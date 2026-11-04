La nueva selección argentina de Scaloni: sin Messi, con menos mundialistas y gran renovación

En la selección argentina empezó la era D.M. La sigla no solo marca el comienzo de una etapa sin Lionel Messi, sino también el inicio del recambio de una generación de mundialistas. La primera lista determinada por Lionel Scaloni desde el retiro del astro deja fuera a varios apellidos importantes de Qatar 2022 y también a futbolistas del subcampeonato de 2026. Jugadores que durante casi una década fueron parte estable del plantel. Ahora, con un grupo mucho más joven, el entrenador empieza a construir otra selección. El desafío será sostener el nivel mientras les da lugar a los que vienen detrás.

La renovación del plantel también es un indicio de que Scaloni seguirá al frente de la selección. Su contrato se vencerá en diciembre y, aunque todavía no el DT firmó, ya tiene un acuerdo de palabra con la AFA para extenderlo. La intención es que continúe al menos hasta el Mundial 2030.

Nico Paz es uno de los abanderados de la nueva era y candidato a heredar la camiseta número 10 que dejó Lionel Messi. Manuel Cortina

Los primeros pasos de esta nueva era ya se habían evidenciado en la convocatoria anterior, la de la despedida de Messi ante Benín, después de los amistosos contra Bolivia y Burkina Faso. Pero en esa ocasión también habían sido citados varios de sus viejos compañeros. Estuvo Nicolás Otamendi, que ya había anunciado su retiro, y también Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, dos jugadores que perdieron terreno y que, por ahora, quedaron fuera. De todos modos, ninguno tiene cerrada la puerta y ellos pueden volver si recuperan protagonismo en sus clubes y convencen otra vez al entrenador.

Los números reflejan la magnitud del cambio. En el Mundial 2026, Argentina tuvo un promedio de edad de 28,6 años y fue la novena selección entre las más veteranas de las 48 participantes. Solo Panamá, Irán, Colombia, Cabo Verde, Qatar, Escocia, Egipto y Brasil llevaron planteles más longevos en promedio.

La mesa chica de la selección en el Mundial 2026 ya no está en esta convocatoria: salvo Leandro Paredes, que debe cumplir una suspensión, ninguno de sus integrantes sigue en el plantel. Aníbal Greco - La Nación

Para los amistosos frente a Uruguay, del viernes 13 de noviembre en la Bombonera, y Costa Rica, del martes 17 en Córdoba, la media bajó a 25,2 años. Son 3,4 años menos en apenas unos meses. Más allá de la diferencia de que ahora hay 28 convocados y en el Mundial fueron 26, ese promedio habría convertido a Argentina en la selección más joven del torneo.

En Norteamérica 2026, nueve de los 26 citados tenían 30 años o más. Messi y Otamendi, de 38, eran los mayores. Detrás estaban Gerónimo Rulli, de 34; Emiliano Martínez y Nicolás Tagliafico, de 33; Juan Musso y De Paul, de 32; Leandro Paredes, de 31, y Lo Celso, de 30. En la nómina actual, apenas cuatro superan los 30: Tagliafico, que tampoco aseguró seguir durante muchos años, y los tres arqueros que no son Dibu Martínez.

Lionel Scaloni tiene contrato hasta diciembre y mantiene conversaciones avanzadas con la AFA para renovarlo. Manuel Cortina

También hay ausencias por otros motivos. El volante de Boca todavía debe cumplir siete fechas de suspensión por los incidentes de la final contra España, mientras que Nahuel Molina Lucero, de 28 años, tiene cuatro pendientes. Cristian Romero, Nicolás González y Lautaro Martínez quedaron al margen por lesiones.

Pero la apuesta de Scaloni también se refleja en la cantidad de jóvenes que empiezan a ganar lugar. De los 26 llamados para la Copa del Mundo, apenas tres eran menores de 25 años: Giuliano Simeone, Valentín Barco y Nicolás Paz. Ahora son 14: se mantienen esos tres y se suman Santiago Beltrán, Mariano Troilo, Aaron Anselmino, Agustín Giay, Román Vega, Ezequiel Fernández, Máximo Perrone, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono y Santiago Castro.

Scaloni debutó como director técnico de la selección en 2018, después del Mundial de Rusia, con un plantel renovado y muy pocos protagonistas de aquella Copa del Mundo. Icon Sportswire - Icon Sportswire

No es la primera vez que Scaloni renueva buena parte del plantel. En 2018, después de la eliminación ante Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia y la salida de Jorge Sampaoli, dejó afuera a varios referentes. Ni siquiera sabía si seguiría al frente del equipo en 2019, pero aprovechó los primeros amistosos para darles lugar a nuevos jugadores. Para el debut, contra Guatemala, de los convocados al Mundial quedaron apenas Lo Celso y Cristian Pavón. Entre los elegidos estaban Germán Pezzella, Tagliafico, Paredes y Exequiel Palacios, que con el tiempo serían campeones del mundo en Qatar.

Entre los que regresan ahora está Mariano Troilo. El defensor había recibido su primera citación en 2025, para la doble ventana de eliminatorias frente a Chile y Colombia, cuando todavía jugaba en Belgrano. Hoy está en Parma y vuelve a tener una oportunidad. También Aaron Anselmino, a quien Scaloni siguió desde sus primeros pasos en Boca. El zaguero llegó a ser uno de los defensores más destacados de la Bundesliga durante su paso por Borussia Dortmund, pero las lesiones musculares le impidieron asentarse en Chelsea. Diego Placente ya lo dirigió en la sub 20 y, además, el joven participó en entrenamientos con la selección mayor durante distintas ventanas FIFA.

Aaron Anselmino jugó en la selección sub 20 bajo las órdenes de Diego Placente, que dio referencias muy positivas del defensor. AFA

Para la renovación, Scaloni también tiene en cuenta a jugadores que no fueron citados esta vez. Leonel Flores, por ejemplo, había sido probado en la última convocatoria y ahora quedó al margen porque está en plena definición de la temporada en Boca. Algo similar ocurre con Santiago Simón y Valentín Gómez, que también estuvieron en la consideración del entrenador, y con Thiago Palacios y Tobías Andrada, que atraviesan semanas decisivas en Estudiantes y River, respectivamente.

El próximo desafío oficial será el de las eliminatorias sudamericanas rumbo a 2030, con una particularidad: Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su participación por ser sede de los tres partidos iniciales de la Copa del Mundo. Si se confirma que los tres afrontarán de todas formas las eliminatorias, Scaloni podrá aprovechar esos encuentros para probar jugadores y darles rodaje a los más jóvenes, sin la presión de tener que sumar puntos para clasificarse.

De los 28 convocados ahora, más de la mitad no estuvo en el Mundial 2026. En Qatar 2022, 13 de los 26 campeones habían debutado en la mayor con Scaloni como su director técnico. En 2026, esa cifra ascendió a 17. Y para 2030 puede crecer aun más. La selección empieza otra etapa, con jugadores nuevos y el mismo objetivo: renovarse sin dejar de ser competitiva.