La selección espera por Messi y Scaloni va despejando incógnitas para el choque con Ecuador

HOUSTON (enviado especial).- ¿Juega Messi? La pregunta se repite a cada paso, entre los valientes -no más de cien personas- que se apiñan frente al hotel que aloja a la selección. El aplastante calor texano no espanta a los fanáticos, que ahora tienen esa duda: ¿podrán ver al ídolo en la cancha? En Miami hubo un vacío, un clamor no correspondido. ¿Será aquí, en Houston? Él decidirá, en una lucha contra reloj para recuperarse de la molestia muscular en el aductor que lo condicionó contra Chile y le impidió estar ante Perú.

Los fanáticos despiden al micro de la selección argentina, camino al entrenamiento en Houston Aníbal Greco

Lionel Scaloni sabe que está supeditado a la decisión del capitán. Por eso, luego del entrenamiento de este martes en el predio de Houston Dynamo, irá terminando de definir el equipo para enfrentarse con Ecuador, el jueves, a las 22 de Argentina. Si bien es un técnico que suele cambiar en función del rival que le toque, hay varias certezas de cara al trascendental choque de cuartos de final. En principio, hay siete lugares con nombres ya confirmados. Dibu Martínez, en el arco, y la línea de cuatro defensores (Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico) son una fija. También los dos volantes internos: Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

La primera incógnita pasa por el mediocampista central. Leandro Paredes mostró buenos rendimientos cuando le tocó ser titular contra Canadá y Perú. La continuidad y confianza que le dio la temporada en Roma lo puso de nuevo en carrera para recuperar el puesto que era suyo antes de Qatar. La otra opción es que Scaloni apueste por la fórmula que le dio el título del mundo, con Enzo Fernández.

Nicolás González y Alexis Mac Allister, durante el entrenamiento de Argentina AFA

Lautaro Martínez es otro que le metió presión al entrenador. El delantero de Inter es el máximo artillero de la Copa América, con cuatro tantos, y convirtió en los tres partidos. Pese a que Julián Álvarez rindió de buena manera en los dos partidos en los que fue titular, la voracidad y el gran momento de Lautaro hacen que sea probable que sea el centrodelantero que comience frente a Ecuador.

En el ataque, el módulo 4-3-3, que más utiliza Scaloni, propone la posibilidad de que Ángel Di María y Nicolás González jueguen por los costados si efectivamente Lionel Messi no llega en condiciones de ser titular.

Lautaro Martínez pide pista para ser titular contra Ecuador Aníbal Greco

El reloj corre y no hay demasiado tiempo. Es muy probable que Lionel Messi salga entre los suplentes e ingrese de acuerdo con el desarrollo del partido. Pero eso se sabrá un rato antes del partido; lo esperarán hasta último momento.

Con las incógnitas planteadas y con la hipótesis de un Messi suplente, el equipo para jugar contra Ecuador sería: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Nicolás González.