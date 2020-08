En Presión Alta, el programa de TyC Sports, hablaron del futuro de Lionel Messi. Crédito: captura

27 de agosto de 2020 • 11:35

El periodista Rodolfo "Gringo" Cingolani, de programa Presión Alta, fue muy contundente con el pedido a Lionel Messi para que no vaya a jugar al Manchester City, que parecería ser el destino futbolístico del argentino.

En el futuro incierto que se abrió con la salida de Messi de Barcelona, aparentemente el club inglés le lleva ventaja al Paris Saint Germain (PSG) para contar con los servicios del delantero y de esa forma compartiría los colores con su amigo Sergio "Kun" Agüero y su antiguo entrenador, Pep Guardiola.

Cingolani se atrevió a enumerar las razones por las cuales el jugador no debería firmar con el City y sí con otros equipos como el PSG, Inter o hasta el propio Newell´s. "Messi tiene que ir a un grande, no a un club de barrio como el City. ¿Le puedo hablar 10 segundos a Messi para que no vaya al City?", comenzó el panelista.

"Querido Leo, para mí no te conviene ir al City, es un fútbol muy rápido, muy dinámico y vos perdiste velocidad. No vas a poder garantizar éxitos, te conviene mucho más el fútbol francés, te conviene el fútbol italiano o te conviene el fútbol argentino. Y ni hablar el de Estados Unidos, cuando podes jugar con una pierna atada", soltó Cingolani haciendo referencia a la competitividad en las otras ligas de Europa y América.

Con respecto al reencuentro con su exentrenador, Pep Guardiola, el periodista le anticipó al jugador sobre las exigencias del DT. Además, agregó que es muy distinto haberlo escuchado a los 21 que a los 33, cuando el jugador ya tiene un amplio recorrido profesional.

Posteriormente, Cingolani advirtió sobre un posible conflicto con Agüero en caso de compartir equipo. "Te vas a terminar peleando con el Kun Agüero, porque te va a tener que dar la camiseta N°10 y va a jugar menos, va a hacer 10 goles menos por año. Los penales, que siempre los patea el Kun, lo vas a querer patear vos. Esa relación se desgasta", dijo el periodista.

Para rematar con las razones por la cual Messi no debería jugar en el Manchester City, Cingolani alertó. "Por último, no vas a permanecer mucho en cancha y, que yo sepa Leo, a vos no te gusta que te saquen ni en el minuto 89".