La marca del goleador: Luis Suárez festeja un gol frente al Cádiz Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Francisco Schiavo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de febrero de 2021 • 01:13

"En caso de reprocharte algo de tu paso por el Barça, ¿qué sería?", le preguntaron a Luis Suárez en la conferencia de prensa de despedida de Barcelona, el 24 de septiembre pasado. "¿A mí? ¿O a.?", respondió Suárez, que inmediatamente hizo un gesto con la cabeza hacia el por entonces presidente del club, Josep María Bartomeu. Sin saberlo, ese día, el del adiós, fue el renacer futbolístico del goleador uruguayo, que así dejaba a su socio futbolístico y amigo, Lionel Messi.

Barcelona ya estaba mal. El enfrentamiento dirigencial, en especial de Bartomeu, con los referentes estaba a la vista. Era personal y de millones, de contratos en una crisis de fondo y de consecuencias que, a esas alturas, nadie distinguía.

Tiempo después, Messi quiso irse, con la famosa carta documento -"burofax"- de por medio, pero no lo dejaron. En aquella ocasión, Suárez quiso quedarse, pero le señalaron la puerta de salida. El destino tiene esos atajos. En la actualidad, Messi no se siente a gusto y Suárez es el goleador de la Liga de España, en el implacable líder Atlético de Madrid, que, con un partido menos, lleva una ventaja de diez puntos en la cima (sobre Real Madrid y Barcelona) y parece encaminarse derecho al título.

Aunque le costaba aceptarlo, Suárez sabía que su lugar ya no era Barcelona. Pero lo que nunca pudo haber imaginado era el futuro que encontraría en la siguiente estación. El conjunto dirigido por Diego Simeone venció a Cádiz por 4-2 y Suárez hizo dos goles: uno de penal, el segundo, y otro de. tiro libre, algo poco habitual en los últimos tiempos. La sonrisa de Cholo tenía un sentido: el atacante se había quedado en la semana después de un par de prácticas para ensayar esos remates. Todo parece alineado entre el club madrileño, con ocho victorias consecutivas en la Liga, y el uruguayo, con ocho conquistas en los últimos. ocho partidos.

"El otro día estaban entrenando tiros libres él, Lemar y João [Félix] y comentábamos que llevábamos tiempo sin marcar de falta. Luis nos decía que había hecho goles en esa condición, yo le decía que no le había visto tantas veces hacer goles de falta, por eso nos sonreímos cuando hizo ese golazo", explicó Simeone, en la conferencia de prensa.

Suárez avanza y se entusiasma con la vuelta olímpica. No lo dice, pero sería un gran desquite personal. "El equipo está trabajando muy bien, estamos todos por la misma línea, por la misma mentalidad: queremos conseguir los objetivos. Ese es el camino", comentó Suárez.

Suárez, de festejo: lleva 14 goles en lo que va de la Liga española Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Y vaya si es la ruta indicada. El equipo colchonero tiene 50 unidades en 19 partidos y el delantero acumula 14 tantos, cifra que lo ubica al tope de los goleadores, en su mejor comienzo en el campeonato local desde que llegó en 2014. La marca personal del atacante se dio en 16 juegos. Los tres primeros en lograrlo fueron "Pruden Sánchez (en 1940), el brasileño Baltazar (en 1988) y el italiano Christian Vieri (en 1998)", según precisó el estadígrafo español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez.

¿Por qué últimamente no hacía tantos goles de tiro libre? "Lo que pasa que al estar mucho tiempo en Barcelona, que estaba Leo (pateaba la mayoría de las faltas). había hecho algún que otro gol. En la selección pateo yo y hago algún que otro gol", explicó Suárez.

Las comparaciones y las preguntas van y vienen entre Barcelona y Madrid. Es imposible no hacerlas. "¿Se arrepiente de haber dejado ir a Luis Suárez?", le preguntaron al DT del club catalán, Ronald Koeman, hace un par de semanas, cuando la estela goleadora del uruguayo se intuía permanente. El holandés fue tajante: "No. no", contestó, con evidente incomodidad.

Diego Simeone: "Suárez vino con ganas de mantenerse vigente. Lo estamos ayudando a que se sienta cómodo, importante" Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Del ex entrenador al actual: ¿qué opina Simeone del presente del uruguayo? "Luis Suárez vino con unas enormes ganas, con unas ganas de mantenerse vigente. Lo estamos ayudando a que se sienta cómodo, importante, que pueda estar donde se siente mejor, en la cercanía del área. Hay un gran trabajo colectivo del equipo, que potencia a un jugador de la jerarquía de Luis", aseguró el argentino.

Simeone se había referido hace algún tiempo al trato con Suárez y dejó en claro su receta: "Entendemos a los futbolistas, todos tienen un trato personal, el carácter de cada uno es diferente, es como los hijos en las familias y uno se maneja, como yo que tengo cinco, en distinta manera. Con él nunca dije nada extraño".

Todos hablan hoy de Suárez únicamente por lo que sucede dentro del campo. Ya no se habla de su reciente pasado ni de nostalgia. El presente es arrollador. "Cuando el delantero está en racha hay que tratar de aprovechar y disfrutar esa oportunidad. Es difícil mantener el nivel durante todo el año, pero intentando ayudar al equipo en lo que sea", consideró el atacante.

El uruguayo viene de marcar un doblete en el 4-2 sobre Cádiz, con el que el Aleti estiró su ventaja como líder Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

La Liga de España transita días agitados. Todo parece dado vuelta. Atlético de Madrid arrasa de la mano de Luis Suárez. Real Madrid navega en aguas grises, muy lejos del resplandor de otros tiempos. Y Barcelona sigue envuelto en una lucha de intereses internos que otra vez envuelven a Messi. Quizá sean consecuencias de las decisiones tomadas no hace tanto tiempo.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho ma´s enfrentarte. Te mereci´as que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores ma´s importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada". Messi se despedía públicamente de Suárez el 25 de septiembre último, en Instagram. Fue un punto quiebre para la carrera de un goleador que ya no se sentía querido donde estaba. El mal de uno fue el bien del otro.

