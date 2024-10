La respuesta de Fonseca cuando le preguntaron si los jugadores de Uruguay le “hicieron la cama” a Bielsa

Escuchar

El foco está puesto en Marcelo Bielsa y su continuidad en la selección de Uruguay, a partir de las críticas duras que en una entrevista hizo el goleador e ídolo Luis Suárez sobre los problemas de convivencia del plantel con el entrenador, avalada por otros referentes. Y con el condimento extra de que el equipo lleva seis partidos sin ganar, incluyendo la derrota ante Perú por 1-0 este viernes por las eliminatorias sudamericanas.

Tras la caída en Lima sobre el final del encuentro, las primeras declaraciones de los jugadores, entre ellas las de Nahitan Nández, se enfocaron en lo que había sucedido en el campo de juego, con un seleccionado que estuvo lejos del nivel que ofrecía hasta hace algunos meses. El ex Boca sostuvo que “duele” el resultado. Luego, el DT asumió que su autoridad “quedó afectada, pero la respuesta de los jugadores fue la misma de siempre”.

En ese contexto, también habló Nicolás Fonseca, el jugador de River que fue titular en el conjunto charrúa. “Fue un partido trabado, como todos los de las eliminatorias. Nos llevamos una tristeza de Perú porque obviamente queríamos conseguir los tres puntos. Pero esto es fútbol y tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando. Dentro de tres días ya tenemos una revancha”, analizó el mediocampista, ya buscando mirar hacia el duelo del martes próximo ante Ecuador, por la décima fecha.

No obstante, una consulta lo sacó del eje. Un periodista uruguayo le trasladó los comentarios que vertían muchos usuarios de las redes sociales, en los que se referían a una conspiración de los futbolistas para que Bielsa quede mal parado. Lo que en la jerga del fútbol se conoce como “hacerle la cama”. “Me parece muy ridículo hablar de eso realmente, me saca las ganas de contestar que se pueda pensar algo así. Somos una selección seria, con jugadores serios, de élite. Como te dije, me sacaste las ganas de contestar la pregunta”, sentenció Fonseca, molesto.

En la conferencia de prensa, Bielsa había quitado la mirada de sus jugadores. “Influencia no tuvo ninguna. La entrega del equipo me pareció muy generosa, más allá de cómo jugamos. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica cómo jugamos. Fue una semana con mucha efervescencia”, sostuvo, como para reforzar esa opinión de Fonseca.

En la zona mixta, camino al micro que los llevaría hasta el aeropuerto, el arquero Sergio Rochet reconoció una charla entre el plantel y el Loco días antes del partido, con la idea de tratar de zanjar las diferencias. “Eso queda puertas adentro, como ya lo dije en su momento con los compañeros. Es algo que se habló. El equipo está bien, el grupo está bien. Así que simplemente precisamos un buen resultado para tapar esto”, sostuvo. Y agregó: “Creo que se está hablando mucho por fuera, pero nosotros estamos tranquilos adentro”.

Apuntado por su floja reacción en el gol peruano, ante un goleador que llegó en solitario y de frente, el guardameta explicó: “Fue una jugada que al principio no pude salir a cortar el córner porque tenía justo una cortina adelante. Después, en la segunda jugada, creo que el jugador centra bien la pelota. No me dio para salir. Tuve que volver a posicionarme. Después fue un tema de reacción. Si hubiera cabeceado desde un poco más lejos, me daba tiempo para sacar la pelota. Intenté sacarla y dio en el palo”.

Los medios uruguayos se unieron en forma crítica al juego del seleccionado. “Jugó su peor partido en las eliminatorias y perdió ante el que llegaba último”, subrayó El Observador. Y, lejos de apuntar hacia el DT, lo hizo contra una de las estrellas, que había respaldado a Suárez: “Ugarte jugó por todos, a Darwin lo dejaron solo y se robaron al Valverde de Real Madrid”.

Para El País, “Uruguay se desploma en el juego, no crea peligro y su rendimiento preocupa”, al tiempo que indicó que pasó de uno de los más temibles del continente a ser uno sin ideas. En tanto, Tenfield hizo énfasis en lo poco que mostró el plantel más allá del gol que sufrieron sobre la hora: “La celeste no pudo superar la prueba de carácter, el desafío fue condenado y la rebeldía se ausentó durante los 90 minutos”.

Uruguay perdió sobre el final con Perú y dejó una pobre imagen en su segunda derrota en las eliminatorias para el Mundial 2026. Daniel Apuy - AP

En la actual clasificación para el Mundial 2026, Uruguay marcha tercero, con 15 puntos, a cuatro del líder Argentina, al que venció durante la primera rueda que finalizó este viernes. Desde el martes comenzarán los encuentros de vuelta. Los seis primeros se clasificarán directamente a la Copa del Mundo y el séptimo jugará un repechaje.

