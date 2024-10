La nueva jugada de la AFA y qué puede pasar en la asamblea de esta tarde

Escuchar

A horas de la asamblea que se realizará desde las 16 en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, la AFA continuó con los caminos judiciales para que lo que se decida hoy tenga validez. En este sentido, presentó el recurso de apelación, y deberá esperar por su admisión. La primera resolución que tomará la Justicia es definir si será suspensivo o devolutivo. El primer caso manda todo a fojas cero, es decir, deja en un impasse el reclamo de Talleres y todo lo que se resuelva en el día de hoy estaría conforme a la ley. Es lo que quieren cerca del presidente Claudio “Chiqui” Tapia. Si es devolutivo, en cambio, la suspensión de la asamblea dictada por la IGJ se mantiene. Y las reformas que eventualmente se aprueben este 17 de octubre no tendrían validez hasta que haya un fallo de fondo. Todo el laberinto legal podría llegar a demorar cerca de un mes, según letrados especializados en derecho administrativo consultados por LA NACION.

Como hay un campeonato en curso (la Liga Profesional) que se vería afectado por las decisiones de la asamblea (hoy) y de la cámara (más adelante), es posible que la AFA pida un fallo exprés, al menos en lo relacionado con lo deportivo. Los otros puntos que se tratarían este jueves y que están objetados por la IGJ son la reelección de Tapia hasta octubre de 2025, la ampliación de mandato de los dirigenes que ejerzan cargos electivos (de cuatro a cinco consecutivos) y la mudanza de la razón social Asociación del Fútbol argentino, que pasaría del petit hotel de la calle Viamonte, en Tribunales, al predio Messi, en Ezeiza. Así, la gestión Tapia se libraría del control de la IGJ y a partir de ahora pasaría a estar controlada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. Es decir, por el gobierno de Axel Kicillof.

Daniel Vítolo, titular de la IGJ, que suspendió ocho puntos del orden del día de la asamblea de la AFA de este jueves

Aunque el miércoles había trascendido que Talleres de Córdoba ni siquiera se presentaría en la asamblea de esta tarde, el club definió que sí estará en el predio. Lo hará representado por Rodrigo Escribano (vicepresidente tercero). El dirigente recibió el mandato de la comisión directiva para votar en contra de los puntos en los que los asambleístas están habilitados para hacerlo. No se expedirá en los artículos objetados por la IGJ. Además, puede que haga públicas las críticas al balance del último ejercicio contable de la AFA, que al 30 de junio de este año cerró con un superávit superior a los $12 mil millones. Queda por saber qué hará Estudiantes de La Plata, el otro club enfrentado con la gestión Tapia. En los últimos días, cerca del presidente Juan Sebastián Verón habían dado a entender que se juntarían para resolver el tema. Y que la postura oficial se definiría “en dos minutos”.

El operativo clamor

Los clubes del interior del país que disputan el torneo Federal A y que políticamente responden a Pablo Toviggino -tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia- emitieron un comunicado de respaldo a la gestión actual del fútbol argentino. “Los clubes integrantes del Federal reafirman su apoyo y compromiso a la gestión de crecimiento de nuestro fútbol nacional impulsada por Claudio Tapia y Pablo Toviggino; a su vez validamos y defendemos la asamblea del 17 de octubre junto a todas las entidades afiliadas a la AFA del país”, dice el texto, difundido a través de la web Ascenso del Interior, y firmado por los clubes.

Algunos dirigentes y ex dirigentes viculados a Tapia aprovecharon la fecha de la asamblea para reafirmar su apoyo al líder. Daniel Ferreiro, ex vicepresidente de Nueva Chicago y ex vocero de Tapia, escribió: “Heoy no es solo una Asamblea de Dirigentes, hoy se decide si culturalmente nuestros clubes seguirán organizados como lo concibieron nuestros fundadores. Hoy es No a las SAD. Hoy es por el espíritu y el orgullo de nuestro fútbol deben ganar Tapia y Toviggino”. En la antesala del acto de esta tarde, el presidente de la AFA recibió un espaldarazo que no modifica en nada la hoja de ruta, pero que puede ser clave para lo que viene: la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el dirigente argentino pasó el test de idoneidad requerido por la autoridad continental y que, por lo tanto, está “habilitado” para participar de las elecciones en la AFA. Unos comicios que serán a lista única, y con la suspensión ya decretada por la IGJ. La historia recién empieza.