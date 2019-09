Lionel Messi tampoco le encuentra la vuelta al mal momento de Barcelona Fuente: Reuters

Lionel Messi correteaba dibujando gambetas en el club rosarino Grandoli cuando Barcelona tenía un comienzo de Liga de España tan flojo que debieron pasar 25 años para que volviera a repetirse. En 1994, mientras Barcelona acumulaba dos victorias, un empate y dos derrotas en las primeras cinco fechas, un Messi de 7 años ni se imaginaba que su carrera se iba a desarrollar del otro lado del Océano Atlántico.

Con 32 años, y aun sin jugar 90 minutos completos tras haberse recuperado de una lesión en el sóleo de la pierna derecha, la entrada de Messi en el segundo tiempo no alcanzó para evitar la derrota por 2-0 ante el ascendido Granada. Barça, ganador con Messi de 10 de las últimas 15 ligas, igualó el peor arranque de 1994, con siete puntos sobre 15, y es el equipo que más goles recibió (9), junto con Betis. Si bien queda mucho por delante, otro dato refleja el mal momento del defensor del título: el séptimo puesto que ocupa lo deja afuera de las copas europeas. El calendario no le deja mucho tiempo para lamentos: su capacidad de reacción ya estará a prueba este martes frente a Villarreal en el Camp Nou.

Messi, tras su primera media hora de fútbol en la temporada en el sufrido 0-0 ante Borussia en Dortmund, este sábado debutó en la Liga al ingresar en el segundo tiempo por Carles Pérez, cuando Barcelona ya perdía 1-0. No se lo ve rápido ni determinante, y quizá haya que preguntarse cuánto le costará retomar su nivel luego de no haber hecho una pretemporada. Extendió sus vacaciones por haber estado en la Copa América y a los pocos días de haberse reincorporado sufrió la lesión muscular, que lo dejó afuera de la gira por los Estados Unidos. En Granada solo tuvo un 71 por ciento de precisión en los pases y su único tiro al arco fue controlado por Rui Silva.

Messi jugó su primer partido de la temporada de la liga española. Fuente: Reuters

Los medios gráficos deportivos de España retrataron con crudeza el presente de Barcelona. Los de interés general, como El País, tampoco tuvieron contemplaciones: "El Barça da pena en Granada. El equipo de Valverde descuenta puntos sin parar y sin remedio, esperpéntico en Granada.Hay derrotas imperdonables, pocas como la de Los Cármenes".

Antoine Griezmann, por quien se pidió un crédito de 120 millones de euros para pagar la cláusula de rescisión, no termina de acomodarse, no se lo nota suelto ni se entiende con sus compañeros. Jugó todos los minutos oficiales de la temporada: 540 en seis partidos (cinco de la Liga y uno de Champions), con dos goles, en el 5-2 a Betis. Messi siempre prefirió que llegara Neymar antes que el delantero francés. El juego asociado entre ambos es una de las tantas deudas del equipo.

El entrenador Ernesto Valverde está apuntado por la mala actualidad del equipo. Después de la estrepitosa goleada ante Liverpool y la eliminación en la Champions League -fracaso que iba en línea con el de la temporada anterior ante Roma-, no faltaron voces que cuestionaran la continuidad de Valverde. La duda de algunos dirigentes quedó disipada cuando Messi se manifestó a favor del entrenador, cuya mayor virtud pasa por saber mantener la armonía en el vestuario con la palabra justa, sin abrumar, y el gesto sereno.

Valverde empieza a percibir que su tercera temporada en Barcelona puede ser la más compleja: "Me siento responsable de lo ocurrido. Claro que me preocupa, porque no estamos haciendo buenos partidos. No me gusta perder, y menos así porque no merecimos ganar". Luis Suárez tampoco eludió esta crisis incipiente: "Sí, es una derrota preocupante, que duele... Debemos analizar muy bien las cosas y hacer autocrítica para mejorar".

Fuera del Camp Nou, la campaña del Barça se desploma y muestra su peor cara: dos empates y dos caídas.