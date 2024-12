La Premier League promovió el uso de los brazaletes LGBT+ para los capitanes, pero se desató la polémica

La Premier League hizo una campaña en favor de la inclusión y la diversidad en los partidos del último fin de semana. En ese marco, los capitanes usaron un brazalete especial, con los colores del arco iris, y en referencia al colectivo LGBT+. La acción volverá a repetirse en la próxima jornada e incluso se repartieron cordones de todos los colores junto a los programas oficiales de cada encuentro. Sin embargo, un capitán de la liga más importante de Inglaterra se negó a usarlo. Y otro le escribió con marcador la frase “Amo a Jesús”. Ambas acciones generaron polémica entre los hinchas e incluso hubo un apercibimiento oficial de las autoridades.

El primer caso es el de Sam Morsy, capitán de Ipswich Town (uno de los equipos ascendidos desde la Championship para esta temporada). De 33 años, el mediocampista nació en Inglaterra, pero juega para la selección de Egipto y profesa la religión musulmana. Por esa razón es que se abstuvo de usar el brazalete inclusivo. Su club emitió un comunicado en el que dice “respetar” la determinación de su futbolista, pero a la vez agrega que está “comprometido en ser un club completamente inclusivo”. La entidad de Portman Road, a cuyo equipo se los conoce como los “Tractor Boys” indicó: “El club se compromete a ser una institución que le de la bienvenida a todo el mundo. Apoyamos con orgullo la iniciativa de la Premier League y estamos con la comunidad LGBT+ en su lucha para promover la igualdad y la aceptación”.

Los brazaletes para los capitanes de la Premier League, en arcoiris: fueron parte de una campaña de apoyo al colectivo LGBT+ Darren Walsh - Chelsea FC

El comunicado continúa: “Durante la actual temporada, integrantes de los planteles de mujeres y de hombres visitaron a la comunidad LGBT+, mientras que el club realizó un llamado a la solidaridad y a la inclusión junto a Nottingham Forest antes del comienzo del partido del sábado. Hay variadas iniciativas planeadas para el encuentro del martes (hoy) contra Crystal Palace”.

Justamente el rival de hoy, Crystal Palace, fue el otro club involucrado en la polémica de este fin de semana. Su capitán, Marc Guéhi, sí usó el brazalete. Pero le escribió la frase “Yo amo a Jesús” con marcador negro. Las reglas impiden expresamente cualquier tipo de modificación de la indumentaria de los futbolistas con fines políticos o religiosos, por lo que en un primer momento se especuló con una eventual suspensión para el defensor por parte de la Football Association (FA, la AFA inglesa). Al final, y según los reportes de prensa de aquel país, todo quedó en un apercibimiento de las autoridades.

Sam Morsy, capitán del Ipswich Town, no usó el brazalete oficial en su último partido Stephen Pond - Getty Images Europe

Guéhi, un ferviente católico cuyo padre fue ministro de la Iglesia en una parroquia del sudeste de Londres, decidió intervenir su brazalete antes del partido ante Newcastle del sábado, que terminó igualado 1-1. A diferencia de Ipswich Town, Crystal Palace no hizo ningún comunicado al respecto. Y la FA sólo le abrió una investigación a Guehi y no a Morsy, debido a que la negativa a usar el brazalete no constituye ninguna falta grave ni un incumplimiento a las reglas, sino que deberá ser analizado puertas adentro entre el club y el mediocampista que juega en la selección egipcia. Después de todo, el deportista desacató una orden de sus empleadores. A juzgar por el comunicado del club, tampoco habría sanción para Morsy.

También hay un costado argentino en la cuestión, porque Enzo Fernández portó el brazalete en su condición de capitán de Chelsea, que obtuvo un gran triunfo por 3 a 0 en Stamford Bridge sobre Aston Villa, en donde Emiliano Dibu Martínez fue reemplazado debido a la fractura de un dedo de una mano. El exjugador de River y Benfica utilizó la cinta tal cual le fue entregada, sin condicionamiento ni restricción alguna. Y además tuvo su momento de protagonismo al conquistar el segundo gol, a los 36 minutos del primer tiempo. Los otros tantos fueron del senegalés Nico Jackson y Cole Palmer, a los 7 minutos de la primera etapa y a los 38 de la segunda, respectivamente.

El particular festejo de Enzo Fernández

El antecedente de 2023

No es la primera vez que los brazaletes arcoiris a favor de la inclusión generan polémica en la Premier League. En la temporada pasada, el defensor bosnio Anel Ahmedhodzic fue el primer futbolista en negarse a portarlo. Nunca aclaró sus razones. La cadena sueca SVT Sport informó en su momento que el futbolista -con pasado en Malmö, de la primera división sueca- le respondió con una respuesta críptica a la consulta por los motivos que lo llevaron a no usar el brazalete: “Adivinen”. Su entrenador, Chris Wilder, no tenía idea de las razones que llevaron al zaguero bosnio a plegarse a la campaña de inclusión: “No lo sé. No es ni una decisión personal ni del club. Simplemente, no sé por qué lo hizo”. No hubo sanción para Ahmedhodzic, que siguió en los Blades pese al descenso de categoría. Ahora juegan en la Championship.

LA NACION