desde un primer momento, dejó en claro que quiere reducir. Sin ir más lejos, en su primera conferencia de prensa tras el estreno con Huracán, explicó: “Es prematuro hablar de salidas. Llevo una semana de trabajo. Todavía necesito tiempo para sacar conclusiones. A algunos recién los estoy conociendo. Vamos a intentar que el plantel sea lo más homogéneo posible”.

Y luego, una semana más tarde, fue más a fondo en La Plata tras la igualdad con Gimnasia y en la previa de la definición de la serie con Talleres: “Estamos en medio de la competencia. Uno debe sacar conclusiones en los pocos entrenamientos entre partido y partido y en los minutos. Hay que ser más cauto porque no tenemos chances de tener tiempo y desarrollar una idea en función de entrenamientos y partidos de preparación. Hay que jugar por los puntos y sacar conclusiones en el juego mismo. Y después tenemos que definir el plantel, como lo vengo diciendo. No nos vamos a ir del mercado de pases, tenemos unos días más y hay algunas posibilidades que estamos manejando, veremos cómo terminan de destrabarse. La idea es de acá al cierre poder incorporar y definir al plantel”.

Marcelo Gallardo tomará más decisiones antes del cierre del libro de pases Gonzalo Colini

Tras el arribo de Marcos Acuña, Gallardo ya tiene a los cuatro refuerzos que pidió como prioridad excluyente para su regreso, al punto tal que tanto Germán Pezzella como Fabricio Bustos y Maximiliano Meza fueron titulares el miércoles en el Monumental. Y aunque el DT negó la chance de James Rodríguez, pero no le cerró la puerta a una quinta incorporación, LA NACION pudo confirmar que River hoy no tiene pensado acelerar a fondo por otro apellido y solamente aguardará por una oportunidad de mercado que se pueda presentar mientras se reordena el plantel.

“Si ustedes se dan cuenta y analizan, fueron situaciones muy puntuales las que fuimos a buscar, las que pudimos desarrollar, las que detectamos como posibilidad concreta. Lo demás, entiendo que se genere algo que no es así. Si vemos que necesitamos algo, lo vamos a hacer. Va a depender de lo que se mueva internamente. Hasta que no se cierre el mercado no voy a decir nada, hoy estamos bien, pero esto se va moviendo y en esta semana que tenemos por delante tenemos que conformar el plantel”, dijo Gallardo, y concluyó: “No hay una búsqueda de algo específico. Voy a bajar la espuma de todas las cosas que se han dicho en las últimas 24 horas. Puntualizamos en el mercado con jugadores de jerarquía importantes, pero se ha hecho una bola y lamento decirles que no es así”.

Nicolas Fonseca (4) y Boselli (2), otros dos defensores que podrían emigrar ahora Matias Delacroix - AP

Con ocho apellidos en la lista de posibles partidas, más otros dos que podrían recibir ofertas del exterior, Gallardo ultima detalles para cerrar definitivamente la ventana al mercado de entradas y salidas. En el medio, sorteó positivamente la serie con Talleres y ahora apuntará a recuperar terreno perdido en la Liga Profesional. Esta semana ganó tiempo, pero no hay mucho más margen.