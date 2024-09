La selección argentina: Lionel Scaloni habló acerca de la camiseta número 10 y quién tendrá la 11

Escuchar

12.15 Las charlas con Messi

“Con Leo hablé personalmente antes de dar la lista para ver cómo estaba y lógicamente no venía entrenando y era muy prematuro ponerlo en esta lista. Me dijo que venía mejorando y que es cuestión de tiempo que pueda jugar con su equipo. Dependerá de si juega en estos días para la siguiente convocatoria que es dentro de poco también”.

12.12 Di María despedirse jugando en Argentina

“La primera idea que juegue el último partido en la Argentina, como si fuer aun partido final y todo lo que sea necesario. Nunca fue la idea de que juegue sólo unos minutos, porque me parece que el partido es muy importante como para tomarlo sólo un homenaje. Después lo encontré después de la Copa y le dije que creíamos que lo importante era que la gente lo vea despedirse jugando, pero que adentro de la cancha no veíamos bien que sean esos 11 minutos como decía la gente, porque el partido es muy importante y debemos respetar al rival. Por eso mi idea en mi cabeza nunca estuvo, pero sí que juegue todo lo necesario como lo hizo hasta antes de su retiro de la selección. Pero él me dijo que su época en la selección había terminado con ese último partido de la Copa. Y nos dimos cuenta que era lo mejor para todos. Fue un final de película, que sinceramente lo planifica no le sale tan bien”.

12.08 La posibilidad de Lautaro y Julián juntos

“Es la pregunta de siempre y voy a responder lo mismo de siempre. Pueden jugar juntos, pueden no jugar juntos, dependemos mucho de cómo queremos jugar. Lo hicieron junto y dependerá del rival que vamos a enfrentar. Pero sin duda que pueden compartir ataque”.

12.05 La necesidad de ganar después de la conquista de títulos

“Lo importante es siempre competir más que ganar. Que cada jugador vea a su compañero que quiere seguir luchando. Que los rivales tenemos ganas de seguir compitiendo. Les dije ayer a los jugadores que debemos seguir trabajando muy duro y que no se pueden relajar. Ellos llevan en su ADN el competir y eso no les va a cambiar. El propio grupo no va a dejar que nadie se relaje. Se puede ganar o perder, pero debemos demostrar que queremos competir”.

12.00 Carboni, Castellanos y Equi Fernández

“Los chicos nuevos formarán parte si creemos que es necesario. Se lo dijimos a ellos. No están para ver cómo se entrena la selección. En base de lo que vemos de los partidos están para poder jugar, porque lo están demostrando. Entiendo que es un momento para poder disfrutar de estos chicos y que sumen minutos con la camiseta de la selección”.

11.55 La posibilidad de Mac Allister ante Chile

“No se entrenó porque tenía unas molestias y la verdad que siempre nos pasa, aunque siempre salen hacer una parte de la práctica y él no pudo. Veremos cómo responde hoy para después determinar qué equipo ponemos. Pero no nos cambiará la forma de jugar si está o no. Sí es cierto que es un jugador que no sólo nos da juego, sino que nos da pelota parada y varias cosas más. El resto del equipo está prácticamente decidido”.

11.50 La convocatoria para Dybala

“La convocatoria va un poco relacionada a los jugadores que no puede estar para esta doble fecha, no tiene relación con que se haya quedado en Italia. Nosotros valoramos al jugador por lo que hace dentro de la cancha no por la liga en la que esté. Es una determinación que él tomó y que habla muy bien de lo que es él como pibe porque se quedó en el club que tanto quiere más allá de otras cuestiones. La convocatoria fue futbolística, pensando en que el equipo lo puede necesitar en algún momento y ante las bajas que tenemos”

11.47 El reconocimiento para Armani

“Le agradezco a Franco Armani que para nosotros importantísimo. Todos se acuertan del famoso penal de Paraguya, pero yo no me quedo sólo con eso, me quedo con que nos dejó un legado espectacular, un tipo en el grupo recontra querido, súper profesional y que siempre tiró para adelante aún cuando no le tocó jugar. Espero que la gente también lo valore porque ha sido muy importante”

11.44 El homenaje a Ángel Di María

“Es merecidísimo, ya lo dije muchas veces. Él debía tener un homenaje con su gente, en la Argentina y así debe ser. Creo que ha sido un futbolista para la selección de los mejores de la historia y dejó un legado imborrable. Muchos tiene que tomar lo que él hizo, de no rendirse nunca y seguir adelante. Más allá de los títulos dejó una huella increíble. Además, es un chico increíble y eso agiganta más su imagen. Ojalá que la gente puede disfrutar todo ese momento”.

11.37 Cómo elegir el capitán y la camiseta número 10

“El proceso de elección de capitán será en base al equipo que juegue mañana ante Chile. Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno que el equipo se sienta representado y tenemos varios que están en esas condiciones. Recién hoy podremos hacer una práctica que nos permita definir el equipo. Respecto de la camiseta 10 creo que cuando no estuvo Leo la usó Ángel Correa y no recuerdo quién más. Pero no es un problema, porque la 10 sabemos que tiene dueño, pero la 11 ahora es la que no lo tiene. Nosotros tenemos una idea de quién la tiene que llevar y veremos si está receptivo. Ojalá que así sea, porque es una camiseta que le tenemos mucho cariño”.

11.36 Sin relajarse para lo que viene

“Nos encontramos en una posición inmejorable, somos líderes. Pero esta fecha de septiembre siempre tiene particularidades, porque llegan jugadores con poco rodaje, con futbolistas que cambian de equipo... Intentaremos segur manteniendo el nivel, que el equipo siga en la línea en la que estamos y poder terminar esta doble fecha de la mejor manera”.

11.34 Scaloni ya está en la sala de prensa

El entrenador argentino llegó serio a la conferencia de prensa y con un gesto de mucha concentración.

11.30 Argentina quiere seguir en lo más alto

Argentina, último campeón del mundo y bicampeón de América, encabeza la clasificación de las eliminatorias sudamericanas con 15 puntos (5 triunfos y una derrota), seguida por Uruguay (13). Mientras que Chile se encuentra en el octavo lugar con apenas 5 unidades.

11.15 Todavía quedan entradas

Las entradas para ver a la selección argentina ante a Chile, este jueves a las 21, en el Monumental, todavía no se agotaron. De hecho, siguen vendiéndose a través de AFA Tickets (www.afatickets.com.ar). Son plateas en varios sectores del estadio. Los valores de los tickets van desde los 75.000 pesos (Sívori y Centenario alta) hasta los 210.000, las más caras, que son la Belgrano y San Martín media. Además, para este encuentro se redujo el aforo en un 25%, ya que la AFA fue multada por cánticos discriminatorios en el partido ante Uruguay, que se disputó en la Bombonera en 2023.

11.00 Una formación con un tridente ofensivo

Sin la presencia de Dibu Martínez, el DT probó dos formaciones, hizo cambios, frenó la práctica, buscó variantes en el ensayo del martes último. El primer equipo formó con Walter Benítez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Germán Pezzella y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nico González. Si se confirma la tendencia, se desprende el ataque con un tridente: Julián, Lautaro y Nico González. De todos modos, esa formación tendría los ingresos de Dibu Martínez, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister.

Lautaro Martínez estaría desde el arranque ante Chile Santiago Filipuzzi - LA NACION

10.45 El calendario de la selección y la Finalissima

Argentina disputará otras 12 jornadas de Eliminatorias y un puñado de encuentros amistosos hasta el inicio del próximo Mundial, que tendrá 48 equipos. Hasta el momento, ni Conmebol ni la UEFA confirmaron la organización de la Finalissima 2024 entre Argentina y España, el flamante campeón de la Euro. De todos modos, en caso de aprobarse, todo indica que tendrá lugar recién en octubre de 2025.

10.30 Bienvenido al vivo de la conferencia de prensa de Scaloni

Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, en la previa del partido por las eliminatorias que este jueves disputará la selección argentina ante Chile, en el Monumental. El encuentro que se disputará desde las 21, será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela y televisado por TyC Sports, Telefe y la TV Pública.

