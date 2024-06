La selección argentina llegó a Miami para los amistosos previos a la Copa América

Escuchar

Ya empezó la cuenta regresiva de cara a la Copa América. En ese sentido, la selección arribó a Miami, donde se juntará de cara a los amistosos del 9 de junio frente a Ecuador y del 14 ante Guatemala, ambos con la mira puesta en el torneo de la Copa América Estados Unidos 2024. Y esta tarde comenzarán los entrenamientos.

El primer grupo albiceleste de ocho futbolistas más el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni está compuesto por Ángel Correa, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Gerónimo Rulli, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Germán Pezzella. Caber recordar que el primero en sumarse fue Cristian Romero, defensor de Tottenham. El resto de la lista de 29 convocados se irá sumando directamente en Fort Lauderdale, donde el plantel utilizará el estadio de Inter Miami para entrenarse.

Lionel Messi será “local”. El capitán argentino viene en este sábado de rescatar otra vez a Inter Miami de una derrota en la MLS (igualó 3-3 con St. Louis). El 10 frotó la lámpara, en su último partido con la camiseta rosa antes de irse con la selección para los partidos amistosos previos a la Copa América. Lo dejaron solo y estampó el 1-1 en el marcador cuando Inter Miami tenía ventaja numérica por una lesión del sueco Rasmus Elm. El del rosarino fue su gol número 12 en la misma cantidad de partidos de liga. Uno por encuentro en promedio. Y llegó después de una combinación con uno de sus mejores interlocutores en la cancha –y uno de sus mejores amigos–, el español Jordi Alba. A la manera de Ángel Di María en el Mundial de Qatar contra México, el español encontró libre de marca a la Pulga en la puerta del área. Y el zurdo no dudó: remató de primera para vencer las manos de Roman Bürki, el arquero suizo ex de Borussia Dortmund. Golazo. Uno más.

Lionel Scaloni, DT de la selección, en la llegada de parte del plantel a Miami @Argentina

Este domingo también fue noticia uno de los convocados en la lista de 29 previa a la Copa América: Alejandro Garnacho. El delantero de Manchester United era uno de los apuntados por Javier Mascherano para ir a los Juegos Olímpicos, pero el club inglés informó que no lo cederá. Como la competencia que se desarrollará en París no forma parte del calendario oficial de la FIFA, los clubes no están obligados a dar a sus jugadores y el juvenil no podrá ser parte de la Selección Sub 23.

Los delanteros que siguen en la carpeta de Mascherano para ser utilizados en los Juegos Olímpicos de París son Luciano Gondou (Argentinos), Lucas Beltrán (Fiorentina), Santiago Castro (Bologna) y Giuliano Simeone (Alavés).

La lista previa a la Copa América

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

(Aston Villa) Franco Armani (River)

(River) Gerónimo Rulli (Ajax)

Cristian Romero, defensor de Tottenham, festeja frente a Arsenal Kin Cheung - AP

Defensores

Gonzalo Montiel (Nottingham Forest)

(Nottingham Forest) Nahuel Molina (Atlético Madrid)

(Atlético Madrid) Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

(Olympique de Marsella) Cristian Romero (Tottenham)

(Tottenham) Germán Pezzella (Real Betis)

(Real Betis) Lucas Martínez Quarta (Fiorentina)

(Fiorentina) Nicolás Otamendi (Benfica)

(Benfica) Lisandro Martínez (Manchester United)

(Manchester United) Marcos Acuña (Sevilla)

(Sevilla) Nicolás Tagliafico (Lyon)

(Lyon) Valentín Barco (Brighton)

Volantes

Guido Rodríguez (Real Betis)

(Real Betis) Leandro Paredes (Roma)

(Roma) Alexis Mac Allister (Liverpool)

(Liverpool) Rodrigo De Paul (Atlético Madrid)

(Atlético Madrid) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Enzo Fernández (Chelsea)

(Chelsea) Giovani Lo Celso (Tottenham)

Alejandro Garnacho haciéndole un gol a Manchester City con la camista de Manchester United JUSTIN TALLIS - AFP

Delanteros

Ángel Di María (Benfica)

(Benfica) Valentín Carboni (Monza)

(Monza) Lionel Messi (Inter Miami)

(Inter Miami) Ángel Correa (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Alejandro Garnacho (Manchester United)

(Manchester United) Nicolás González (Fiorentina)

(Fiorentina) Lautaro Martínez (Inter de Milán)

(Inter de Milán) Julián Álvarez (Manchester City).

