8 de mayo de 2019

La noche de ayer no fue una de esas en las que Marcelo Gallardo se retira del Monumental contento, tranquilo y convencido de lo que vio en el campo. Su molestia ya se percibía al final del primer tiempo, cuando le pidió a su público calma y aliento tras el empate de Inter de Brasil . Y se notó definitivamente en el final del juego, que River empató 2-2 de forma agónica: se fue masticando bronca mientras charlaba con su ayudante Matías Biscay, lejos de mostrar una sonrisa pese a mantener el invicto en la Copa Libertadores en un arranque irregular.

Segundo en el Grupo A con 10 puntos, producto de dos triunfos y cuatro empates, River deberá esperar los resultados finales del resto de los equipos para conocer su ubicación en el segundo bombo que luego decidirá futuras localías. Pero las especulaciones sobre un posible rival ya comenzaron, potenciadas por la posibilidad de que se pueda dar un nuevo Superclásico copero en los octavos de final. ¿Cómo puede ocurrir? Boca debe ganarle el jueves como local a Atlético Parananse para ser primero del Grupo G y luego el azar jugará su papel en el sorteo que se realizará el próximo lunes 13 de mayo: allí se conocerán los cruces y las llaves.

Pero, más allá de que la chance existe, Gallardo está lejos de darle una trascendencia real hasta que no haya certezas a futuro. Es más, desactivó cualquier tipo de declaración rimbombante y llevó la misma calma que ha transmitido cuando debió esperar rival en alguna otra ocasión, con su ya famoso: "Que toque el que nos tenga que tocar".

El rival que nos toque, será el que nos tenga que tocar. A mí no me genera ningún morbo en absoluto si se puede dar o no el cruce con Boca. Si nos tenemos que cruzar, nos cruzaremos Marcelo Gallardo

¿Qué opinó el DT millonario? "Del partido de Boca voy a estar lo pendiente como vamos a estar todos los que clasificamos para esta fase de octavos, ni más ni menos que eso. Después, el rival que nos toque, será el que nos tenga que tocar. El morbo pasa más por ustedes si se puede dar ese cruce, a mí no me genera ningún morbo en absoluto. Si nos tenemos que cruzar, nos cruzaremos y nada más. Lo demás es todo para hablar y especular. A mí me da lo mismo. Una vez que entramos en fase de octavos, en ida y vuelta, tenés que jugar con todos y hay muchos equipos fuertes", declaró el Muñeco y le bajó el tono a la posibilidad, tras la reciente consagración en la final de Madrid y los recuerdos de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, ambas también conquistadas.

Por otro lado, fue duro con los altibajos de su equipo y dejó en claro que, más allá del punto que se rescató, el rendimiento futbolístico estuvo lejos del ideal: "Nos costó acomodarnos, después de los primeros 15 minutos empezamos a tomar forma y entre el 1-0 y el empate fue lo mejor nuestro. Después perdimos el control, fuimos más confusos y no nos encontramos como habitualmente hacemos. Terminamos empatando un partido sobre el final por insistir y buscar con poca claridad, pero con las ganas. No fue nuestro mejor partido", sentenció un autocrítico Gallardo en conferencia de prensa.

"Hubo buenas cosas en el primer tiempo, en esos 15 minutos en adelante, el equipo más allá de los nombres y los cambios siguió insistiendo con la forma habitual que tenemos de jugar, intentando hacer lo nuestro, no dar al equipo rival que tome el control del partido. Creo que eso fue lo mejor, hasta tuvimos una situación clara para el 2-0. Insistíamos en presionar, quitamos pelotas cerca del área, eso es lo que nos caracteriza. Aunque después en el segundo tiempo nos desdibujamos y no tuvimos control ni fuimos claros para atacar", agregó el entrenador en sintonía con su declaración anterior.

Uno de los aspectos más notorios durante los cinco años de ciclo que se cumplirán en junio es la renovación constante de energías y desafíos que le permiten a River mantenerse en competencia como un equipo sólido y aguerrido. Hoy, los números vuelven a demostrarlo: tras las tres primeras caídas en enero, perdió tan solo uno de los últimos 20 juegos (12 triunfos y siete empates) y el nivel colectivo, más allá de los altibajos de anoche, se ha potenciado con el correr del semestre. Y así lo siente también Gallardo, quien dejó en claro que una de las premisas principales a futuro es que su plantel se alimente de los éxitos para ir por más.

"Competir y no conformarnos es una marca registrada, es algo que nosotros tenemos incorporado, que está dentro de nuestro ser, de nuestra mentalidad. No debemos creer que lo que se ha conseguido nos tiene que dar esa especie de relax, que cualquier mortal lo podría tener. Nos queremos seguir alimentando de las buenas cosas y no quedarnos solo con eso", explicó.

"Eso exige que entrenemos como entrenamos, que los jugadores se brinden para hacerlo de una manera en la que soportan una exigencia constante, es una institución que más allá de lo que exige y el hincha agradece, yo creo que el gran desafío para nosotros es seguir brindándonos como equipo para que todavía se sigan sintiendo más representados. Después, nos tocará seguir ganando, perder. pero el hincha sabe que nosotros nos vamos a brindar. Los jugadores de este plantel siempre van a estar presentes, jugando bien o no tan bien. Pero el espíritu hace que nos sostengamos. Eso es bueno para nosotros que nos gusta estimularnos y desafiarnos permanentemente", cerró el Muñeco.