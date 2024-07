La revancha de Giovani Lo Celso, el campeón que volvió a colgarse una medalla sintiéndose determinante con la selección

Escuchar

Lionel Scaloni tiene debilidad por varios futbolistas. Dicen quienes lo rodean que uno de ellos es Giovani Lo Celso. Quizás en los últimos tiempos la suma de participaciones del futbolista de Tottenham no fueron de la mano con esta afirmación, pero es uno de los futbolistas que está desde la primera hora del ciclo del DT de Pujato y tras varias rachas adversas y frustraciones, condicionantes de lesiones que lo postergaron, en la Copa América 2024 que se disputó en Estados Unidos logró colgarse una medalla de campeón sintiéndose importante. A su manera, se colgó dos medallas, una por el título y la otra por una marca que lo eleva técnicamente, incluso en la comparación con los otros tantos buenos enganches que tiene esta selección. Ya lo había hecho en la Copa América 2021, pero necesitaba una revancha más actual.

Claro que en un plantel todos suman. No se sale campeón sólo con once titulares. El grupo es importante, la suma de características potencian las virtudes colectivas y más si -como sucede en la selección argentina- todos se respetan, se acompañan, se respaldan. Es cierto que entre ellos existe la mayor competencia, porque si un puesto se lo tienen que disputar entre Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, nada más exigente será que una práctica entre ambos. Pero pelean por un puesto (que incluso puede ir variando de un partido al otro) y una vez que el entrenador decide, todos se encolumnan detrás de esa decisión. A Lo Celso nunca se lo escuchó levantar la voz.

El mediocampista zurdo, uno de los tantos números 10 que supo hacer convivir Scaloni, venía relegado no en la consideración de Scaloni, sino en lo que él mismo había podido generar desde su productividad, en comparación con los momentos positivos que venían sumando Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Ángel Di María, el propio Guido Rodríguez. Alejandro Garnacho y Valentín Carboni son el futuro, Exequiel Palacios parece ser otro niño mimado pero tampoco tuvo muchos minutos, pero también con ellos compite por ingresar o tener la prioridad en algún partido. Con el único que hasta ahora nadie luchó fue con Messi.

Sin embargo, Giovani Lo Celso, salvo cuando estuvo condicionado por lesiones graves que no le permitieron “competir” con los demás, cada vez que tuvo minutos con la camiseta de la selección estuvo a la altura del desafío. El último ejemplo estuvo en la final ante Colombia por la Copa América 2024. Ingresó a los 6 minutos del primer tiempo suplementario por Enzo Fernández (en el famoso cambio triple que hizo Scaloni y que le dio la fórmula para la jugada del 1-0 de Lautaro Martínez) y si bien tuvo un comienzo errático, lento y algo desconectado de lo que le estaba pidiendo el partido, luego terminó aportando la asistencia clave para el remate a la carrera del 9 de Inter, la llave para la victoria argentina. Según datos de Opta Stats Perform, Lo Celso tocó 11 pelotas, dio 7 pases (todos bien), recuperó dos pelotas y le cometieron una infracción. Eso también: nunca le faltó sacrificio defensivo.

Giovani Lo Celso tiene 14 asistencias con Argentina en todas competiciones en la era Scaloni según datos de Opta Stats Perform, y es el segundo máximo aportador de pases gol de un jugador de la Albiceleste bajo el mando del actual entrenador, superado

apenas por Lionel Messi (16). Pese a la ventaja que dio de estar lesionado o no poder jugar todos los partidos que él (y el propio Scaloni) hubieran querido, el zurdo se regala gestos determinantes.

¿Por qué fue tan importante esta final para Lo Celso? Lo explicó muy bien Rodrigo De Paul, en un posteo en Instagram: “La asistencia de tu vida, de la nuestra. Masticaste veneno, sufriste en silencio y hoy frotaste la lámpara para que le llevemos la copa a todo un país. Te amo”, comentó el volante de Atlético de Madrid con una foto de Lo Celso ya en la habitación, dentro de la concentración argentina.

Lo Celso agradeció el gesto de De Paul y le respondió: “Creeme que sin vos nada de esto hubiera sido posible. Siempre una palabra de aliento, siempre una sonrisa. Estuviste en los peores momentos a mi lado y ahora seguimos disfrutando juntos. Sos único. Te amo amigo”.

La historia reciente dice que el volante de 28 años fue convocado por Jorge Sampaoli para disputar el Mundial de Rusia 2018 pero no ingresó ni un minuto. Y que pese a estar entre los 26 elegidos por Lionel Scaloni (y ser muy titular) se quedó incluso fuera de la lista del plantel argentino en Qatar 2022. Fue el primer titular de ese mediocampo que salía de memoria tras conquistar la Copa América 2021 y que luego terminaría trastocado en los comienzos de la última cita mundialista.

La baja de Lo Celso había pegado duro en todo el vestuario argentino antes del Mundial de Qatar. Todo se potenció cuando se confirmó un desprendimiento del bíceps femoral derecho, lesión por la que se tuvo que operar. El volante surgido en Rosario Central se lesionó en un partido de Villarreal contra Athletic de Bilbao, el 30 de octubre, por La Liga de España. Fue la decisión que más le dolió tomar a Scaloni en la famosa lista de 23 que terminó siendo de 26 por el cambio en la norma de la FIFA. El 12 de noviembre de 2022, el futbolista zurdo rompió el silencio para expresar su dolor.

Giovani Lo Celso deja en el camino a Rafael Santos Borre, de Colombia, durante la final de la Copa América 2024 BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La verdad es que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán, la lesión me tendrá apartado un tiempo afuera de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma”, escribió en su cuenta de Instagram. “Le deseo lo mejor al grupo y no tengo dudas que representará al país de la mejor manera. Gracias por todos los mensajes de cariño en estos días. Quiero desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días”. Y había cerrado con un mensaje de aliento: “Vamos Argentina”.

El fútbol da revancha. Puede tardar más de la cuenta, pero Lo Celso este domingo se sintió distinto. Pese a que había sido un campeón sin medalla en el Mundial 2022, volvió a sentirse parte con esa asistencia clave para todo el grupo. Porque ese pase sin controlar la pelota y firme, hacia adelante, lo podría haber hecho Enzo Fernández, Mac Allister, el propio Paredes o De Paul, pero esta vez el destino lo eligió a él. O, mejor dicho, él forzó al destino para que le dé una nueva chance. Si él hubiera bajado los brazos o se hubiera rendido ante las dificultades para poder sentirse parte de este grupo en la cancha, nada habría sucedido. El optimismo con el que ingresó también lo ayudó. No se quedó pensando en cuándo ingresó o si los minutos que Scaloni le dio eran suficientes para responder con toda su capacidad. Se forzó a él mismo a cumplir con ese rol, a buscarlo.

Tampoco se rindió en Rusia 2018, un Mundial sin explicación, en el cual no jugó ningún minuto, a pesar de que en los partidos amistosos el seleccionador Jorge Sampaoli lo exponía como socio de Lionel Messi. lo Celso no armó ningún escándalo ni le echó la culpa a nadie. Sólo se preparó para que, cuando el destino le de una nueva oportunidad, poder aprovecharla.