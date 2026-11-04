La reflexión de Jorge Valdano tras la muerte del jugador Jesús de Miguel: “Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”

La tragedia de Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que falleció a los 30 años tras un violento choque con el arquero de FC Andorra durante un partido de la segunda división española, provocó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. Entre las numerosas voces que se pronunciaron sobre la tragedia apareció la de Jorge Valdano, a través de una columna de opinión reflexionó sobre la fragilidad de la vida y pidió no buscar culpables por lo sucedido.

El excampeón del mundo con la selección argentina en México 86 publicó una emotiva columna en el diario español El País, bajo el título “Jesús de Miguel, cuando el juego deja de simular”.

“Porque el fútbol es todo lo contrario a la muerte. La muerte no admite revancha ni te brinda el consuelo de una próxima temporada. El fútbol es vida: una cumbre emocional que rompe con lo cotidiano porque, en cuanto juego, es un refugio que nos pone a salvo de la realidad. Hay vida en la pasión de esta profesión absolutamente vocacional; hay vida en los sueños, que solo saben mirar hacia delante y que un jugador renueva cada temporada; hay vida en la solidaridad de un equipo que es siempre una armada protectora que aporta seguridad. Pero todas esas percepciones hoy parecen absurdas, insignificantes, porque una realidad inesperada, de pronto, nos atacó por la espalda para hacer añicos esa maravillosa ficción que llamamos fútbol”.

El arquero de Andorra debió cerrar su Instagram luego del accidente con Jesús de Miguel, debido a los mensajes de odio

“Nadie y en ningún lugar está a salvo de un accidente. Quizás, nuestra incapacidad para explicar el azar nos mueva a buscar culpables. Nos cuesta admitir que una desgracia de esta magnitud no tenga un responsable. Un choque de alguien que busca el balón contra alguien que, previendo un choque, intenta defenderse, es parte de la imprevisibilidad del fútbol. Una acción urgente e inocente a la que las consecuencias vuelven trágicas. La vida está llena de ellas. El fútbol no, y por eso nuestro desconcierto. No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”, escribió.

El argentino también dedicó parte de su texto a recordar su relación personal con Tenerife, un lugar con el que mantiene un vínculo afectivo desde hace más de tres décadas. Esa cercanía, explicó, hizo que la noticia lo golpeara de una manera particular, más allá de la conmoción que provocó en el ambiente deportivo. “Hay algo mío que se quedó en Tenerife hace más de treinta años”, expresó Valdano.

Hacia el cierre, transmitió su dolor por la pérdida del delantero y manifestó su cercanía con la familia, los integrantes del club y sus hinchas. La reflexión de Valdano, sin detenerse en las posibles responsabilidades de la jugada, eligió poner el foco en la dimensión humana de una tragedia que dejó al fútbol español de luto.