La pregunta sobre Isabel II que descolocó a Lionel Scaloni y que le sacó una sonrisa y una respuesta irónica

La Finalissima entre la Argentina e Italia en Londres coincide con el jubileo por los 70 años de la coronación de Isabel II en Reino Unido. Y en la víspera del enfrentamiento entre el campeón de Sudamérica y el de Europa en Wembley, a Lionel Scaloni le hicieron una pregunta inusual, vinculada con el hecho. Casi más un pedido que una pregunta.

“Esta semana se cumplen los 70 años de la reina de Inglaterra. Con todo el respeto del mundo y siendo muy consciente de las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido, ¿te gustaría mandar algún mensaje de felicitación o de celebración para la reina de Inglaterra? Gracias”, inquirió un periodista en español, sin acento argentino. El director técnico escuchó toda la intervención con expresión de concentración y seriedad. Y luego puso cara de sorpresa.

Bueno, acá está la pregunta más insólita para Scaloni en la conferencia de prensa. pic.twitter.com/zvBGbcq8te — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2022

“Claro que sí. ¿Por qué no?”, empezó respondiendo Scaloni, con las cejas altas y casi como conteniendo una sonrisa. “Felicitaciones. No sabía lo que me dice, pero...”, continuó. Y dio a entender lo descolocado que había quedado por el pedido. “Es fútbol esto, y...”, advirtió. “Lógicamente, la felicito. ¿Setenta años?”, consultó al periodista. Y ante la confirmación, la sonrisa terminó por escaparse: “Bueno, perfecto. La felicito. Desde acá, desde el lugar que me toca”, contestó. Ese lugar es el de entrenador del seleccionado argentino de fútbol. Que está concentrado en obtener un trofeo importante este miércoles contra un adversario de peso y en formar el mejor plantel posible para el Mundial Qatar 2022.

Scaloni dijo no estar al tanto de las celebraciones por las siete décadas de la coronación de Isabel II, pero Reino Unido celebra el jubileo en sus calles.

Vale recordar que en su época de futbolista Scaloni era un gran bromista, el que ponía gracia en los planteles. Inquieto, siempre. Incluso llegó a hacer algún chiste pesado en tiempos de concentraciones. Pero desde que desempeña el cargo de seleccionador nacional se lo ve serio, y hasta a veces ríspido. Sin embargo, en este caso no logró evitar la sonrisa: la singularidad del pedido en la formal conferencia de prensa hizo aparecer algo del viejo Lionel de su etapa de jugador pero fuera de la cancha.