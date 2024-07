La selección argentina, en vivo: canales de TV y cómo ver online el partido vs. Colombia

Escuchar

Las selecciones de la Argentina y Colombia se enfrentan este domingo a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, con arbitraje del brasileño Raphael Claus y televisación de TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports, por la final de la Copa América Estados Unidos 2024: la ganadora se consagrará campeona del certamen continental. Los detalles del encuentro están disponibles en canchallena.com, con datos y estadísticas actualizadas en tiempo real.

Canales de TV

Telefé

TyC Sports

TV Pública

DSports

Streaming

TyC Sports Play.

DGO.

MiTelefe.

Cont.ar.

De cara a este compromiso, el DT del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, tiene la intención de poner desde el arranque al mismo once que derrotó a Canadá en semifinales. Una de las pocas dudas es la presencia de Gonzalo Montiel, quien a lo largo de este torneo le ganó el puesto a un flojo Nahuel Molina, pero sufrió un traumatismo en el tobillo en el último partido, por lo que su presencia no está asegurada. El resto de las modificaciones, si es que las hay, serían tácticas, ya que aún no está claro si Ángel Di María jugará, en su último baile con la selección (anunció que dejará de vestir la camiseta albiceleste), por izquierda o por derecha.

Por izquierda o por derecha, Di María siempre desequilibra: juega su último partido en la selección CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Por el lado del equipo cafetero, el entrenador argentino Néstor Lorenzo está obligado a realizar, como mínimo, una modificación, debido a que Daniel Muñoz, quizá el mejor lateral derecho de la Copa América, fue expulsado en la semifinal contra Uruguay. Su reemplazante sería Santiago Arias, un lateral experimentado con pasado en Atlético de Madrid. Además, el cuerpo técnico aguarda por la recuperación de otro de sus hombres clave, Richard Ríos, quien se retiró con evidentes signos de dolor ante la Celeste, aunque se perfila para ser titular.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el bicampeonato de la Copa América, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, paga cuotas de hasta 2.25 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Colombia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos o Kevin Castaño, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Richard Ríos se retiró en camilla en semifinales; Colombia lo espera hasta último momento GRANT HALVERSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Resultados de las etapas de eliminación directa

Cuartos de final

Argentina 1 (4) - (2) 1 Ecuador.

Venezuela 1 (3) - (4) 1 Canadá.

Colombia 5 - 0 Panamá.

Uruguay 0 (4) - (2) 0 Brasil.

Semifinales

Argentina 2 - 0 Canadá.

Uruguay 0 - 1 Colombia.

Partido por el tercer puesto

Canadá 2 (3) - (4) 2 Uruguay.

Final

Argentina vs. Colombia - Domingo 14 de julio a las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami.

